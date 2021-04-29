Тутберидзе вернула Косторной аксель за два месяца. Почему не получалось у Плющенко и Розанова?

Этери снова доказала, кто лучший тренер мира.

Еще в конце февраля на финале Кубка России чемпионка Европы Алена Косторная выходила на лед как спортсменка «Ангелов Плющенко» под руководством Евгения Плющенко и Сергея Розанова. Она не просто отказалась от исполнения тройного акселя на этом турнире, но и программу без элементов ультра-си не смогла исполнить чисто. Лучшая спортсменка прошлого сезона в этом не попала на главные старты. Казалось, что ее карьера идет в тупик, но прошло меньше двух месяцев с момента возвращения к Этери Тутберидзе, как Косторная возвращает свой коронный элемент. Так, значит, мы раньше времени списывали Алену со счетов?

Косторная выполнила условия испытательного срока

Алена встретилась с Тутберидзе для обсуждения возможного возвращения 3 марта. Договоренность между тренером и фигуристкой стала известна 6 марта, когда сюжет с тренировки Косторной на льду «Хрустального» выложил Первый канал. Согласно условиям, спортсменка приглашалась в «Самбо-70» на условиях испытательного срока, во время которого она должна выполнять беспрекословно все требования тренерского штаба, работать в полную силу и постараться восстановить тройной аксель. Судя по всему, требования Тутберидзе Алена выполнила в полном объеме. На днях во время авторского шоу группы Тутберидзе «Чемпионы» в Ташкенте она исполнила аксель в три с половиной оборота. Прыжок был не идеальным, зато на публике и в прокате.

То есть на восстановление элемента коллективу «Хрустального» потребовалось семь недель тренировок с Косторной. Причем если верить различной информации из мира фигурного катания, то впервые на катке Этери Алена вновь выехала с трикселя еще в конце марта. Видео с подтверждениями не было, но, судя по решению сделать прыжок на шоу, работа над ним велась действительно давно, и штаб Тутберидзе стремился показать публике ее результаты. Такой быстрый успех наверняка станет антипиаром для команды Плющенко, ведь Евгений с Сергеем Розановым не смогли вернуть Косторной элемент на протяжении восьми с лишним месяцев совместной работы.

Были и объективные причины, по которым Алена не могла исполнить аксель в команде «Ангелов Плющенко». Прежде всего речь идет о проблемах со здоровьем, которые весь сезон преследовали фигуристку. Сначала она долго не могла начать нормальную подготовку к сезону, потом у нее началась чехарда с программами. Тяжело давались даже обычные тройные. Стоило только набрать хотя бы примерную стабильность, как она слегла с коронавирусом. Затем — снова проблемы с коленом и спиной. О какой сверхнагрузке и работе над тройным акселем может идти речь?

У Плющенко не получалось вернуть прыжок, хотя в команде был Розанов

Плющенко лучше всех прочих российских тренеров знает о важности PR-коммуникаций, поэтому тот факт, что Косторная после перехода в его академию практически потеряла свой главный прыжок, его напрягал. Но при этом и заставить ее прыгать с угрозой для здоровья он тоже не хотел, поэтому пришлось идти на хитрости. Аксель постоянно анонсировали в соцсетях, обсуждали в интервью, говорили — вот-вот, через пару дней. Любопытнее всего выглядит неоднозначный пост в Instagram Евгения, где тренер будто дразнит читателя. В середине января он выложил эпизод с тренировки, где, правда, не видно самих учениц — только его самого и второго тренера Розанова. «Так, ну что у нас? У нас, слава богу, все хорошо, все работают, трудимся. Алена, давай — сядь в ноги, в ноги сядь и акселек тройной давай. Давай-давай-давай, молодец. Процесс идет, все нормально», — сказал Плющенко в видеофрагменте.

