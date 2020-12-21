«Были мысли о завершении карьеры. Но я хочу выступать долго». Фигуристка с необычной судьбой возвращается на лед

Интервью Серафимы Саханович, тренировавшейся и у Этери Тутберидзе, и у Евгения Плющенко

Предстоящий чемпионат России недосчитается многих крутых фигуристов. Кого-то, как Дмитрия Алиева или Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым, мы видели мельком, Евгения Медведева была вынуждена ограничиться контрольными прокатами, Алина Загитова не стала возвращаться, зато стала лучшей ведущей 2020 года. Немногие заметили отсутствие Серафимы Саханович, хотя всего год назад она представляла Россию на «Гран-при». Двукратная чемпионка мира среди юниоров прошла через многое — она успела потренироваться и у Этери Тутберидзе, и у Евгения Плющенко, и у Евгения Рукавицына. В Москве было тяжело элементарно выжить — подробнее об этом можно почитать тут.

Тем не менее фигуристка с драматичной судьбой в 20 лет готова вернуться на лед после карантина и травм. Сейчас она занимается подкатками, периодически — в Москве, благодаря чему за час занятий я узнал, что слаб пока даже для заходов на прыжки. А после Нового года Серафима собирается тренироваться и участвовать в соревнованиях. Почин для камбэка прекрасный: неделю назад петербурженке наконец было присвоено звание мастера спорта международного класса. При этом — никакой беготни за популярностью и понтов, что в спорте на таком уровне иногда встречается.

С Нового года буду готовиться к соревнованиям

— Серафима, вас не видно на соревнованиях уже год. Что произошло, как вы его провели и скоро ли ждать возвращения?

— Сначала училась, окончила второй курс. Потом наступил карантин, и как только он завершился и я стала восстанавливаться, получила травму. Вернее, просто воспалились старые болячки, обострился бурсит, не могла влезть нормально в конек. Кататься я могла, но реально тренироваться было сложно. Сейчас снова потихоньку восстанавливаюсь. С Нового года буду конкретно готовиться к соревнованиям. Рассчитываю, что первым соревнованием будет турнир на призы петербургской федерации в апреле. Он позволяет отобраться в сборную города.

— С федерацией у вас есть контакт, вам звонили, вообще, узнать, что с вами?

— Мне лично никто не звонил, но в любом случае я же изначально была заявлена на этапы Кубка, так что мы относили справки. Вопросы же должны были возникнуть. В этом смысле я отчиталась.

— Мысли о завершении карьеры были?

— Конечно, возникали, когда ты не катаешься и у тебя травмы. Но желание кататься сильнее. Я вообще собираюсь выступать долго, мне хочется задержаться в фигурном катании. Так что форсировать подготовку сейчас, по сути, в потерянный год, не вижу смысла.

— Финансово этот простой отразился? Никаких призовых, ставок в командах, получается.

— Я и когда каталась, почти не зарабатывала. (Смеется.) Когда перестала, как раз начала этим заниматься — в ледовом театре работать, детишек подкатывать. И собираюсь совмещать, сейчас вот приезжаю иногда в Москву подкатывать, здесь совсем другой уровень интереса. Надо же на что-то жить.

Мужчины в этом сезоне встали в один ряд с женщинами-одиночницами

— Вы наверняка смотрели соревнования. Было ощущение обиды, зависти, что вы не там, где все?

— Я следила, конечно, но абсолютно спокойно. Хотелось туда, по ту сторону экрана, но это была только жажда выйти на лед, никакой зависти.

— Вы заметили влияние карантина, видя нюансы катания соперниц?

— Вот, мне кажется, нет. Некоторые даже лучше стали, в целом вообще незаметно, что люди долго не катались. Многие очень сильно работали после карантина, больше, чем обычно. Кого-то выделить? Ребята наши стали лучше кататься. Смотришь «Гран-при» — все мальчики крутые! Давно такого не было. Даже те, кто падают, — это все равно не то, что было раньше.

— Можно сказать, что мужские соревнования стало интереснее смотреть, чем женские?

— Женское одиночное все-таки мой вид, поэтому внимательнее слежу, что происходит у нас. Но мужчины сейчас встали в один ряд, догнали женщин. Раньше мужчин смотрели по остаточному принципу, последнюю разминку. А сейчас у них человек может с 13-го места на третье подняться.

— Значит ли это, что в женском одиночном катании у нас не так все и хорошо? Есть пятерка-шестерка лидеров, а остальные — за пропастью. Кубок с участием фигуристок из регионов это подтвердил.

— Так в последнее время всегда было, есть несколько лучших, сборниц, поэтому все считается хорошо. Тем, кто в регионах, остается ехать в Москву или Петербург. Ну либо тренерам из этих городов — ехать в регионы, но это выглядит странно. Это разделение уже давно, где-то лучше, где-то хуже.

— Из девушек кто больше всех понравился?

— Все субъективно, но лично для меня яркая вспышка — это короткая Камилы Валиевой. На втором этапе у меня был прямо восторг! И я не считаю, что 85 баллов за нее — это такой уж перебор, я не удивилась. У Камилы космические вращения, заслуженные бонусы. Второе — произвольная Жени Медведевой, очень запомнилась, хочется увидеть ее накатанной и в костюме. Это что-то необычное, чего я давно не видела. Может, ее на следующий сезон оставят.

Не хочется быть популярной. Не моя тема

— У вас недавно в Instagram попросили сравнить Тутберидзе и Плющенко, и вы ответили в «сторис»...

— Ой, из этого сделали такие заголовки! Никак не ожидала, что даже из общения в стиле «вопрос — ответ» на моей странице сделают такое. Тут недавно мое интервью перевыложили в одном СМИ, и в Instagram начали писать хейтеры.

— У вас какое отношение к тому, что из мелких эпизодов получаются большие события? С одной стороны, популярность, с другой — это и наша вина отчасти.

— Есть люди, которые бы этому обрадовались. Я — нет. Просто у себя на странице ответила на вопрос подписчика. Стараешься максимально аккуратно реагировать, и все равно это не работает. Конечно, если рассказывать о себе — это мало кому интересно. А вот тут попала в инфоповод — и все, это обсуждают. Саханович ответила на главный вопрос! А я даже слова не сказала, только выложила фотографию.

— Ну, это классика: в заголовке — «прокомментировал», внутри — «отказался комментировать».

— Да-да, тот случай. (Смеется.)

— Но если это объективная реальность — что тут сделаешь? Обидно, но вот не будут на Саханович так кликать, как на Загитову и Бузову.

— Мне-то без разницы, кто куда кликает. Моя работа заключается в спорте — тренироваться, выступать.

— Не хочется быть популярной? Разве это не влияет на заработок?

— Абсолютно не хочется, вообще не моя тема. Знаю людей, которые в принципе катаются только ради того, чтобы быть популярными. Но не думаю, что это так однозначно влияет на деньги. Если ты популярен и хороший спортсмен — да, будешь зарабатывать. Но если ты не умеешь кататься — никакие лайки в Instagram не спасут.