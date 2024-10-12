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Фигурное катание

12 октября, 21:00

Ученица Тутберидзе проиграла из-за излишнего максимализма. Но по-другому она не могла

Фигуристка Петрова выиграла первый этап «Гран-при России»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елизавета Андреева.
Фото соцсети
Итоги первого этапа «Гран-при России» у юниоров.

«Гран-при России«, юниоры, первый этап (Москва). Юноши
1. Лев Лазарев — 258,40
2. Николай Колесников — 228,91
3. Вадим Воронов — 228,47
Девушки
1. Агата Петрова — 206,28
2. Елизавета Андреева — 203,42
3. Варвара Лисс — 196,20

Вообще первый этап «Гран-при» должна была по всем раскладам выигрывать ученица Евгения Плющенко Елена Костылева, но в свой день рождения за несколько часов до старта фигуристка снялась из-за травмы. Мы уже рассказывали в пятницу, что серия «Гран-при» стартовала без зрителей и без стартовых списков, которые стали известны буквально перед началом. История для спорта не самая выгодная, но бороться с предстартовыми травмами (или объяснением ими снятий), кажется, нереально. Поэтому имеем что имеем — главной звезды в бибиревском дворце «Мечта» не было.

Очередная квадистка у Тутберидзе

Это дало шанс помечтать о победе другим. И оказалось, что в вечной битве чистоты тройных и риска с четверными на этот раз победило первое. А именно Агата Петрова из «Звездного льда», которая через пару лет может стать флагманом петербургской женской одиночки, отчаянно ищущей замену Елизавете Туктамышевой. Агата уверенно себя чувствовала и на взрослом Мемориале Панина-Коломенкина, курсируя вдоль бортика и собирая игрушки своим взрослым напарникам по группе Евгению Семененко и Глебу Лутфуллину.

Однако привлекает внимание личность серебряной призерки Елизаветы Андреевой. Андреева не такая распиаренная одиночница, как Костылева или Базылюк, но ей никак не откажешь в обучаемости и прогрессе. В августе на тренировках Андреева показала четверной сальхов — теперь она прыгает минимум один на соревнованиях. Не стала бы рисковать со вторым сольным — выиграла бы, но это не похоже на кредо «Хрустального». Поэтому падение со второго квада стоило Лизе золота.

Елена Костылева. Серия «Гран-при» началась втайне. Что не так с нашим фигурным катанием?

Еще один плюс — она честно сказала, что вторым местом недовольна, а не стала придумывать, что борется за прокаты, а не места:

— Конечно, полного удовлетворения нет. В короткой была досадная ошибка, в произвольной второй четверной не получился. Но все поправимо, будем работать, чтобы таких ошибок не было, — цитирует 14-летнюю фигуристку «Чемпионат».

Андреева знает, о чем говорит. Да, Базылюк известнее и получает больше баллов, но за пять сезонов на более-менее заметном уровне москвичка, выросшая в группе Оксаны Булычевой в том же «Хрустальном», лишь раз вываливалась из десятки хоть на каком-то старте. 80 процентов своих соревнований на любом уровне она завершила в первой тройке. И когда такая стабильность говорит о большем, чем крутой четверной, выложенный в соцсетях.

В итоге Андреева стала единственной, сделав успешный четверной на этапе. Однако за рвение можно отметить Эльвину Тугузбаеву из Татарстана — она зашла на четверной тулуп, но допустила недокрут и упала.

Лев Лазарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Звезда детского «Ледникового периода» возвращается

У мужчин стоит отметить возвращение Николая Колесникова из ЦСКА. Когда-то он считался главным конкурентом Арсения Федотова, затем перешел из «Хрустального» к армейцам залечивать травмы и выпал из обоймы. Однако на первом этапе сезона ему удался камбэк с пятого места на второе, причем один из братьев Вороновых был обыгран на считаные сотые. Долгое время 15-летнего Николая преследовали неудачи — три подряд четвертых места на первых турнирах сезона, и вот серебро и заявка на выход в финал «Гран-при» или Кубок федерации.

Маргарита Базылюк. Ученица Тутберидзе победно начинает сезон. Базылюк — первая на турнире в Питере

Победил, конечно, Лев Лазарев, с которым бороться может только Федотов — начало произвольной с четверного лутца, флипа и тулупа и даже падение с еще одного лутца во второй части программы не помогло конкурентам, которые отстали на 30 баллов. Но Колесников спокойно сделал два своих четверных сальхов и тулуп в каскаде во второй части программы. Возможно, звезда детского «Ледникового периода» возвращается — и Арсению со Львом стоит беспокоиться. У юниоров, как и у мужчин, конкуренция становится все плотнее.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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