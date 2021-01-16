Алиса Лью больше не конкурент россиянкам. Но от этого не легче

На чемпионате США суперюниорка Лью не попала на пьедестал, но американцы сохраняют надежды на победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Чемпионат США. Женщины. Итоговое положение

1. Брэди Теннелл — 232,61 балла

2. Эмбер Гленн — 215,33

3. Карен Чен — 214,98

4. Алиса Лью — 213,39

5. Мэрайя Белл — 199,95

Пока во Франции чемпионат страны под угрозой, а канадцы и вовсе его отменили, в США старты проходят без задержек и организационных сложностей. Пусть без зрителей и в формате «пузыря», но национальное первенство в Америке смогли провести даже в условиях новой волны пандемии. Главной интригой турнира было состояние Алисы Лью. Суперюниорка в прошлом сезоне исполняла тройной аксель и четверной лутц, но в этом сменила тренера и мучалась с пубертатом. И турнир показал очевидное — на прежний уровень Алиса так и не вернулась и не факт, что вообще сможет еще вернуться.

В короткой Лью была хороша — без тройного акселя, но с удачной программой

В короткой программе Алиса еще была конкурентоспособна. Она чисто откатала и показала неплохой прогресс в плане скольжения и артистизма. Если сравнивать постановки Лью в этом году с прошлым сезоном, то это небо и земля. Наконец-то Алиса научилась презентовать идею своей программы зрителям (пусть на этот раз и виртуальным), рассказывать историю и чувствовать музыку, а не судорожно передвигаться по льду в ожидании очередного прыжка ультра-си. Теперь же Лью показывает нежную программу под саундтрек из фильма «Дорога». Это сложная итальянская история о бродячем циркаче и его ассистентке, их взаимоотношениях и жизненных перипетиях, и Алиса на удивление здорово ее интерпретировала.

Зато вот со сложными прыжками вышла проблема. Технический контент Алисы в произвольной был в разы слабее того, что она привыкла исполнять ранее. Каскад лутц-тулуп, флип и двойной аксель — неплохой рабочий набор, но точно не для девушки, которую называли спасительницей фигурного катания США и претенденткой на победу в Олимпийских играх.

Были у судей и вопросы к качеству исполнения элементов, не очень высокие ей выдали и компоненты, хотя работу над презентацией все же оценили. Тем не менее, второе место в трех баллах от лидера Бреди Теннелл — неплохой задел для борьбы в произвольной. Теннелл к тому же не славится стабильностью, а из потенциальных ультра-си у нее разве что каскад лутц-риттбергер.

Баркелл чудом подготовил Лью к чемпионату США

Но вот только и в произвольной сложные прыжки Алиса делать не стала. Как мы уже писали, после смены тренера и перехода от Лауры Липецки, с которой работала практически всю свою жизнь, к Ли Баркелу от работы над четверными и тройным акселем она отказалась. Фигуристка даже не пробовала пока их исполнять без страховки, потому что изменения в ее теле по сравнению с юниорским чемпионатом мира прошлого года разительные.

На самом деле большая удача, что Баркеллу удалось к чемпионату США восстановить тройные и тем более каскады 3-3. Потому что на предварительных стартах и американских челленджерах Лью выступала с двойными прыжками и с трудом делала, к примеру, сольный тройной лутц. К концу проката произвольной ее и вовсе словно покидали силы — каждый элемент она делала вопреки всему. Вопреки физиологии, тренировкам в условиях пандемии и психологических сложностей после разрыва с тренером, который ей была, по ее же словам, как мама.

Визуально с Баркеллом Лью общий язык нашла — они не общались в кисс-энд-край из-за коронавирусных ограничений, но Ли был с Алисой на протяжении всего чемпионата и как мог поддерживал, вдохновлял свою спортсменку. В целом она его не подвела — в произвольной Лью обидно завалила каскад флип + ойлер + сальхов и с недокрутом исполнила тройной флип. Недокруты были ахиллесовой пятой для Лью еще, когда она работала с Липецки. Была надежда, что Баркелл как специалист по технике, который хорошо умеет решать проблему недокрутов, исправит этот момент в прыжках Алисы, но пока что полностью избавиться от них не получилось. В итоге Лью только четвертая. Казалось бы, неудачный результат для двукратной чемпионки США и действующей (на момент начала турнира) обладательницы титула. Но опять же, вспоминая провалы на турнире в Лас-Вегасе, прогресс за два месяца Алиса выдала колоссальный.

Теннелл — новая надежда американцев на Олимпиаду

Но можно ли новую Алису вычеркивать из списка конкуренток россиянкам? Скорее всего, да: если Баркелл и сможет натаскать девочку за весну-лето и успешно подготовить к олимпийскому сезону, то вот вернуть ей в полном объеме технический арсенал без риска для здоровья будет очень сложно. Даже по телеэфиру и фотографиям видно, как изменилась и резко повзрослела меньше чем за год Лью. В новом теле работать над четверными ей нужно будет с нуля. Шансы, что эта работа принесет успех, откровенно говоря, не очень велики. А в плане компонентов Алиса все равно будет нашим неровня. Пусть она и сильно прибавила по сравнению с прошлым сезоном, но огрехов в катании до сих пор хватает.

Правда, это не значит, что сборная США на Игры в Пекин поедет в качестве туристов. Очень здорово выступила новая чемпионка — Бреди Теннелл. Опытная 22-летняя фигуристка уже который сезон ходит вокруг да около мировой элиты, но ей постоянно чего-то не хватает. Из козырей в рукаве у Теннел в арсенале был каскад лутц-риттбергер, но она отказывалась от него из-за критичного судейства. На втором прыжке у Бреди постоянно ставили недокрут, и смысл прыгать такую комбинацию терялся.

Не стала делать каскад с риттбергером Теннелл и на чемпионате США, ни в короткой, ни в произвольной. Вообще, для 2021 года ее контент выглядел немного устаревшим и по технической базе точно не впечатлял. Зато Бреди сделала ставку на чистоту исполнения и легко компенсировала недостаток сложных прыжков бонусами от судей. Подросли и ее компоненты, которые теперь вполне сравнимы с лучшими результатами россиянок на мировой арене. Поэтому теоретически, при идеальном прокате от Теннелл и ошибках наших девушек, Бреди вполне может быть выше. Свои претензии на высокие места она доказала еще в прошлом году, когда выбила Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву из финала «Гран-при».

И руководство сборной США делает ставку на Теннелл не ради ее выступления в личном зачете Пекина. Главная задача американцев — выиграть командный турнир, и вся стратегия работы выстраивается ради него. И вот для командника Бреди — идеальный кандидат. Стабильный боец с претензией на очень высокие оценки. Учитывая, что в танцах и у парней в сборной США полный порядок, России бороться за первое место будет очень тяжело.