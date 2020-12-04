«У Медведевой и других заболевших фигуристов должен быть еще один шанс». Мнение Ильи Авербуха

Знаменитый постановщик и продюсер — о ситуации с отбором на чемпионаты России и мира в условиях пандемии.

Коронавирус у нескольких фигуристов, о котором стало известно сегодня, поставил вопрос о моральности и необходимости продолжения сезона в фигурном катании, а также критериях отбора в сборную на случай, если лидеры не успеют восстановиться к чемпионату Россию или заболеют прямо перед ним.

«СЭ» поговорил с серебряным призером Олимпиады, постановщиком и продюсером Ильей Авербухом, который в течение трех месяцев руководил проектом «Ледниковый период» в пандемийной Москве. Съемки (в присутствии зрителей!) успешно завершены и ни разу не прерывались из-за недугов участников. И чемпион мира предлагает свой вариант реакции на последние события.

Логично провести перед чемпионатом мира отборочный турнир

— Илья, последние новости о массовых снятиях перед пятым этапом Кубка России и о коронавирусе у двух членов сборной — это повод приостановить сезон, перенести чемпионат России? Или календарь подстраиваться под спортсменов не должен?

— Мы все живем сейчас в очень сложное время, когда брошен большой вызов всем сферам деятельности. И все с нетерпением ждем лекарства, вакцины и победы над этой ситуацией. Но сейчас люди вынуждены жить в тех обстоятельствах, которые есть. И я считаю, что жить надо продолжать, даже на фоне такой ситуации. И в том числе проводить соревнования. По-моему, это было правильное решение федерации — проводить Кубок России в нынешнем формате с учетом всех ограничений. Иначе мы могли — и все еще можем — потерять целое поколение фигуристов. И так видно по результатам, что наши выступают тяжело, практически у всех качество катания слабее, чем в предыдущем сезоне. Разве что Михаил Коляда показывает уровень выше, чем раньше. У всех остальных лидеров серьезные проблемы. И причина, конечно — коронавирус, скомканная подготовка. А турниры были и остаются глотком воздуха и возможностью обрести былую уверенность и форму.

Что касается чемпионата России, то, конечно, невозможно подстраиваться под спортсменов, это отборочный турнир для сборной на тот же чемпионат Европы, который, как мы надеемся, состоится. Но в сложившейся ситуации вполне логично было бы перед чемпионатом мира, главным стартом сезона, провести контрольные прокаты, перекаты — как угодно назовите. Некий турнир, чтобы проверить, кто как готов именно перед чемпионатом мира.

— Есть финал Кубка России в конце февраля.

— Может быть, его стоит поднять в ранг отборочных стартов перед чемпионатом мира. И уже по итогам двух турниров принимать решение. То есть на Европу отправляем только по чемпионату России, а на мир — все-таки в первую очередь учитывая результаты, которые достигнуты ближе к самому старту. В силу того, что сезон очень сложный, нет финала Гран-при и определять достойнейших из достойных на турнире за три месяца до чемпионата мира не совсем верно. Но, конечно, чемпионат России надо проводить, это знаковый и важный турнир. Просто хотелось бы, чтобы федерация пришла к пониманию необходимости корректировок. В том числе и посмотрев на ситуацию с заболевшими. Потому что никакой их вины в этом нет. Это общая беда. У этих спортсменов должен быть второй шанс. Вот такой бы выход я предложил: ни в коем случае не отмена чемпионата России, но расширение критериев отбора в сборную.

Ситуация с Медведевой требует гибкого решения

— Вы сказали, что вины спортсменов нет, но и Татьяна Анатольевна Тарасова раскритиковала банкеты, и многие пишут, что Туктамышева и Алиев могли заразиться на вечеринке после «Гран-при» и 30-летия Алены Леоновой соответственно. Вы вот ходите на массовые мероприятия?

— Наверное, совсем оградить себя от всех контактов мы не можем. У меня в «Ледниковом периоде» были жесткие ограничительные меры, при этом мы все равно все общались, и ребята каждый день приходили на тренировки, контактировали. Мы сдавали и сдаем тесты, но в принципе это было очень сложно. Каждый день я готовился к тому, что кто-то принесет эту инфекцию. Но мы справились и ни одного участника не потеряли. Я вообще это считаю чудом. Волевым чудом.

— То есть спортсмены не виноваты?

— Все равно нет вины спортсменов, да, я все же думаю так. Конечно, они должны более ответственно относиться, но это вопрос очень сложный. Банкеты... Может быть, в них стоит винить тех, кто их устраивает? Во всяком случае, официальные вечеринки, как после Гран-при России, сейчас все-таки лишние. Но честно, критерии ограничений и запретов — для меня один большой вопрос, в котором я не всегда вижу логику.

— Фигурное катание на выходных будет без зрителей, а «Спартак» и ЦСКА в паре километров играют при тысячах болельщиков.

