Гран-при Китая по фигурному катанию-2026: расписание, участники и где смотреть трансляции

Александра Трусова впервые за пять лет выступит на этапе международного Гран-при.

С 6 по 8 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне пройдет третий этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27. В соревнованиях примут участие пять российских спортсменов: Александра Трусова, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, а также спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Главным событием станет возвращение серебряного призера Олимпиады-2022 Трусовой в международную серию. Фигуристка уже выиграла один турнир в нынешнем сезоне и поборется за медали в Китае.

Дата и место проведения Гран-при Китая

Гран-при Китая по фигурному катанию пройдет с пятницы, 6 ноября, по воскресенье, 8 ноября. Соревнования примет ледовая арена спортивного центра универсиады в Шэньчжэне. Этот город впервые станет хозяином этапа международной серии.

Турнир также известен как Кубок Китая (Cup of China). Он проводится с 2003 года и входит в число шести этапов Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

В Шэньчжэне выступят 60 спортсменов в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду.

Китайский этап станет третьим в сезоне-2026/27 после турниров во Франции и Канаде. Следующие соревнования пройдут в США, Финляндии и Японии. Финал серии запланирован на 10-13 декабря в Чунцине (Китай).

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию-2026

Соревновательная программа стартует 6 ноября с ритм-танца. В этот же день состоятся короткие программы женщин, спортивных пар и мужчин.

7 ноября определятся победители в трех дисциплинах, а 8 ноября завершится мужской турнир и состоятся показательные выступления.

6 ноября (пятница)

09.45 — танцы на льду, ритм-танец.

11.25 — женщины, короткая программа.

14.00 — спортивные пары, короткая программа.

15.25 — мужчины, короткая программа.

7 ноября (суббота)

09.30 — танцы на льду, произвольный танец.

11.30 — женщины, произвольная программа.

13.40 — спортивные пары, произвольная программа.

8 ноября (воскресенье)

08.00 — мужчины, произвольная программа.

13.00 — показательные выступления.

Время московское.

Александра Трусова представит короткую программу 6 ноября, произвольную — 7 ноября. Владислав Дикиджи и Евгений Семененко начнут соревнования 6 ноября, а завершат 8 ноября. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят 6 и 7 ноября.

Точное время выхода российских фигуристов на лед станет известно после публикации стартовых протоколов.

Владислав Дикиджи. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские участники Гран-при Китая-2026

В Шэньчжэне выступят пять российских фигуристов. В официальных заявках ISU они представлены в нейтральном статусе.

Женское одиночное катание

Александра Игнатова (Трусова).

Мужское одиночное катание

Владислав Дикиджи, Евгений Семененко.

Спортивные пары

Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

В танцах на льду российских участников нет.

Помимо Трусовой, большое внимание будет приковано к мужскому одиночному катанию. Дикиджи и Семененко предстоит конкурировать с олимпийским чемпионом 2026 года Михаилом Шайдоровым из Казахстана и бронзовым призером Игр японцем Шуном Сато.

Мишина и Галлямов также входят в число претендентов на медали. Их главными соперниками станут представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выигравшие серебро Олимпиады-2026 в Италии.

Расписание выступлений российских фигуристов

6 ноября (пятница)

Александра Трусова, короткая программа.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, короткая программа.

Владислав Дикиджи и Евгений Семененко, короткая программа.

7 ноября (суббота)

Александра Трусова, произвольная программа.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, произвольная программа.

8 ноября (воскресенье)

Владислав Дикиджи и Евгений Семененко, произвольная программа.

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Александра Трусова на Гран-при Китая: возвращение, программы и шансы на медаль

22-летняя Александра Трусова, выступающая после замужества под фамилией Игнатова, возвращается на этапы международного Гран-при впервые с 2021 года.

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине возобновила полноценную соревновательную карьеру после рождения сына Михаила в августе 2025 года. В нынешнем сезоне фигуристка уже провела два международных турнира и на обоих поднялась на пьедестал.

В сентябре Трусова заняла второе место на Кубке Киношита в Токио. Россиянка набрала 221,06 балла, уступив только японке Мао Шимаде (231,32). В произвольной программе Александра исполнила четверной лутц.

Следующий старт оказался еще успешнее. 9 октября Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена в Алматы с результатом 226,01 балла. За короткую программу она получила 77,39 балла, за произвольную — 148,62.

С какими программами выступит Трусова

В сезоне-2026/27 Александра тренируется под руководством Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Над постановками также работали Даниил Глейхенгауз и Бенуа Ришо.

