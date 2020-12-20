Бузова сразила Губерниева, а Навка плакала навзрыд. Чем запомнился полуфинал «Ледникового периода»

Конкуренция выросла до максимума: в полуфинале пять дуэтов получили все 6,0.

В субботу прошел полуфинал «Ледникового периода» — последний выпуск, в котором дуэты показывали новые номера. Как проговорился Вячеслав Чепурченко в программе «Вечерний Ургант», в финале участники будут перекатывать старые номера, стараясь улучшить их.

Полуфинал шоу стал еще и выпуском возвращенцев. В начале программы откатали прекрасный номер под «Не отрекаются любя» олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, которые уже долгое время не танцевали вместе. Выбывшая из проекта корреспондент Первого канала Ольга Паутова тоже вернулась в проект, только уже в качестве ведущей новостей — в таком виде показывали ролики о подготовке участников к новому выпуску.

Семин дал свет Сычеву

Глядя на костюмы Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева, можно подумать, что дуэт решил кататься под музыку из фильма «Матрица», хотя еще в прошлом выпуске их соперники Оксана Домнина/Вольфганг Черни использовали ту же композицию. Все оказалось хитрее — Ольга и Дмитрий выступали под «Реквием по мечте». Номер о том, что нужно больше внимания обращать на реальный мир и чувства, но многие сейчас уходят в виртуальный мир компьютерных игр. Ошибки были, как и в предыдущих выпусках, — Бузова все еще неуверенно стоит на коньках и неуверенно выполняет шаги, особенно без помощи партнера. Это отразилось и на оценках: за технику все 5,8, всего одна 5,9.

Зато постановка понравилась комментатору Дмитрию Губерниеву. В частности, его впечатлила Ольга Бузова:

— Просто великолепное выступление, сегодня партнер был скромен, но партнерша раскрылась во всей красе, покорила зрителей и судей и, как обычно, утянула партнера в бездну глухих неудач, — отметил телеведущий.

Дмитрий Сычев классно поднимает свою партнершу Марию Петрову — не только в прямом смысле, в поддержках, но и в переносном — на большую высоту. За свой нежный танец под «Шопена» Елены Ваенги дуэт получил все 6,0. У чемпионки мира с предыдущими партнерами еще ни разу не было 12 баллов — в этом призналась и сама фигуристка. В жюри на этот раз оказался футбольный тренер Юрий Семин. Сычев как раз играл под его руководством в «Локомотиве» целых 11 лет.

— Дима, когда ты закончил играть в футбол, надо было тебе сразу идти в «Ледниковый период», — так оценил способности к фигурному катанию бывшего ученика Юрий Павлович.

Номера Ирины Пеговой и Алексея Тихонова стоит смотреть именно ради артистической составляющей постановок. Особенно интересно смотреть за работой партнерши — сразу заметно, почему Ирина считается прекрасной актрисой. Идея номера позаимствована из фильма «Достучаться до небес», где в финале дуэт изображает двух пациентов, которые приехали к морю. В самой концовке Пегова сбрасывает шапку с головы, и оказывается, что у нее нет волос из-за болезни и лечения. Судьям, правда, номер не совсем зашел, даже за технику не так много шестерок. Ведущая Алина Загитова с ними не согласилась, ее поддержала Ирина Пегова, сказав, что главный судья их пары — зритель, который может и крикнуть: «Судей на мыло».

В предыдущем выпуске Регина Тодоренко и Роман Костомаров внезапно оказались внизу турнирной таблицы. А ведь сейчас оценки суммируются, так что важна каждая сотая. И вот дуэт вышел со страстным фламенко. Как сказала Елена Исинбаева, это был их танец. Даже призналась, что наконец поняла разницу между спортивными танцами на льду и парным катанием. А Татьяна Анатольевна Тарасова пошутила, что теперь придется проводить «Ледниковый период» еще раз и поставить олимпийскую чемпионку на коньки. А Регина с Романом снова вернулись в топ, получив 12 баллов.

У Марии Луговой и Повиласа Ванагаса номер, напротив, получился очень трогательным. Улыбаться первому снегу, кататься на санках и любить — такие простые вещи, которым было трудно радоваться в блокадном Ленинграде. Звучащий на фоне метроном добавлял трагичности этой постановке. «Спасибо вам за возможность побывать там. Где мы не были, но что никогда не забудем», — описала этот номер Татьяна Тарасова. И добавила, что Татьяна Навка, смотря постановку, плакала навзрыд.

Первая в проекте двойная подкрутка

«Это феноменально, чему ты научился. Я сама не понимаю как», — такими были слова Тарасовой после выступления Яны Хохловой и Вячеслава Чепурченко. Очередные 12 баллов для этой пары, на этот раз — за прекрасную корриду под Malaguena. Одна ошибка все-таки была в начале программы на выходе с поддержки, но разве можно наказывать за нее в проекте, где участник, никогда раньше не занимавшийся фигурным катанием, мастерски выполняет поддержки («Как Энберт!», если говорить словами Татьяны Анатольевны), делает их в сложных позициях, исполняет танцевальные шаги, пробует параллельные дорожки шагов и твиззлы, научился движениям из олимпийской «Зимы» Алексея Ягудина и прыгает бедуинские прыжки. После проката Вячеслав признался в разговоре с Ильей Авербухом, что устал, но реакция судей и зала этого стоит. Алексей Ягудин даже пошутил, что ему пора заканчивать с фигурным катанием, когда есть такая смена.

Оксана Домнина и Вольфганг Черни тоже вернули себе статус лидеров, получив все 6,0. Кататься под «Когда я молод был» партнеру, вероятно, было не так просто — смысл сильнейшей песни на русском языке не всегда просто отразить человеку другой национальности. Но Вольфгангу это удалось, еще и совмещая все с высокой скоростью и сложными элементами.

Последними в полуфинале выступали лидеры — Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Если про Яну Хохлову и Вячеслава Чепурченко можно сказать, что они стали настоящим танцевальным дуэтом, то Ольга и Александр оказались именно спортивной парой. Говорить, что они исполняют более сложные элементы, неправильно, ведь изначальные данные не равны. А Кузьмина и Энберт исполнили еще и двойную подкрутку, чего никогда не было на «Ледниковом периоде». И сделала это партнерша, которая раньше не занималась фигурным катанием. Как сказала Татьяна Анатольевна, им можно было поставить 7,0.

В следующие выходные закончится чемпионат России по фигурному катанию. И одновременно пройдет финал «Ледникового периода». Последний выпуск сезона стартует в 19.45 по московскому времени.