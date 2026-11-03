Гран-при Китая по фигурному катанию-2026: расписание, участники и где смотреть трансляции
Александра Трусова впервые за пять лет выступит на этапе международного Гран-при.
С 6 по 8 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне пройдет третий этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/27. В соревнованиях примут участие пять российских спортсменов: Александра Трусова, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, а также спортивная пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Главным событием станет возвращение серебряного призера Олимпиады-2022 Трусовой в международную серию. Фигуристка уже выиграла один турнир в нынешнем сезоне и поборется за медали в Китае.
Дата и место проведения Гран-при Китая
Гран-при Китая по фигурному катанию пройдет с пятницы, 6 ноября, по воскресенье, 8 ноября. Соревнования примет ледовая арена спортивного центра универсиады в Шэньчжэне. Этот город впервые станет хозяином этапа международной серии.
Турнир также известен как Кубок Китая (Cup of China). Он проводится с 2003 года и входит в число шести этапов Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).
В Шэньчжэне выступят 60 спортсменов в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, спортивные пары и танцы на льду.
Китайский этап станет третьим в сезоне-2026/27 после турниров во Франции и Канаде. Следующие соревнования пройдут в США, Финляндии и Японии. Финал серии запланирован на 10-13 декабря в Чунцине (Китай).
Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию-2026
Соревновательная программа стартует 6 ноября с ритм-танца. В этот же день состоятся короткие программы женщин, спортивных пар и мужчин.
7 ноября определятся победители в трех дисциплинах, а 8 ноября завершится мужской турнир и состоятся показательные выступления.
6 ноября (пятница)
- 09.45 — танцы на льду, ритм-танец.
- 11.25 — женщины, короткая программа.
- 14.00 — спортивные пары, короткая программа.
- 15.25 — мужчины, короткая программа.
7 ноября (суббота)
- 09.30 — танцы на льду, произвольный танец.
- 11.30 — женщины, произвольная программа.
- 13.40 — спортивные пары, произвольная программа.
8 ноября (воскресенье)
- 08.00 — мужчины, произвольная программа.
- 13.00 — показательные выступления.
Время московское.
Александра Трусова представит короткую программу 6 ноября, произвольную — 7 ноября. Владислав Дикиджи и Евгений Семененко начнут соревнования 6 ноября, а завершат 8 ноября. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят 6 и 7 ноября.
Точное время выхода российских фигуристов на лед станет известно после публикации стартовых протоколов.
Российские участники Гран-при Китая-2026
В Шэньчжэне выступят пять российских фигуристов. В официальных заявках ISU они представлены в нейтральном статусе.
Женское одиночное катание
Александра Игнатова (Трусова).
Мужское одиночное катание
Владислав Дикиджи, Евгений Семененко.
Спортивные пары
Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
В танцах на льду российских участников нет.
Помимо Трусовой, большое внимание будет приковано к мужскому одиночному катанию. Дикиджи и Семененко предстоит конкурировать с олимпийским чемпионом 2026 года Михаилом Шайдоровым из Казахстана и бронзовым призером Игр японцем Шуном Сато.
Мишина и Галлямов также входят в число претендентов на медали. Их главными соперниками станут представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выигравшие серебро Олимпиады-2026 в Италии.
Расписание выступлений российских фигуристов
6 ноября (пятница)
- Александра Трусова, короткая программа.
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов, короткая программа.
- Владислав Дикиджи и Евгений Семененко, короткая программа.
7 ноября (суббота)
- Александра Трусова, произвольная программа.
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов, произвольная программа.
8 ноября (воскресенье)
- Владислав Дикиджи и Евгений Семененко, произвольная программа.
Александра Трусова на Гран-при Китая: возвращение, программы и шансы на медаль
22-летняя Александра Трусова, выступающая после замужества под фамилией Игнатова, возвращается на этапы международного Гран-при впервые с 2021 года.
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине возобновила полноценную соревновательную карьеру после рождения сына Михаила в августе 2025 года. В нынешнем сезоне фигуристка уже провела два международных турнира и на обоих поднялась на пьедестал.
В сентябре Трусова заняла второе место на Кубке Киношита в Токио. Россиянка набрала 221,06 балла, уступив только японке Мао Шимаде (231,32). В произвольной программе Александра исполнила четверной лутц.
Следующий старт оказался еще успешнее. 9 октября Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена в Алматы с результатом 226,01 балла. За короткую программу она получила 77,39 балла, за произвольную — 148,62.
С какими программами выступит Трусова
В сезоне-2026/27 Александра тренируется под руководством Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Над постановками также работали Даниил Глейхенгауз и Бенуа Ришо.
