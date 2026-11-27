Гран-при Японии по фигурному катанию — 2026: российские участники, расписание и трансляции
Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи выступят на заключительном этапе международной серии.
С 27 по 29 ноября 2026 года в Токио пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27. В турнире примут участие четыре российских фигуриста в нейтральном статусе: две женщины и двое мужчин. В спортивных парах и танцах на льду представителей России нет.
Дата и место проведения Гран-при Японии — 2026
Гран-при Японии по фигурному катанию пройдет с 27 по 29 ноября 2026 года в Токио. Соревнования примет арена «Кэйо Арена Токио» в городе Тефу. Турнир станет шестым и заключительным этапом международной серии Гран-при сезона-2026/27.
Участники Гран-при Японии по фигурному катанию — 2026
В мужском и женском одиночном катании заявлены по 12 спортсменов.
Женщины:
- Аделия Петросян (Россия);
- Алина Горбачева (Россия);
- Виктория Сафонова (Белоруссия);
- Мэделин Скизас (Канада);
- Юна Аоки (Япония);
- Моне Чиба (Япония);
- Мако Ямасита (Япония);
- Син Джиа (Южная Корея);
- Ю Ен (Южная Корея);
- Юлия Саутер (Румыния);
- Кимми Репонд (Швейцария);
- Сара Эверхардт (США).
Мужчины:
- Петр Гуменник (Россия);
- Владислав Дикиджи (Россия);
- Кевин Эймоз (Франция);
- Франсуа Пито (Франция);
- Даниэль Грассль (Италия);
- Рио Наката (Япония);
- Сюн Сато (Япония);
- Нодзому Йосиока (Япония);
- Владимир Самойлов (Польша);
- Лукас Бричги (Швейцария);
- Джейсон Браун (США);
- Илья Малинин (США).
Во сколько выступят российские фигуристы на Гран-при Японии — 2026
Короткие программы женщин и мужчин пройдут в пятницу, 27 ноября.
Женщины. Короткая программа — начало в 10.15 мск.
- 10.23 — Алина Горбачева (первый стартовый номер).
- 10.47 — Аделия Петросян (пятый стартовый номер).
Мужчины. Короткая программа — начало в 13.00 мск.
- 13.14 — Владислав Дикиджи (второй стартовый номер).
- 13.20 — Петр Гуменник (третий стартовый номер).
Произвольные программы состоятся 28 ноября. Женщины начнут выступления в 10.30, мужчины — в 13.30 по московскому времени.
Где смотреть трансляции Гран-при Японии по фигурному катанию
Прямые трансляции Гран-при Японии — 2026 в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Зрителям будут доступны короткие и произвольные программы мужчин и женщин, включая выступления Аделии Петросян, Алины Горбачевой, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи.
Международный союз конькобежцев также организует трансляции на своем официальном видеоканале. Доступ к ним зависит от региональных ограничений.
Расписание, стартовые протоколы, результаты и судейские оценки можно бесплатно посмотреть на официальном сайте Международного союза конькобежцев и разделе фигурного катания сайте «СЭ».