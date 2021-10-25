Российские одиночницы подвели итоги первого этапа серии.

Главной звездой после «Гран-при США» ожидаемо стала победительница — Александра Трусова. Ее спросили и про роль женщин, и про смену тренера, и об изменениях во внешности.

Но прежде всего Трусова прокомментировала свое выступление перед трибунами по громкой связи:

— Не самый лучший мой прокат. Сейчас я еще не в форме, но постараюсь ее вернуть!

После этого было общение с журналистами со всего мира — вопросы задавал в том числе и знаменитый американец Филип Херш на фоне советских вымпелов в своей комнате.

Какой же красавец Филип Хёрш, а! pic.twitter.com/GMglykcM6q — Lublineс93 (@Lublinec931) October 25, 2021

Я не думала о травме больше, чем о прокате

Вот что сказала Русская Ракета:

— Я в целом довольна своим прокатом на этом этапе. Хочется улучшить контент и в короткой, и в произвольной программе, но я довольна. Я не думала о травме больше, чем о прокате. Волновалась из-за того, что не получилось полноценно подготовиться. Не так много раз катала свою программу до этого этапа, так что была предельно собрана. Я пропустила много тренировок. Изначально планировала три четверных прыжка, но получилось вот так. Набор с одним прыжком я катала впервые.

Думаю, стартов у меня пока не будет. Несколько дней отдохну и начну работать над улучшением своей программы, хочу добавить сложности и поработать над дорожками и вращениями.

— Где конкуренция выше — здесь или на российских стартах?

— Я всегда соревнуюсь сама с собой, так что мне не важен состав. Не могу сказать, легче или тяжелее на международных стартах. Я люблю и кататься по миру, и выступать в России.

— Как вы изменились за два года в отсутствие большого числа крупных турниров?

— Я изменилась и внутренне, и внешне. Многому научилась. Смена тренера позволила мне посмотреть разные подходы. Я считаю, что прогрессирую с каждым годом, стараюсь работать и становиться все лучше.

— Можете рассказать о своем решении сменить тренера?

— Я всегда принимаю решения сама, ни о чем не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна.

— Как сейчас выглядят ваши отношения с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой? (Вопрос был от американского журналиста!)

— Мы общаемся с Загитовой и Медведевой. Сейчас они редко приходят тренироваться, а раньше виделись каждый день, и они много подсказывали. Мне всегда давали советы и помогали. С Женей мы даже жили в одной комнате в Новогорске.

— Некоторые одиночники говорят, что ваши четверные лучше, чем у них. Что скажете об этом?

— Мне приятно, что некоторые мальчики так говорят про мои четверные. Мне нравятся их четверные, училась по ним. Не считаю себя сильнее мужчин. (после уточнения от журналиста) Роль женщины в мире? Это слишком сложный вопрос.

Усачева и Синицына разошлись в оценках

— Я немного расстроена своей произвольной программой, но меня обрадовал итоговый результат, — сказала взявшая серебро Дарья Усачева.

— На любых соревнованиях переживаю. Думаю, не о соперницах, а о чистом прокате. Так что обычно одинаково переносятся российские и международные соревнования. Но этот этап был первым большим стартом для меня, так что здесь мне было труднее.

Что касается Загитовой и Медведевой, я общаюсь с ними. Алина приходит на тренировки, мы с ней сразу нашли общий язык. Она мне очень много помогала техническими рекомендациями, — сказала дебютантка взрослого «Гран-при».

Ксения Синицына, хотя и заняла пятое место, была как раз довольна прокатом — ох уж это парадоксальное фигурное катание с его оценками!

— Я очень довольна сегодняшним прокатом, свою задачу на сегодня сделала — прокатала программу чисто. Этим я довольна. Но на дальнейших стартах я хочу усложнять программу, добавлять четверной. Сейчас я сделала все, что могла, откатала обе программы чисто. Так что я очень довольна.

Костюмы мне делала Ольга Рябенко. Все вместе думали над костюмами, мне помогали в этом и тренеры. И очень вдохновилась сериалом «Ход королевы». В шахматах я ходы знаю, но играю не очень, — с улыбкой заключила Ксения в микст-зоне после проката.

Следующий этап «Гран-при» состоится в ближайший уик-энд в канадском Ванкувере.