— Вот да. Если бы можно было нарисовать вопросительный знак, он был бы размером на всю статью.

Официальная вечеринка по завершении Гран-при России.



Странно обвинять фигуристов в банкетах, когда они проходят официально. И все вроде бы нравится) pic.twitter.com/TFskhUJRph — Lublineс93 (@Lublinec931) December 3, 2020

— Как у вас с новогодними шоу обстоит дело? Плющенко вот проводит, несмотря на 25-процентную заполняемость.

— Я принял решение не проводить в этой сложной ситуации. Просто жду, когда это все закончится. У нас все готово, поставлено несколько новых программ. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы будем в строю и порадуем зрителей нашими ледовыми шоу. Ребята, мой коллектив отнесся с пониманием к этому решению.

— Еще один сюжет на тему чемпионата России. Есть кейс Евгении Медведевой и многих других, кто не прошел два этапа Кубка России. Надо ли их добирать на чемпионат и как — включать в топ-18 или расширять заявку, чтобы никого не отцеплять?

— Я считаю, что в ситуации, когда уже год идет история с пандемией, жесткие правила не совсем уместны. Они обязательно вернутся, когда исчезнут все эти ограничения и прочие вещи. Сейчас надо дать возможность выступать тем, кто готов. Если Женя готова — конечно, надо ее допустить. С учетом ее заслуг было бы верхом несправедливости сделать противоположное. Тем более она тоже перенесла на себе коронавирус. А уж как это сделать, wild card или еще какая-нибудь карта — это вопрос процедуры, к федерации. Сейчас надо очень гибко принимать решения. И это относится ко всем, кто не смог по медицинским причинам выступить на двух этапах.

— Перед Кубком были введены не очень гибкие правила. Получается, ошиблись?

— Нет, эти правила были выбраны неслучайно. Мотивация очень важна, и чтобы у спортсменов после карантина был стимул участвовать в стартах, работать, так и было решено. Мне так кажется, и кажется верным посылом.

«Ледниковый период» мешал трансляции Гран-при? Наоборот, мы помогаем друг другу

— Съемки «Ледникового периода» завершились, впереди показ главных эпизодов, финала. Все эти месяцы он бил по рейтингам спортивное фигурное катание, хотя многие настроены к таким шоу скептично. Чем вы объясняете телеуспех?

— Здесь все понятно и объяснимо. Такой проект рассчитан на более широкую аудиторию, чем любители непосредственно фигурного катания. Шоу привлекает людей, которые могут не любить спорт — количеством и разнообразием топ-людей из разных сфер. У нас созвездие олимпийских чемпионов, артистов, прекрасные ведущие, великая Тарасова, яркие ледовые постановки — все это вместе заставляет зрителей плакать и смеяться к экранов. Плюс это развлекательный продукт, это легкость восприятия. Мы довольны теми рейтинговыми цифрами, которые получил проект.

Просто фанаты фигурного катания наиболее активны в интернете, им кажется, что их безумное количество. А у проекта широкая аудитория, ему уже 15 лет. И она в среднем более возрастная, следовательно, менее активная в соцсетях. Объективно я не вижу в этом сравнении рейтингов ничего странного. Но здорово, что мы несколько дней друг другу помогали, по полдня на Первом канале шло фигурное катание. Этапы Кубка, Гран-при шли до и после нас, и интересно наблюдать за этими цифрами. Да, «Ледниковый период» впереди, но интерес к фигурному катанию тоже очень высокий. Особенно к женщинам и мужчинам-одиночникам.

— Вами даже многие были недовольны — мол, из-за вас отодвинули прямую трансляцию «Гран-при». Хотя судя по цифрам, «Ледниковый» чуть ли не подтащил ее, даже в записи победу Туктамышевой увидели почти 2,5 миллиона человек.

— Сразу оговорюсь, что решение о сетке вещания принимается руководством канала. Есть законы телевидения, которые гласят — еженедельное шоу не может прыгать по сетке туда — сюда. Разница была в несколько часов, кто захотел — дождался, а кто не хотел — мог посмотреть прямой эфир на сайте Первого канала. В XXI веке с его технологиями такие претензии несерьезны.

Но я уверен, что высокие цифры той трансляции даже в записи — заслуга «Ледникового периода». Думаю, здесь все взаимосвязано, и ни в коем случае не надо нас противопоставлять. Мы в принципе про одно и то же, про любовь к фигурному катанию. Конечно, это разные вещи — профессиональный турнир и телевизионное шоу. Но оно расширяет аудиторию, которая потом приходит болеть на арены. Зачастую это даже не пересекающиеся аудитории. Те, кто любит шоу, кому нравится переживать за артистов, смотреть на театральное фигурное катание — они не очень любят спорт. И наоборот. Мы их сближаем.