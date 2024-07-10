ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании. Все предыдущие попытки провалились

К подобному проекту нужно подходить с креативом.

Международный союз конькобежцев (ISU) решил озаботиться проблемой старения аудитории турниров по фигурному катанию. И даже подумал о верном шаге по привлечению молодежи — сообщил о планах по созданию видеоигры про фигурное катание. Такое новаторское решение пришло в голову делегатам недавнего съезда ISU в Лас-Вегасе. И хотя само по себе движение мысли верное, осуществить задуманное будет не так-то просто. Вернее, совсем не просто — все предыдущие попытки перенести фигурное катание в мир цифровых развлечений заканчивались ужасно. Неужели справится консервативный ISU?

ISU хочет вернуть интерес молодежи к спорту

ISU сообщил о заинтересованности в создании компьютерной игры про фигурное катание. Таким образом Международный союз конькобежцев собирается вернуть интерес молодежи к этому виду спорта. Ситуация и правда критическая — президент ISU Чжэ Ель Ким рассказывал, что доля зрителей моложе 34 лет в телетрансляциях последнего чемпионата мира составила лишь 2,4 процента. То есть буквально еще стоит подождать пару десятков лет — и активных фанатов может не остаться по биологическим причинам.

В видеоигре ISU видит возможное спасение, причем чиновники уверены, что подобный проект поможет привлечь не только новых фанатов, но и потенциальных спортсменов. Учитывая возраст, в котором большинство профессиональных фигуристов встают на коньки, представить себе, как видеоигра приведет кого-то в секцию, проблематично. И все же сама по себе идея здравая и даже имела бы шанс стать драйвером роста...

Если бы не одно очень важное но. Создать успешную компьютерную игру про фигурное катание практически невозможно. Успешную даже не в плане коммерческого успеха. Хотя бы в плане геймплея и популярности. Этот спорт будто не расположен к тому, чтобы перейти в цифровую плоскость. Попытки предпринимались, и не одна. Прежде всего разговор идет о различных олимпийских сборниках.

Еще в Winter Games 1985 года для Commodore 64 появилась возможность через клавиатуру управлять виртуальной фигуристкой. Только вот сам игровой процесс был максимально примитивным. Успевай нажимать правильные кнопки в нужный момент и следи за чувством ритма — до большего гейм-дизайнеры тех лет не додумались. Да и не сказать, чтобы с развитием технологий ситуация стала хоть немного лучше. В целом даже в проектах начала 10-х ничего больше, чем паразитирование на QTE (Quick time events), игры о фигурном катании предложить не могли.

Ни одна из попыток создать симулятор фигурного успеха не стала удачной

Самая известная попытка «подружить» геймеров с фигурным катанием — полноценный симулятор от Semi Logic Entertainments. В 1999-м студия произвела продукт под именем самой Мишель Кван. На тот момент она была невероятно популярна, так что интерес аудитории могла вызвать хотя бы вывеска. Да и с технической точки зрения над игрой действительно потрудились. Учитывая технические ограничения эпохи, графика и физика вполне на уровне.

Каким должен быть сам игровой процесс, создатели консультировались собственно с Кван и другими известными спортсменами. Мишель даже числилась креативным директором проекта. Но не сказать, что это его спасло. Создаешь свою героиню, подбираешь ей наряд, музыку — тут все хорошо. Проблемы начинаются, когда дело доходит до главного, а именно — выхода на лед. Снова проверка вашей реакции, снова QTE. Закликивайте мышкой в нужный момент, и даже четверные ваши.

Учета физической формы спортсмена, его натренированности, аспектов психологии, взаимодействия с тренерами — ничего из этого в, казалось бы, симуляторе предусмотрено не было. Хотя у проектов из мира футбола и баскетбола к тому моменту уже сложился определенный стиль, и многие игровые аспекты создатели Michelle Kwan Figure Skating могли бы подчерпнуть у набиравших первые успехи серий игр FIFA и NBA 2K.

Впрочем, игровые виды спорта в целом гораздо дружелюбнее к видеоигровым адаптациям. Сам спортивный процесс устроен так, что понятно, как его переложить на управление джойстиком. Еще лучше дела обстоят с автоспортом. В современном мире сим-рейсинг уже всерьез конкурирует с гонками на настоящих авто, а пилоты регулярно совмещают виртуальные заезды с реальными. Хорошо выглядят с джойстиком в руках боевые единоборства, серия Tony Hawk's Pro Skater доказала, что возможен виртуальный скейтбординг.

Успешная видеоигра про фигурное катание должна быть максимально креативной

Шахматы, теннис, велоспорт в различных его проявлениях, стрелковый спорт — и на этом, пожалуй, все. Ни одна из классических олимпийских дисциплин серьезного успеха на видеоигровом поприще не снискала. Легкая атлетика, плавание, лыжи — в плане глубины проработки симуляторы циклических видов недалеко ушли от видеоигровых адаптаций фигурного катания. И все же фигурка даже на их фоне смотрелась откровенно дешево и глупо.

Поэтому в официальные сборники мини-игр от МОК ее ни разу не включали, ограничиваясь только полуофициальными подделками от третьих студий. К их чести, попытки внести разнообразие были. В 2012 на Xbox 360 даже появилась игра Winter Stars с поддержкой камеры для отслеживания движений Kinect. То есть в теории можно было своим телом управлять игровым персонажем и полностью вжиться в роль Александры Трусовой или Юдзуру Ханю.

Но нет, если вы уже представили себе, как прыгаете перед телевизором четверные тулупы — остановитесь. Управление одновременно бесхитростное, но максимально неинтуитивное. Ко всему прочему добавляются и технические огрехи самого Kinect. Так что не советуем даже пробовать, как и различные игры про фигурное катание для смартфонов. Их с десяток, и одна хуже другой, где геймплея нет и в помине. Зато есть тонна рекламы и призывов финансово поучаствовать в развитии своего виртуального спортсмена.

Так что если ISU и решится выпустить серьезный видеоигровой продукт, то ниша будет полностью свободна. Другое дело, что нужен максимально нестандартный подход. Симулятор тренера, продуманная стратегия, живая история с упором на сюжет и диалоги... При большом желании фигурное катание может быть успешно и в Steam, но взяться за нее должна умелая команда креативных людей. И чиновники ISU такими явно не выглядят.