Аделина Сотникова: «Со временем Загитова станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев»

Олимпийская чемпионка — о своей книге, нынешних фигуристках сборной России и спорах вокруг «Ледникового периода».

В понедельник состоится презентация книги «Сердце льда. Для влюбленных в фигурное катание» — автобиографии Аделины Сотниковой. Накануне с олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в женском одиночном катании пообщался обозреватель «СЭ».

Книга

— Как родилась идея написать книжку?

— Эта идея неразрывно связана с открытием моей школы фигурного катания Sotka School. А книжка — как маленькая предыстория. Чтобы люди побольше узнали обо мне, о том, как складывалась моя карьера. Плюс в книге много профессиональных советов для тех, кто только начинает заниматься фигурным катанием. Есть даже видеоролики — их можно посмотреть с помощью QR-кодов.

— Значит, это не просто автобиография. Еще и учебник.

— Да! С подробным рассказом, как выполнять прыжки и другие элементы.

— Долго над книгой работали?

— Начали в марте, закончили в ноябре. Получилось все так, как и планировали. Ну а со временем, возможно, напишу продолжение.

— Над каким эпизодом раздумывали, собирались включить в книжку, но в итоге не стали?

— У каждого есть моменты, которые не хочется выносить в публичное пространство. Я вообще человек закрытый, стараюсь не пускать посторонних в свой внутренний мир. В то же время понимаешь — твой опыт преодоления сложных ситуаций наверняка кому-то поможет. Вдохновит. Только ради этого делишься какими-то подробностями. И все-таки кое-что осталось за кадром.

— Например?

— Зачем грузить людей проблемами? Плакаться? Лучше положительные эмоции дарить. Мой принцип — больше позитива! И в книге, и в жизни.

— Недавно вышли мемуары Саши Трусовой. Ознакомились?

— Нет.

— Не интересно?

— Дело не в этом. Просто у меня сейчас столько своих проектов, что времени ни на что не хватает.

Школа

— Ваша Sotka School открылась в сентябре. Как успехи?

— Потихонечку набираем обороты. Школе всего три с половиной месяца, а у нас уже 90 учеников. У каждой группы свое название, в зависимости от возраста — «Соточка 1», «Соточка 2», «Сотка Junior», «Сотка Gold«...

— Тренерский штаб большой?

— По два специалиста на группу. Я и сама ежедневно провожу тренировки.

— Нравится?

— Очень. Понимаю, что тренер должен быть примером для детей. Объяснять, напутствовать, добиваться с ними поставленных целей. Он и психолог, и мама, которая может пожалеть. Но если надо — даст пинка.

— В академии Плющенко вам предлагали тренировать?

— Да, Женя много раз говорил: «Приходи, помогай, набирайся опыта. Я не против...» Могла и к Елене Германовне (Буяновой, бывшему тренеру Сотниковой. — Прим. «СЭ») в школу ЦСКА пойти. Но в какой-то момент поняла — хочу что-то свое.

— Когда впервые задумались об открытии собственной школы?

— Года два назад. Правда, до последнего держала в секрете. Кроме родителей и самых близких друзей о моих планах никто не знал. В мире фигурного катания новость о создании Sotka School для всех стала шоком. Особенно Елена Германовна поразилась: «Как, теперь у тебя своя школа?! Ну ты даешь...»

Одиночницы

— За этапами Кубка России следили?

— Честно? Нет. Я, конечно, в курсе результатов, но ни одной трансляции не видела. Школа и работа над книгой затмили всё. К тому же среди моих учеников пока нет тех, кто мог бы участвовать во взрослом чемпионате России. У меня сейчас своя колея — третий юношеский разряд, второй...

— Есть уверенность, что смена тренера пойдет на пользу Трусовой и Косторной?

— Время покажет. И Этери Георгиевна (Тутберидзе. — Прим. «СЭ»), и Женя — очень хорошие тренеры. Просто мы, спортсмены, всегда ищем что-то новое — идеи, навыки, стимулы. Мне с Женей нравилось работать, у него куча интересных упражнений. Но пока рано делать выводы, как изменились программы Алены и Саши.

