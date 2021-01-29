Как Гордеева и Гриньков творили историю, а Бонали прыгала четверной за 30 лет до Трусовой. Удивительные фото

Уникальные снимки Александра Федорова с чемпионата Европы по фигурному катанию-1990.

В ожидании насыщенного февраля в российском фигурном катании «СЭ» заглянул в фотоархивы и вспомнил, каким был европейский чемпионат в Ленинграде 31 год назад. Это был один из последних турниров для нашей сборной под флагом СССР. В 1992-м история советской команды закончилась. Фото — Александра Федорова.

Болельщики. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигурное катание в России (в СССР) любили всегда. На чемпионате Европы тоже были трибуны, заполненные на 100 процентов — то, чего не хватает в последнее время.

Наталья Дубова и Галина Змиевская. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На чемпионате Европы-1990 ученики советских тренеров Натальи Дубовой и Галины Змиевской стали победителями.

Виктор Петренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На этом турнире в последний раз в истории чемпионатов исполнялись обязательные фигуры. Правда, их даже не показывали по телевидению — настолько скучными казались европейской публике крюки, тройки и восьмерки. Советский фигурист Виктор Петренко был на втором месте после этой части соревнований.

Виктор Петренко, Галина Змиевская и Вячеслав Загороднюк. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В обязательной программе (которая впоследствии была названа короткой) Петренко проиграл чехословацкому спортсмену Петру Барне. А в произвольной стал лидером, исполнив шесть тройных прыжков, включая сложный для того времени каскад тройной аксель + тройной тулуп. Барна остался вторым, попытавшись сделать четверной тулуп. И Петренко, и занявший третье место Вячеслав Загороднюк тренировались у Галины Змиевской.

Марина Климова и Сергей Пономаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Будущие победители Олимпийских игр Марина Климова/Сергей Пономаренко в Ленинграде выиграли свой второй титул чемпионов Европы. Сначала дуэт тренировался под руководством Натальи Дубовой, но уже в следующем году перешел в группу к Татьяне Анатольевне Тарасовой. Сейчас Климова и Пономаренко живут в США, где также в танцах на льду выступает их сын Энтони.

Майя Усова и Александр Жулин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебряные медали достались Майе Усовой и Александру Жулину — тоже воспитанникам Натальи Дубовой. Это первый успех танцевального дуэта на чемпионатах Европы и мира.

Изабель и Поль Дюшене. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Брат и сестра Изабель и Поль Дюшене, выступавшие за Францию, остались только третьими. Но уже через год они выиграют чемпионат мира благодаря своим авангардным программам, опередив признанных лидеров Климову/Пономаренко.

Майя Усова и Александр Жулин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Изабель и Поль Дюшене. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Победители чемпионата Европы выиграли все программы (обязательный, оригинальный и произвольный танцы) и получили три оценки 6,0. А в последней части соревнований французы Дюшене обострили борьбу за медали, получив второе место от четверых судей.

Оксана Грищук и Евгений Платов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Для Оксаны Грищук/Евгения Платова это европейское первенство стало первым в карьере. В Ленинграде спортсмены заняли пятое место, а через два года — уже третье.

Наталья Лебедева, Эвелин Гроссманн и Марина Кильман. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат Европы в Ленинграде получился действительно историческим. В женском одиночном катании первое место заняла представительница ГДР Эвелин Гроссманн, а бронза досталась спортсменке из ФРГ Марине Кильман. Уже в следующем году фигуристки представляли одну страну. Серебро ушло Наталье Лебедевой из СССР.

Владимир Ковалев и Наталья Лебедева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лебедева лидировала после обязательных фигур и оригинальной программы и с большой вероятностью могла стать первой чемпионкой Европы из СССР. Но в произвольной спортсменка упала три раза и потеряла шансы на победу. На соревнованиях Наталью сопровождал серебряный призер Олимпийских игр Владимир Ковалев.

Наталья Скрабневская и Виктор Кудрявцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наталья Скрабневская тренировалась у Виктора Кудрявцева и исполняла набор из четырех разных тройных прыжков — флипа, риттбергера, сальхова и тулупа. На турнире в Ленинграде фигуристка стала только седьмой.

Сурия Бонали. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Французская фигуристка Сурия Бонали, начиная с 1991 года, пять раз становилась чемпионкой Европы. Но соревнованиях в СССР она была только четвертой. Бонали неудачно исполнила произвольную программу, попытавшись сделать в ней четверные сальхов и тулуп.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Лариса Селезнева и Олег Макаров, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Советские спортивные пары заняли весь пьедестал — на сегодняшний день такое случалось 15 раз (включая выступления под флагом России). Первое место досталось Екатерине Гордеевой/Сергею Гринькову, серебро — Ларисе Селезневой/Олегу Макарову, бронза — Наталье Мишкутенок/Артуру Дмитриеву.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийские чемпионы Гордеева/Гриньков допустили грубые ошибки на двойном акселе и тодесе в оригинальной программе, получив противоречивые оценки (от 4,8 до 5,9). По итогам первой части соревнований дуэт стал только третьим.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В произвольной программе Екатерина и Сергей вернули лидерство, впервые в карьере чисто исполнив параллельный тройной тулуп.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Эта победа на чемпионате Европы стала второй для Гордеевой и Гринькова после золота в 1988 году. За два года перед этим они стали вторыми, а в 1987-м были дисквалифицированы — у Сергея с брюк оторвался кусок ткани, поэтому судья из США остановил музыку. Спортсмены докатали программу, но оценок не получили. От предложения повторить прокат в конце соревнований они отказались.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

После побед на чемпионатах Европы и мира в 1990 году Гордеева/Гриньков ушли к Татьяне Тарасовой в театр «Все звезды» и выступили на нескольких чемпионатах мира среди профессионалов. Дуэт вернулся в любительский спорт в сезоне-1993/94 и выиграл чемпионаты России и Европы и Олимпийские игры. В 1995-м Гриньков, увы, скоропостижно умер от остановки сердца на тренировке.

Лариса Селезнева и Олег Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионы Европы Лариса Селезнева/Олег Макаров остались вторыми как в оригинальной и произвольной программах, так и по сумме.

Лариса Селезнева и Олег Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный дуэт владел сложным набором прыжков: тройным тулупом, двойным акселем, каскадом двойной аксель + двойной тулуп, который фигуристы исполняли в одной программе.

Лариса Селезнева, Олег Макаров и Игорь Москвин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Селезнева/Макаров также исполняли четыре разных выброса — тройные риттбергер, сальхов и тулуп и аксель в два с половиной оборота. Такой сложный технический набор элементов им поставил Игорь Москвин.

Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев на этом турнире выиграли бронзу. Через год они уже были первыми, а через два стали олимпийскими чемпионами.

Тамара Москвина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мишкутенок/Дмитриев тренировались у Тамары Москвиной — супруги Игоря Москвина. После того сезона Игорь Борисович и Тамара Николаевна начали работать вместе.