Гран-при Японии по фигурному катанию — 2026: российские участники, расписание и трансляции

Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи выступят на заключительном этапе международной серии.

С 27 по 29 ноября 2026 года в Токио пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27. В турнире примут участие четыре российских фигуриста в нейтральном статусе: две женщины и двое мужчин. В спортивных парах и танцах на льду представителей России нет.

Дата и место проведения Гран-при Японии — 2026

Гран-при Японии по фигурному катанию пройдет с 27 по 29 ноября 2026 года в Токио. Соревнования примет арена «Кэйо Арена Токио» в городе Тефу. Турнир станет шестым и заключительным этапом международной серии Гран-при сезона-2026/27.

Петр Гуменник. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Участники Гран-при Японии по фигурному катанию — 2026

В мужском и женском одиночном катании заявлены по 12 спортсменов.

Женщины:

Аделия Петросян (Россия);

Алина Горбачева (Россия);

Виктория Сафонова (Белоруссия);

Мэделин Скизас (Канада);

Юна Аоки (Япония);

Моне Чиба (Япония);

Мако Ямасита (Япония);

Син Джиа (Южная Корея);

Ю Ен (Южная Корея);

Юлия Саутер (Румыния);

Кимми Репонд (Швейцария);

Сара Эверхардт (США).

Мужчины:

Петр Гуменник (Россия);

Владислав Дикиджи (Россия);

Кевин Эймоз (Франция);

Франсуа Пито (Франция);

Даниэль Грассль (Италия);

Рио Наката (Япония);

Сюн Сато (Япония);

Нодзому Йосиока (Япония);

Владимир Самойлов (Польша);

Лукас Бричги (Швейцария);

Джейсон Браун (США);

Илья Малинин (США).

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Во сколько выступят российские фигуристы на Гран-при Японии — 2026

Короткие программы женщин и мужчин пройдут в пятницу, 27 ноября.

Женщины. Короткая программа — начало в 10.15 мск.

10.23 — Алина Горбачева (первый стартовый номер).

10.47 — Аделия Петросян (пятый стартовый номер).

Мужчины. Короткая программа — начало в 13.00 мск.

13.14 — Владислав Дикиджи (второй стартовый номер).

13.20 — Петр Гуменник (третий стартовый номер).

Произвольные программы состоятся 28 ноября. Женщины начнут выступления в 10.30, мужчины — в 13.30 по московскому времени.

Где смотреть трансляции Гран-при Японии по фигурному катанию

Прямые трансляции Гран-при Японии — 2026 в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Зрителям будут доступны короткие и произвольные программы мужчин и женщин, включая выступления Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.

Международный союз конькобежцев также организует трансляции на своем официальном видеоканале. Доступ к ним зависит от региональных ограничений.

Расписание, стартовые протоколы, результаты и судейские оценки можно бесплатно посмотреть на официальном сайте Международного союза конькобежцев и разделе фигурного катания сайте «СЭ».