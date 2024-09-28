В Лозанне закончился совет ISU. Официальных новостей нет, но по слухам россиян снова «забанили»

Фигуристы опять без международных стартов?

В Лозанне 28 сентября завершилось заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), на котором обсуждался допуск россиян и белорусов до соревнований. Официального релиза от организации по данному вопросу до сих пор нет. Однако по информации источника «РИА Новости» отстранение двух стран все же решили продлить.

То же самое вечером воскресенья заявил и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. «Совет ISU продлил отстранение российских и белорусских спортсменов», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Фото Global Look Press

Надежды были большими

Заседание совета ISU, прошедшее в выходные, было одним из самых ожидаемых для россиян за долгое время. На нем члены организации впервые планировали обсудить вопрос возвращения наши фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов на международные соревнования. Напомним, отечественные спортсмены были отстранены от них в марте 2022 года.

В России настроения были оптимистичными. Так заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» ждала положительных новостей: «Я уже здесь проработала сто лет. Что ж такое! Тяжело быть столько времени в изоляции. Получается, уже три года нигде не участвуем. Наши спортсмены на протяжении многих лет выигрывали чемпионаты Европы, мира и Олимпиады. А наши тренеры преподавали во всех странах. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение».

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина и вовсе посеяла смуту. По ее версии ISU уже давно решил допустить российский юниоров и в Лозанне собирался обсуждать, как именно грамотно это сделать. Но ее слова опроверг вице-президент организации Александр Лакерник.

«Не сильно верю всей этой истории. Мне уже звонили. На правду это не похоже. Заседание идет два-три дня в зависимости от повестки дня. Выводы делать нужно после», — сказал специалист «СЭ».

Пока ISU продолжает молчать. Однако, судя по появившейся в воскресенье информации, ничем хорошим для российских атлетов заседании совета не завершилось. И скорее всего, вопрос снова, как и в прошлом году, просто не обсуждался. По крайней мере, такую версию выдвинул президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Новостей о том, что нас допустили на международные соревнования нет, хотя заседание закончилось. Значит, нас не допустили. Продолжаемся соревноваться между собой», — сказал олимпийский чемпион.

Александр Жулин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Первая реакция

О возможно продлении «бана» уже высказались многие. Так, заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» назвал его ожидаемым и посоветовал беспокоиться о другом: «Ничего не будет, пока не закончится СВО. Сейчас у нас есть вещи поважнее: нужно думать о том, чтобы не было апокалипсиса».

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева в комментарии для match.tv также заявила, что все было ожидаемо: «Друзья, я так же, как и вы, слежу за новостями сегодняшнего совета ISU по вопросу допуска российских спортсменов на международные соревнования. Никогда такого не было, и вот опять. Это уже какое?то принятие, поэтому у нас, к счастью, есть какой-то план. Мы его придерживаемся, не унываем, но вполне себе ожидаемо».

Поделилась мыслями и Татьяна Тарасова: «У нас нет международных стартов уже третий год! Это очень тяжелая ситуация для нашего спорта. У меня была надежда на наше возвращение. Ну, что ж делать... Понятно, что конкуренция не та, что трансляции перестали окупаться. Но им так не кажется...Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании», — заявила «СЭ» специалист.