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15 ноября, 23:45

«Не видела еще к себе такого нечеловеческого отношения». Трусова-Игнатова возмущена поведением экс-солистки группы #2Маши

Игнатова возмутилась поведением экс-солистки #2Маши на шоу Медведевой
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
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Александра Игнатова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Не дала нормально отрепетировать номер.

Шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, приуроченное к ее юбилею (фигуристке исполняется 25 лет — Прим. «СЭ»), закончилось небольшим скандалом. После окончания своего проката недовольство экс-солисткой группы #2Маши высказала призер Олимпиады Александра Игнатова (в девичестве Трусова). Девушка негодовала из-за отношения к себе со стороны певицы, которая не дала нормально отрепетировать номер под свою композицию.

Что произошло

Александра выступала в шоу Медведевой с двумя номерами. Сначала под песню Shine bright like a diamond. Девушка появилась на льду через 1 минуту 48 секунд после начала песни, которую исполняла Мария Захарова, а после проката раскритиковала певицу.

«Я всегда очень волнуюсь перед выходом. Второй номер было катать проще, я его больше репетировала. А первый я катала, по сути, в первый раз. На прогоне не было плюса, только минус — на саундчеке Зайцева отказалась петь больше одного раза. Я испугалась — не поняла номер, что вообще делать.

Не видела еще к себе такого нечеловеческого отношения. Очень странно, когда человек отказался петь еще раз. Я много раз просила фонограмму, но ее не было, хотя я много раз просила... Этим прокатом недовольна, вторым — довольна. Музыку выбирала не я», — сказала Игнатова.

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Медведева согласилась с недочетами

Виновница торжества Евгения Медведева после задувания свечей на шикарном торте призналась, что не все в шоу прошло гладко.

«Возникли, конечно, ностальгические эмоции, в этом и была задумка, мне кажется, это получилось. Когда мы выходили с девочками, Леной Радионовой и Аней Погорилой втроем, я слышала голоса с трибун «что же вы делаете!» Хотелось бы, конечно, лучше подготовиться, но из-за участия в различных проектах получилось как получилось. Рассчитывала на адреналин, в итоге довольна тем, как получилось», — сказала Женя.

Зайцева не в первый раз на спортивных мероприятиях

Группа #2Маши, которая состояла из двух Марий — Зайцевой и Шейх, существовала до 2023 года. После распада девушки продолжают сольные карьеры. Участница шоу «Народный артист» — 2003 не в первый раз привлекалась к участию в спортивных мероприятиях. В среду на матче памяти Федора Черенкова она исполнила песню «Там нет меня».

Дуэт #2Маши существовал с 2014 года и завоевал большое количество музыкальных премий, в частности «Золотой граммофон» за песню «Босая». Весной 2021 года группа представила в интернете трек «Едкие слова», с которым могла поехать на конкурс Евровидение вместо Манижи.

Александра Трусова - Игнатова
Евгения Медведева
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