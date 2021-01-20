«Загитову и Медведеву сталкивают лбами? Это прикольно!» Мнение российского чемпиона мира по прыжкам

Идея с прыжковым турниром и командами соперниц по Пхенчхану в мире фигурного катания большинству нравится.

То, о чем еще пару дней назад «СЭ» писал в теории, уже сегодня — практика. Первый канал наконец раскрыл формат командного турнира в Москве 5 — 7 февраля. Будут участвовать две команды — Алины Загитовой и Евгении Медведевой, состав, судя по анонсу, определит жеребьевка, а на пятницу, 5 февраля, запланирован «прыжковый фестиваль». Все новости из разряда «супер», но последняя — особенно. Учитывая то, сколько раз эта тема затрагивалась на нашем сайте.

Аперитив для командника идеальный. Да, очень много вопросов по формату. Это первый такой серьезный опыт в России за много лет, и ответственность высока. Многие относятся к эксперименту скептично. По сути, все будет зависеть от системы проведения. Если фестиваль пройдет в стиле вроде «вышли и по очереди прыгнули», как устроено в дисциплине «элементы» на официальных соревнованиях, — это никого не зацепит. Если будет что-то вроде плей-офф, с выбыванием, элементами шоу и подзуживающим диктором, — другой разговор.

Правда, непонятно, как в прыжковом фестивале будут участвовать танцоры. Может быть, судить? Хотя некоторые участники готовы выйти и на прыжки. Елизавета Худайбердиева рассказала «СЭ», что постарается собрать все двойные и не против варианта с параллельным выполнением с партнером. Так что к гипотетической борьбе за титул «чемпиона России по прыжкам в танцах» готова.

В России — несколько чемпионов мира по прыжкам

Но знаете ли вы, что в России аж три чемпиона мира по прыжкам? Титул неофициального чемпионата мира носил турнир Korloff Top Jump, проходивший во Франции в 2001—2002 годах. Тогда в Европе и Америке фигурное катание было еще на ходу и местные организаторы были смелы на новые форматы. У мужчин победителями становились только россияне — Илья Климкин и Алексей Ягудин, — у женщин первый турнир выиграла Елена Соколова.

С очень большим трудом удалось найти хоть какое-то видео тех битв. Низкое качество с видеокассеты, кадры с параллельным сравнением фигуристов и Алексей Ягудин, говорящий на идеальном английском в конце, — лампово и очень ностальгично.

«СЭ» поговорил с некоторыми участниками тех турниров — о возможном формате, фаворитах и идее столкнуть лбами команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Виктория Буцаева (вице-чемпионка 2002 года):

Виктория Волчкова на турнире по прыжкам 2002 года. pic.twitter.com/mEGz1pzR9w — Lublineс93 (@Lublinec931) January 20, 2021

— Насколько я помню, во Франции мы прыгали элементы до срыва. Шли от простого к сложному, начинали с двойного акселя, потом тройной тулуп и так далее по сложности прыжка. Больше опыта прыжковых турниров не было. Думаю, все эти нововведения — команды, Загитова и Медведева в роли капитанов — это хорошо для привлечения массового интереса. В такой ситуации, как сейчас, когда соревнований мало, зрителям все равно нужно фигурное катание. И наверняка захочется его посмотреть в таком новом формате на таком уровне. Есть ли у нас прыжковые турниры в группе? Я бы привела в пример некоторые юниорские соревнования. Вот буквально в данный момент на первенстве Москвы идет дисциплина «элементы», в которой также по очереди прыгают. Это нечто похожее на прыжковый турнир.

Илья Климкин (чемпион 2001 года):

Илья Климкин — чемпион мира по прыжкам 2001 года. pic.twitter.com/kKbn4TyeNk — Lublineс93 (@Lublinec931) January 20, 2021

— Прыжок исполнялся из двух попыток, лучшая шла в зачет. Давали разминку шесть минут всем перед турниром, и отдельная разминка была на две минуты перед четверными прыжками. Были нюансы с порядком участников. Прыгнул плохо последний прыжок — прыгаешь первым следующий, и наоборот. Особая подготовка? Если ты в принципе умеешь прыгать, то тебе не нужно будет особо готовиться.