Короткая программа поставлена под фортепианную композицию «Лара» в исполнении Алисы Сары Отт и Араша Сафаяна.

Произвольная программа включает современные аранжировки композиций «Разные пути» и «Бег вверх по холму», последняя из которых известна в исполнении британской певицы Кейт Буш.

Главный технический элемент Трусовой — четверной лутц. Она уже включала его в произвольные программы на международных турнирах в сентябре и октябре 2026 года. На Мемориале Дениса Тена она исполнила прыжок с небольшой помаркой на приземлении.

На Олимпиаде-2022 Александра вошла в историю, исполнив пять четверных прыжков в одной произвольной программе. Теперь россиянка постепенно возвращает сложные элементы, стараясь сохранить стабильность прокатов.

Кто составит конкуренцию Трусовой

Одна из главных соперниц россиянки — японка Моне Чиба, серебряный призер чемпионата мира-2026. Также на медали претендуют другие представительницы Японии — Ринка Ватанабе и Мако Ямашита.

Среди участниц заявлены чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, представляющая Грузию, южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин и итальянка Лара Наки Гутманн.

Результат 226,01 балла, показанный в Алматы, позволяет Александре рассчитывать на борьбу за высокие места. При этом японские спортсменки способны конкурировать с ней за счет стабильности и качества исполнения программ.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Участники Гран-при Китая по фигурному катанию-2026

Организаторы опубликовали списки фигуристов во всех четырех дисциплинах. В одиночном катании заявлены по 12 спортсменов, в парном — восемь дуэтов, в танцах на льду — десять.

Женщины

Александра Игнатова (Трусова) (Россия)

Ольга Микутина (Австрия)

Чжан Жуйян (Китай)

Чжу И (Китай)

Анастасия Губанова (Грузия)

Лара Наки Гутманн (Италия)

Моне Чиба (Япония)

Ринка Ватанабе (Япония)

Мако Ямашита (Япония)

Ли Хэ Ин (Южная Корея)

Алина Бонилло (США)

Софи Джолин фон Фельтен (США)

Мужчины

Владислав Дикиджи (Россия)

Евгений Семененко (Россия)

Чэнь Юйдун (Китай)

Пэн Чжимин (Китай)

Ника Эгадзе (Грузия)

Као Миура (Япония)

Шун Сато (Япония)

Михаил Шайдоров (Казахстан)

Со Мин Гю (Южная Корея)

Владимир Самойлов (Польша)

Лусиус Казанеки (США)

Джейкоб Санчес (США)

Спортивные пары

Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)

Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения)

Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия)

Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада)

Чжан Цзясюань/Хуан Ихан (Китай)

Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония)

Челси Лю/Райан Бидард (США)

Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США)

Танцы на льду

Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия)

Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия)

Оливия Смарт/Тим Дик (Испания)

Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания)

Эмили Братти/Иэн Сомервилль (США)

Ева Пэйт/Логан Бай (США)

Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция)

Линь Юйфэй/Гао Цзыцзянь (Китай)

Сяо Цзыси/Хэ Линхао (Китай)

Жэнь Цзюньфэй/Син Цзянин (Китай)

В танцах на льду также выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые ранее представляли Россию, а сейчас соревнуются за Грузию. В мужском одиночном катании за Польшу заявлен уроженец Москвы Владимир Самойлов.

Окончательный состав участников может измениться до начала соревнований.

Евгений Семененко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где смотреть трансляции Гран-при Китая по фигурному катанию

Прямые трансляции Гран-при Китая-2026 в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Сервис является официальным обладателем прав на показ международной серии.

Зрителям будут доступны выступления во всех четырех дисциплинах, включая короткую и произвольную программы Александры Трусовой, прокаты Владислава Дикиджи, Евгения Семененко, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Первая трансляция начнется 6 ноября в 09.45 по московскому времени. Женская короткая программа с участием Трусовой стартует в 11.25 мск.

Для просмотра соревнований на «Okko» потребуется подписка. Помимо самих прокатов, платформа планирует показывать студийные обсуждения с экспертами до и после выступлений фигуристов.

Международный союз конькобежцев также организует трансляции на своем официальном видеоканале. Однако в странах, где действуют эксклюзивные права местных вещателей, в том числе в России, просмотр может быть ограничен.

Следить за расписанием, результатами прокатов и распределением мест можно на официальном сайте ISU и в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».