Московский командник уже собрал звездных участников. Осталось понять, как им соревноваться

На самый яркий турнир второй половины текущего сезона пригласили Щербакову, Валиеву, Косторную, Трусову и Туктамышеву. Вариантов проведения соревнований — не меньше четырех.

Пандемия продолжает вносить в фигурное катание свои изменения. Но если все уже давно привыкли к отмене соревнований, то на этот раз повод другой. Федерация фигурного катания России намерена провести свой командный турнир среди ведущих спортсменов страны. По предварительным данным, старт пройдет 6-7 февраля сразу после первенства России среди юниоров в Красноярске. И, кажется, будет называться Кубком Первого канала. По крайней мере, такой аккаунт появился в Instagram. Правда, закрытый, но можно отметить, что на него была подписана Евгения Медведева. К вечеру аккаунта не стало — видимо, его удалили или переименовали.

На самом турнире планируется участие 12 одиночников и одиночниц и по 4 танцевальные и спортивные пары. Спортсменов разделят на две команды. Состав уже практически полностью известен — не хватает только заявок в танцах на льду. В этом виде пока подтвердили свое выступление только Александра Степанова/Иван Букин. А вот Виктории Синициной/Никиты Кацалапова снова не будет — декабрьская пневмония дает о себе знать. В одиночном катании выступят спортсмены из топ-5 чемпионата России среди мужчин, а также четверки лучших среди женщин. Кроме того, в заявку включены Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев и Алена Косторная. Спортивные пары будут представлены сильнейшими фигуристами на данный момент.

Детали того, как пройдет сам турнир, пока неизвестны. Можно положиться на свою фантазию и опыт прошлых лет и представить, каким может быть этот кубок. В этом материале предлагаем вспомнить о других командных турнирах и порассуждать, кто из участников российского старта уже успел принять участие в подобных мероприятиях.

Командный турнир на Олимпийских играх

Это соревнование проводилось на данный момент только дважды в истории. Турнир проводится в самом начале игр. Всего 10 команд, имеющих наивысший квалификационный рейтинг Международного союза конькобежцев, могут отобраться на сам старт.

В короткой программе страны выставляют по одному участнику в каждом виде. За первое место присуждается 10 баллов, за последнее — один. После проведения всех коротких очки суммируются, но топ-5 команд продолжают соревнования. Перед произвольной каждой стране можно сделать две замены. Например, в сборной России (а точнее — олимпийских атлетов из России) Евгению Медведеву сменила Алина Загитова, а пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов — Наталья Забияко/Александр Энберт.

На Олимпиаде в 2018 году наша сборная стала второй, уступив канадцам 6 баллов. Из того состава в Москве выступят три участника — Михаил Коляда и Тарасова/Морозов. И если в Пхенчхане Женя и Володя блестяще откатали короткую программу в командном турнире, а потом, возможно, на волне этого успеха повторили свое выступление в личном состязании, то у Коляды все было гораздо сложнее. Провалив выступление в первый день соревнований, он сумел более-менее прийти в себя к произвольной программе.

Командный турнир есть и на юношеских Олимпийских играх, но соревнуются там не сборные, а смешанные команды. Формирование происходит после личного турнира в зависимости от занятых там мест.

Japan Open

Коммерческий турнир в Японии организуется местной федерацией и проводится с 1997 года. В 2001-м формат немного изменился — теперь соревнуются только приглашенные одиночники и одиночницы, которые катают произвольные программы. Выступать могут как действующие спортсмены, так и те, кто уже завершил карьеру, — все зависит от желания организаторов и от того, какие фигуристы на данный момент популярны в Японии.

Здесь спортсменам не присуждаются очки в зависимости от их положения после прокатов. Суммы баллов участников команд суммируются, и по большей определяется победитель. Традиционно соревнуются три команды — Европы, Северной Америки и Японии.

За сборную Европы в разное время принимали участие Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Ирина Слуцкая. А в 2017 году в одной команде были Евгения Медведева и Алина Загитова — такая тренировка перед Олимпийскими играми. Опыт выступления есть и у Елизаветы Туктамышевой с Александрой Трусовой — они вообще лидировали в соревнованиях женщин.

Командные соревнования в Америке

В США в разные годы проводилось несколько турниров подобного типа. В 2016-м в Спокане, штат Вашингтон, после чемпионата мира прошел Team Challenge Cup. В нем принимали участие сборные Европы, Азии и Северной Америки.

Соревнования были устроены следующим образом: сначала было несколько раундов коротких программ среди одиночников — по три среди мужчин и женщин соответственно. В каждом таком раунде — по одному участнику из сборной. Во второй день все катали произвольные программы. Два лучших результата среди одиночников и один — в парных видах добавлялись к общей сумме баллов команды.

В сборной Европы в 2016 году участвовали Евгения Медведева и Михаил Коляда, по итогам турнира занявшие второе место.

Aurora Games — еще один командный турнир, который проводится на территории Америки. По сути, это фестиваль, который посвящен женщинам в спорте. Спортсменки сборной Америки соревнуются против сборной мира в нескольких видах: баскетболе, фигурном катании, теннисе, гимнастике, хоккее и пляжном волейболе. В 2019 году в таком соревновании принимала участие только одна фигуристка из России — Станислава Константинова.

ISU World Team Trophy

Под таким названием скрывается традиционный командный турнир, также организуемый японской федерацией. Соревнование носит развлекательный формат — результаты не учитываются в рейтинге ИСУ. Зато фигуристы могут улучшить здесь свои личные рекорды.

По регламенту в командном чемпионате мира должны принимать участие четыре одиночника, по одной танцевальной и спортивной паре от страны. Это должны быть лучшие спортсмены — отказаться можно только в случае травмы. Команды тоже определяются с помощью рейтинга Международного союза конькобежцев — в данном случае это шесть лучших сборных.

Каждый участник выступает и в короткой, и в произвольной программах, но баллы не суммируются. За прокаты выставляются оценки, как и на официальных стартах. Первое место в каждом виде получает 12 очков, последнее — одно. Призовой фонд составляет 1 миллион долларов, который впоследствии делится на всех участников турнира в зависимости от занятых мест.

Россия традиционно соревнуется на командном чемпионате мира и трижды была на пьедестале. Елизавета Туктамышева становилась призером дважды (в 2019 году оказавшись лучшей одиночницей по итогам), а Михаил Коляда, Евгения Медведева (в 2017 приз лучшей одиночнице достался именно Жене), Александр Самарин и Евгения Тарасова/Владимир Морозов — по одному разу.

Для России командные турниры — не новое явление. Например, каждый год проводятся спартакиады учащихся. Но старта, на котором выступали бы почти все ведущие фигуристы страны, еще не было. И это — в период пандемии — похоже на маленькое чудо.

Предварительный состав участников командного турнира в Москве:

Женщины. Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева.

Мужчины. Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Александр Самарин и Андрей Мозалев.

Пары. Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Танцы. Александра Степанова/Иван Букин.