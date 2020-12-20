«Лиза влюблена как кошка». Авербух женился на актрисе из «Папиных дочек»

Звезд спорта и телевидения объединили ледовые телешоу.

«Маршрут построен», — синхронно отрапортовали своим подписчикам в соцсетях Илья Авербух и Елизавета Арзамасова о своей свадьбе. Скромная церемония в ЗАГСе официально зарегистрировала отношения, о которых стало известно этим летом, когда двух знаменитостей заметили на совместном отдыхе. При этом Арзамасова и Авербух познакомились почти 10 лет назад, когда Елизавета еще снималась в «Папиных дочках» и гремела на всю страну в 15-летнем возрасте.

Прославилась в «Папиных дочках» и встречалась с актером сериала

Избранница Авербуха Елизавета Арзамасова — известная актриса театра и кино. Она впервые столкнулась с миром искусства уже в четыре года, когда начала сниматься в эпизодических ролях. Затем ее мама разместила анкету в интернете, и Арзамасову пригласил Московский театр эстрады, где она получила главную роль в мюзикле «Энни». Театральная карьера Арзамасовой развивалась не по годам стремительно, и уже в 12 лет ее позвали в ставший знаковым для дальнейшей жизни проект на СТС «Папины дочки». Она играла роль девочки-вундеркинда и быстро стала кумиром для многих подростков.

С Ильей Елизавета познакомилась спустя три года в проекте «Лед и пламень» на Первом канале. Арзамасова каталась с Максимом Стависким и заняла по итогам проекта второе место. Курировал шоу Авербух. «После участия в этом шоу со мной столько замечательного случилось! Я и с ледовыми гастролями объездила всю страну, и приняла участие в двух ледовых сказках Ильи Авербуха — «Тайна острова сокровищ» и «Винкс». Для меня любая возможность выйти на лед — огромное счастье!» — рассказывала актриса.

Но на тот момент об отношениях не могло быть и речи. Арзамасовой было всего 15. Спустя пару лет у телезвезды завязались тесные отношения с актером Филиппом Бледным. Он играл роль Вениамина — возлюбленного одной из сестер Арзамасовой по сериальной вселенной. Елизавета и Филипп часто общались на съемочной площадке и сблизились. Но затем Арзамасова выбрала карьеру, из-за чего пара распалась. Хотя Филипп периодически вспоминает о бывшей возлюбленной и даже посвятил ей трогательный пост во время самоизоляции, когда перебирал совместные архивные фото. «Вот и Она! Моя ненаглядная! Не передать словами, хотя я ими отлично владею, всех моих чувств к этому человеку. Чудо чудное, диво дивное!» — писал Бледный об Арзамасовой.

Авербух сменил партнершу из-за любви и проиграл своей бывшей

Авербух уже был женат ранее. Он начинал свою спортивную карьеру в танцевальном дуэте с Мариной Анисиной, с которой дважды выиграл юниорский чемпионат мира. Но затем влюбился в Ирину Лобачеву, которая каталась с ним в одной группе, но с другим партнером. В 1992 году они начали кататься вместе, а в 1995 году поженились. Жили Лобачева и Авербух в США вплоть до Олимпиады 2002 года, где заняли второе место. Проиграл Илья, кстати, своей бывшей партнерше — Анисина после распада дуэта с Авербухом переехала во Францию и начала выступать с Гвендалем Пейзера.

После завершения спортивной карьеры Авербух отказался от выгодных контрактов в профессиональных шоу и вернулся в Россию. Илья решил попробовать себя в роли продюсера и одним из первых в стране начал организовывать театрализованные ледовые шоу. Во время брака с Лобачевой у Авербуха родился сын Мартин. Но в 2007 году Илья развелся. Сын сначала жил у жены, но пару лет назад Авербух забрал его себе — в жизни Лобачевой случились трудности, которые сказывались на Мартине.

У нас очень нежные отношения

О романе 47-летнего Авербуха с 25-летней Арзамасовой стало известно в начале этого лета. Долгое время пара намеренно не комментировала свои отношения. Разговорить их в СМИ смог только Иван Ургант в конце сентября в своем шоу. Авербух отметил, что решился бы на вынос личной жизни в публичное поле только в проекте Ивана либо у Владимира Познера. «Но к Познеру нас не приглашают», — пошутил хореограф. По словам Авербуха, толчком к рассказу о романе стало желание положить конец всем слухам и сплетням, которые быстро появились вокруг него и Арзамасовой.

«Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы, которые нормально возникали для того, чтобы они исчезли. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться, или отнекиваться, или рассказывать. Да, мы свободные, у нас очень нежные отношения, и я надеюсь на их продолжение», — поделился Илья.

Теперь очевидно, что планы Авербуха воплотились в жизнь — теперь он и Елизавета официально муж и жена. Впервые о возможной свадьбе пара намекнула еще 8 декабря, когда они выложили в Instagram фото с намеком.

Урганта впечатлили отношения Елизаветы и Ильи

По словам Авербуха, он чувствует себя рядом с Арзамасовой очень счастливым и постоянно узнает о ней что-то новое. К примеру, открытием для бывшего фигуриста стало увлечение Елизаветы быстрыми мотоциклами. «Лиза не очень любит спорт, но, как я сейчас узнал, она любит мотоспорт (смеется). Я думаю, что ее страсть к квадроциклам, к мотоциклам, что она творит... Это абсолютно бесстрашный человек, но вот это — ее вид спорта. При этом она очень любит кататься на коньках», — рассказал Авербух.

Арзамасова отмечала у Ильи его навыки быстро решать различные бытовые вопросы и хозяйственность. В случае чего Авербух может изготовить многие вещи своими руками — к примеру, недавно спортсмен смастерил своему сыну рампу для катания на скейтборде. «Он очень хозяйственный! Очень! Он сам все может делать. Без шуток, Илья сам все умеет обуючивать, все знает, как должно быть, умеет все организовать», — сказала Арзамасова.

Летом пара была на совместном отдыхе на даче с сыном Ильи. Угранта очень впечатлили отношения Авербуха и Арзамасовой. «Лиза влюблена как кошка», — прокомментировал ведущий шоу нежные взгляды гостей, которые всю программу держались за руки.