Короткая программа поставлена под фортепианную композицию «Лара» в исполнении Алисы Сары Отт и Араша Сафаяна.
Произвольная программа включает современные аранжировки композиций «Разные пути» и «Бег вверх по холму», последняя из которых известна в исполнении британской певицы Кейт Буш.
Главный технический элемент Трусовой — четверной лутц. Она уже включала его в произвольные программы на международных турнирах в сентябре и октябре 2026 года. На Мемориале Дениса Тена она исполнила прыжок с небольшой помаркой на приземлении.
На Олимпиаде-2022 Александра вошла в историю, исполнив пять четверных прыжков в одной произвольной программе. Теперь россиянка постепенно возвращает сложные элементы, стараясь сохранить стабильность прокатов.
Кто составит конкуренцию Трусовой
Одна из главных соперниц россиянки — японка Моне Чиба, серебряный призер чемпионата мира-2026. Также на медали претендуют другие представительницы Японии — Ринка Ватанабе и Мако Ямашита.
Среди участниц заявлены чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова, представляющая Грузию, южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин и итальянка Лара Наки Гутманн.
Результат 226,01 балла, показанный в Алматы, позволяет Александре рассчитывать на борьбу за высокие места. При этом японские спортсменки способны конкурировать с ней за счет стабильности и качества исполнения программ.
Участники Гран-при Китая по фигурному катанию-2026
Организаторы опубликовали списки фигуристов во всех четырех дисциплинах. В одиночном катании заявлены по 12 спортсменов, в парном — восемь дуэтов, в танцах на льду — десять.
Женщины
- Александра Игнатова (Трусова) (Россия)
- Ольга Микутина (Австрия)
- Чжан Жуйян (Китай)
- Чжу И (Китай)
- Анастасия Губанова (Грузия)
- Лара Наки Гутманн (Италия)
- Моне Чиба (Япония)
- Ринка Ватанабе (Япония)
- Мако Ямашита (Япония)
- Ли Хэ Ин (Южная Корея)
- Алина Бонилло (США)
- Софи Джолин фон Фельтен (США)
Мужчины
- Владислав Дикиджи (Россия)
- Евгений Семененко (Россия)
- Чэнь Юйдун (Китай)
- Пэн Чжимин (Китай)
- Ника Эгадзе (Грузия)
- Као Миура (Япония)
- Шун Сато (Япония)
- Михаил Шайдоров (Казахстан)
- Со Мин Гю (Южная Корея)
- Владимир Самойлов (Польша)
- Лусиус Казанеки (США)
- Джейкоб Санчес (США)
Спортивные пары
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия)
- Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения)
- Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия)
- Жасмин Дерошер/Киран Трэшер (Канада)
- Чжан Цзясюань/Хуан Ихан (Китай)
- Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония)
- Челси Лю/Райан Бидард (США)
- Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США)
Танцы на льду
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия)
- Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия)
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания)
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания)
- Эмили Братти/Иэн Сомервилль (США)
- Ева Пэйт/Логан Бай (США)
- Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция)
- Линь Юйфэй/Гао Цзыцзянь (Китай)
- Сяо Цзыси/Хэ Линхао (Китай)
- Жэнь Цзюньфэй/Син Цзянин (Китай)
В танцах на льду также выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые ранее представляли Россию, а сейчас соревнуются за Грузию. В мужском одиночном катании за Польшу заявлен уроженец Москвы Владимир Самойлов.
Окончательный состав участников может измениться до начала соревнований.
Где смотреть трансляции Гран-при Китая по фигурному катанию
Прямые трансляции Гран-при Китая-2026 в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko». Сервис является официальным обладателем прав на показ международной серии.
Зрителям будут доступны выступления во всех четырех дисциплинах, включая короткую и произвольную программы Александры Трусовой, прокаты Владислава Дикиджи, Евгения Семененко, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Первая трансляция начнется 6 ноября в 09.45 по московскому времени. Женская короткая программа с участием Трусовой стартует в 11.25 мск.
Для просмотра соревнований на «Okko» потребуется подписка. Помимо самих прокатов, платформа планирует показывать студийные обсуждения с экспертами до и после выступлений фигуристов.
Международный союз конькобежцев также организует трансляции на своем официальном видеоканале. Однако в странах, где действуют эксклюзивные права местных вещателей, в том числе в России, просмотр может быть ограничен.
Следить за расписанием, результатами прокатов и распределением мест можно на официальном сайте ISU и в разделе фигурного катания на сайте «СЭ».