— Слишком мало времени прошло?

— Разумеется. Вдобавок из-за коронавируса весь сезон кувырком. А главное, девочки растут, меняется и тело, и катание... Пубертат — очень тяжелый период, я-то знаю. Умом вроде бы понимаешь, что тебя ждет, готовишься к этому психологически. Но реальность намного сложнее. Когда не получаются элементы, которые раньше выполняла с закрытыми глазами, сразу начинаешь загоняться, копаться в себе. Появляется неуверенность, страхи. Отсюда и ошибки.

— Как же быть?

— Работать над собой. Возможно, подключать психологов. Этого не нужно бояться, стесняться. Наоборот, любая помощь в такой ситуации исключительно на пользу.

— За кого в турнирах одиночниц болеете персонально?

— Мне нравится Косторная. Я не только на сложные технические элементы обращаю внимание. У Алены красивые линии, высокие прыжки. А катание прямо завораживает. Легкое, воздушное. Будто облачко парит надо льдом. Хочется смотреть и смотреть. Как на Каролину Костнер. Итальянка тоже катается так, что сидишь потрясенная, с открытым ртом, и уже не имеет значения, прыгнула она или нет.

— Понимаю вас.

— Трусова — другая. Трудоголик, вкалывает с утра до вечера. Не зная боли, страха и усталости, разучивает новые прыжки. Характер феноменальный! Плюс фантастическая крутка, юркость. А Щербакова — нежная полетная девочка. Для меня она еще ребеночек с миленькими глазками. На льду все делает красиво, плавно. Но характер стальной, как и у Трусовой.

Медведева

— В списке участников чемпионата России-2020 нет Медведевой. Когда фигуристка уже год без соревнований — это повод беспокоиться о карьере?

— Я вам так скажу. Здоровье — самое главное. Нельзя тренироваться, пока не залечишь все болячки. Другой важнейший момент — концентрация. Не знаю, какие у Жени цели, готова ли она совмещать серьезные тренировки с выступлениями в шоу. Я, например, распыляться не могла. Такой человек, что отдаюсь полностью только одному делу. А Жене для начала надо определиться — стоит ли вообще продолжать карьеру? Все-таки молодежь уже наступает на пятки.

— Мягко говоря.

— Но это с одной стороны. А с другой — почему бы и не кататься дальше, если тебе нравится выступать, ты живешь этими эмоциями и азартом. Тут у каждого свои приоритеты.

— Сильно удивились, когда Медведева вернулась к Тутберидзе?

— Нет. Такое развитие событий можно было предположить.

— После внезапных финтов Трусовой и Косторной?

— Нет-нет, дело в другом. Сужу по себе. Я ведь тоже уходила от Елены Германовны. Время спустя сели, поговорили. И я осознала, что в мире фигурного катания это мой самый близкий человек. Который любит меня, понимает и готов все простить. Сердце разрывалось, что когда-то по отношению к Елене Германовне поступила не очень хорошо. Думаю, и Женя счастлива, что вернулась к тренеру, с которым связаны лучшие моменты в ее карьере.

Алина

— «Ледниковый период» смотрите?

— В новом сезоне видела лишь одну программу. Дома щелкала каналами и случайно наткнулась. Сразу вспомнила, как сама там участвовала четыре года назад. Тогда в паре с Александром Соколовским мы выиграли «Ледниковый период».

— Сейчас на проект звали?

— Предварительный разговор был. Но потом все затихло. Выяснять подробности я не стала.

— Как вам Алина Загитова в роли ведущей?

— Слышала, что многие ее критикуют. Мне кажется, напрасно. Телевидение для Алины — абсолютно новый опыт, только-только начинает. Да, пока что-то не получается, чувствуется зажатость перед камерой. Но это нормально. Уверена, все наладится. Не удивлюсь, если со временем Алина станет такой же гениальной ведущей, как Губерниев.

— Себя-то в этой роли представляете?

— Если пригласят — почему бы и не попробовать? Я открыта к любым предложениям.