— Фаворитов назовете?

— У женщин Щербакова и Трусова, конечно, думаю, у них все шансы побороться за первое место. Косторная сильна прежде всего катанием. Валиева... Если бы она выучила лутц, то да, но пока никто его не видел. Тулуп у нее хороший, на стабильные высокие плюсы, но этого недостаточно, другие элементы дороже. У мужчин будут влиять только качество исполнения и регламент турнира, претенденты — почти все. Ну и, конечно, те, кто исполняют флип и лутц, будут иметь преимущество. Если это будет так, как мы прыгали раньше, то ожидаю много срывов. Особенно к концу, когда выйдут на сложные четверные.

— Новый формат привлечет зрителей?

— Думаю, да, сейчас соревнований немного, и любой необычный формат завоюет еще какую-то часть аудитории. Разнообразие — это хорошо.

— Загитова против Медведевой — не сталкивание лбами?

— И что? Всем интересно смотреть на сталкивание лбами! Это прикольно. Формат же — шоу, а шоу будут смотреть, когда есть соперничество, иногда не на жизнь, а на смерть. Чем сильнее интрига, тем интереснее следить. Кто будет смотреть шоу, в котором все известно? Так что чем больше будут сталкивать, тем интереснее.

Максим Маринин (вместе с Татьяной Тотьмяниной занял 5-е место в 2002 году):

Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина на турнире Top Jump 2002 года. pic.twitter.com/gjsAjDxFKE — Lublineс93 (@Lublinec931) January 20, 2021

— Было по две попытки, но, поскольку турнир проходил во Франции, парники начинали прыгать с параллельного двойного акселя. Потому что у французов не все было хорошо с тройными прыжками. Также были две китайские пары и Бережная/Сихарулидзе, они делали попытки четверных выбросов. Но... формат не прошел, не очень зрелищный оказался. Для профессионалов интересный опыт, а у зрителей турнир не имел успеха. Пару раз провели, поняли, что дело бесперспективное, и закрыли.

— Логичный вопрос: нет ли такого риска у нас?

— В России, наоборот, на волне популярности это может быть интересно. У нас вообще страна неординарная. Все, что не пошло в мире, возможно, у нас пойдет.

— В принципе разнообразие форматов помимо прокатов двух программ по ходу сезона — это хорошо?

— Надо пробовать. Если есть на это спрос, почему нет?

— Кто фавориты?

— Фаворитов называть не буду. У нас же сразу начнется: «Дядюшка Мокус, можно я кину в него грязью?» (Цитата из мультфильма про Фунтика. — Прим. «СЭ») Не надо, может быть, он хороший человек или у него хорошие дети. (Смеется.) Я вижу сейчас у нас много талантливых фигуристов, у каждого своя жизнь, он занимается этим по своим причинам, это его или ее выбор. Кто из них будет лучше — пусть они определят сами.

— Загитова против Медведевой — это не сталкивание лбами?

— Не было бы конфликта — не было бы и интереса. Главное — где он заканчивается, где рамки. Это вопрос этики, личного воспитания, не правовая материя. Надо к этому философски относиться. О чем будут журналисты говорить, если не будет противостояния? Оно интересно всем — специалистам, болельщикам.

— Но с метанием грязью сейчас в фигурном катании лучше, чем во многих других видах спорта.

— А мы все через это проходили — те, у кого был американский опыт. Там тоже из фигурного катания делали шоу-бизнес. И надо понимать, что эта скандальность дает работу многим людям — от тех, кто про это рассказывает, до производителей коньков и тренеров, организующих сборы. Она вовлекает новых адептов. И когда эта машина крутится и еще и результаты приносит — это прекрасно.