«Деньги не главное». Кондратюк выступил во дворце Навки, на месте которого недавно паслись коровы

Один из лучших фигуристов России осваивает арену олимпийской чемпионки.

В 2025 году новой ледовой ареной в Москве уже никого не удивишь, но «Навка Арена» в особенном московском районе Мневники выделяется.

Из деревни — в каменный сад

Во-первых, новый стадион расположен на острове, а таких в Москве точно больше нет. Во-вторых, всего лет 10 назад на этом месте оставалась одна из последних московских деревень Терехово — прямо с деревянными домами и пасущимися животными на берегу Москвы-реки. Долго жители пытались отбиться от наступления современности и жилой застройки, но когда я сегодня вышел с одноименной станции метро — дух захватило. Коробки новостроек уже сложились в пазл, повсюду звук отбойных молотков, на заборах надписи на турецком. А когда я был здесь последний раз — тут гуляли лошади и коровы. А на шоссе на въезде на остров стоял камень с надписью от 1993 года, мол, здесь Зураб Церетели построит город-сад (хотели соорудить Парк чудес). Контраст феноменальный.

Именно среди новых жилых массивов спряталась «Навка Арена». Ну как спряталась — видно ее сразу, еще и высокая статуя безымянной фигуристки у входа. В Ледовом дворце базируется новая академия Татьяны Навки. Куда совсем недавно перешла группа Светланы Соколовской из ЦСКА. А группа это серьезная — например, в ней занимаются Марк Кондратюк, Григорий Федоров и Софья Важнова. И теперь, кстати, у ISU к этим людям должно быть меньше претензий по поводу возможного нейтрального статуса.

В субботу на новейшей арене прошел финал «Битвы школ» — турнира среди московских академий в юношеских разрядах, смотр талантов для будущих чемпионатов мира и Олимпиад. Кондратюк выступил с авангардной для фигурного катания программой под песню Нейромонаха Феофана «Притоптать».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я занимаюсь искусством

А потом, стоя в кофте с надписью I only love ca$h (англ. «Я люблю только наличные»), ответил на вопросы журналистов.

— Как ставили номер, почему выбрали такую музыку?

— Когда мы с тренерами узнали о том, что я поеду на Байкал, захотелось сделать яркий и классный номер. Нужно было постараться вновь найти интересную, незаезженную музыку. Методом поисков я откопал эту песню в своем плейлисте, и мне показалось, что это смешно и весело в хорошем смысле. Байкал же в каком-то смысле тоже поле, ледовое.

— Что вообще слушаешь?

— Сегодня — рэпера Kai Angel, у него новый мини-альбом, интересно.

— Какие ощущения от «Навка Арены», на которую вы скоро переедете?

— Опробовал лед, все хорошо. Арена классная, я здесь был на шоу неделю назад как зритель. Сегодня оказался в качестве участника спортивного мероприятия.

Меняется ли что-то от переезда на арену? Я в первую очередь занимаюсь своим делом. Вместе с тренером и тренерским штабом. Все остальное важно, это способствует развитию, но в первую очередь я продолжаю заниматься своей работой.

— Тебе за выступление налом платят?

— Почему все сводится к деньгам?

— Просто у тебя кофта классная.

— Для меня главное — искусство.

— Как раз недавно вышла новость, что ты заработал больше всех среди россиян в зимних видах спорта. Видел?

— Видел новость, да. Я захожу в интернет. Но то, что написано на этой кофте, — юмор и сатира. Это не отражает мое нутро, это не главное. Именно поэтому я не хочу отвечать на такие вопросы. Я занимаюсь спортом, искусством. Мне это близко. Я все это делаю ради собственного развития. А все остальное — вторично.

— Начали ли подготовку к следующему сезону?

— Настрой, как всегда, боевой. Это будет круто — то, что мы давно хотели. Про хореографа пока не буду говорить. По произвольной пока нет идей.

— Ты здесь выступал с «байкальской» программой. Насколько тебе нравится идея по продолжению турниров на природном льду?

— Прикольно. Где-нибудь у Эльбруса или на Дальнем Востоке [было бы интересно]. Я получил неописуемое удовольствие от нахождения на Байкале.