Конечно же, поверить в реализм ролика тяжело, ведь если бы у Косторной действительно были близкие попытки, то пусть не сам Плющенко, так его жена Яна Рудковская точно бы попросила оформить своих SMM-специалистов пост в соцсетях. А так это была не более чем игра на удержание внимания к группе. Двукратный олимпийский чемпион видел, что его спортсменка без элементов ультра-си уже не так конкурентоспособна, а авторитета у «Ангелов Плющенко» в борьбе за судейское внимание с «Хрустальным» не хватает. И кейс с неудачами Косторной в этом не то чтобы помогает, скорее наоборот. «У Алены в этом году много проблем со здоровьем ? — в том числе коронавирус, но мы работаем над ее восстановлением, — говорил Плющенко о Косторной в интервью Olympic Channel. — Из-за болезни несколько недель она совсем не каталась, но потом вышла на лед и сразу поехала, легко начала делать прыжки. Когда Алена восстановит тройной аксель, она будет на подиуме — сто процентов. Без тройного акселя ей будет сложно соревноваться с другими девочками. Но когда она будет здорова, когда она полностью восстановится — он вернется, никуда не денется».

И вот прыжок вернулся — только уже не на льду подмосковного катка Плющенко, а на Профсоюзной, 97 у метро «Беляево». Первые попытки исполнить тройной аксель Косторная пробовала еще до «Хрустального» у тренера Елены Жгун, но успешные попытки получились только после перехода к Тутберидзе. Но что важно — помог выучить аксель Алене... Сергей Розанов. Он больше прочих тренеров работал с Косторной в «Самбо-70», и с ним у Косторной было хорошее взаимопонимание. «Пыталась учить четверные тулуп, сальхов на удочке. Потом Сергей Александрович предложил мне на удочке попробовать тройной аксель, — рассказывала она в интервью «Спорт БО». — Я не особо хотела, начала отнекиваться. Два-три раза на тренировке прыгнула, а к вечеру он мне сказал прыгать без страховки. Первая попытка была кривая-косая, я упала. Тренер посоветовал мне зайти посильнее на прыжок, тогда все получится. Со второго раза действительно выехала».

Косторная еще может побороться за поездку в Пекин

Розанов был также и в команде Плющенко. По одной из версий, ради совместной работы с Сергеем Алена и затеяла переход в «Ангелы Плющенко». Считалось, что именно Сергей лучше прочих специалистов знает секреты тройного акселя, в то время как Сергей Дудаков качественно ставит только четверные. Но что-то пошло не так, и долгое время работы Косторной с Розановым, но без Тутберидзе результатов не дало. А два месяца с Этери и Сергеем Дудаковым, но без Розанова — вполне.

И даже меньше двух месяцев: суммарно у Алены с Сергеем было недели четыре на тренировки акселя, ведь Сергей ездил на командный чемпионат мира со сборной России и занимался подготовкой Анны Щербаковой к ЧМ в Стокгольме. «Сейчас уезжал Сергей Викторович, я без удочки решила не пробовать, — рассказывала две недели назад на шоу Алена. — Потому что после некоторых неудачных попыток сразу без удочки происходили мелкие микротравмы, а мне бы не хотелось вылетать из тренировочного процесса». Если раньше Косторная могла настаивать на своем подходе к тренировкам и ту же подготовку акселя форсировать, то сейчас она беспрекословно слушается Этери и ее штаб.

Восстановленный аксель — первый звоночек, что Алена сделала правильный шаг, когда решила вернуться в «Хрустальный». Она потеряла этот сезон, но из-за коронавирусных ограничений он и так не был полноценным. Гораздо важнее быть боеспособной перед следующим, олимпийским. И с тройным акселем Косторная как минимум бороться за путевку на Игры в Пекин будет. А там кто знает, может, в свободное время Дудаков и четверной сальхов Алене поставит? Тогда и Камила Валиева с Щербаковой будут Косторной по зубам. Ведь если никто не забыл, то мировые рекорды по короткой программе и по сумме баллов до сих пор принадлежат именно ей.

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