Ученик Алексея Мишина рассуждает о космических результатах на старте сезона, смене спортивного гражданства и свадьбе Игнатовых.

На Мемориале Николая Панина-Коломенкина в начале сезона сразу у трех одиночников сумма баллов перевалила за 300, раньше такого результата не было даже на главном старте страны у двукратного чемпиона России Евгения Семененко. На национальном чемпионате ученик Алексея Мишина набрал около 295 баллов в сумме, а сейчас он уступил 20-летнему Глебу Лутфуллину с результатом в 301 балл. «СЭ» поговорил с Глебом о прогрессе, атмосфере внутри штаба и поддержке близких.

Менять федерацию ради титулов — неправильно

— Какие планы на сезон по контенту? Будут ли усложнения или все останется как на Мемориале Панина-Коломенкина?

— До чемпионата России, я думаю, все останется также, буду накатывать, так как за такой контент можно получить хорошие баллы. А после чемпионата России где-то, возможно, будет даже лутц.

— Сейчас у нас тенденция на усложнение программ в мужском одиночном катании. Чувствуется какая-то конкуренция в тренерской группе?

— Спортсмены всегда хотят догнать друг друга и перегнать, в общем, это такое соревнование. На тренировках мы также смотрим друг на друга, где-то учимся, где-то соревнуемся, над этим очень интересно работать.

— Есть ли в планах эксперименты с прыжками или другие необычные идеи по ходу сезона?

— Эксперименты в межсезонье всегда есть. И четверной аксель, и пятерной сальхов мы пробовали, и каскад 4-4. Но, конечно, по ходу сезона эти эксперименты не нужны, потому что можно получить травму. Мы просто выполняем свою работу, поддерживаем стабильность. Но, конечно, не забываем прогрессировать, делать более «дорогие» четверные прыжки.

— Следишь за международными стартами? Сейчас прошли этапы «Гран-при ISU» в США и Канаде.

— Прокаты не смотрел, но следил за онлайн-табло.

— Думал ли ты когда-нибудь о смене спортивной федерации, чтобы попасть на международные старты?

— Никогда не поменяю гражданство. Я всегда за Россию, это связано с душевной составляющей, я рос здесь, в этой стране, тренировался здесь, и я очень благодарен за все. Поэтому хочу представлять Россию. А менять федерацию ради медалей я не считаю правильным, думаю, когда мы вернемся на международную арену, медали и титулы у нас появятся.

Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Работать с Туктамышевой интересно

— После произвольной программы в Питере сказал, что в этот день прыгнул квад-сальхов 15 раз. Как вообще строится твой тренировочный процесс?

— Нет, на самом деле я посчитал тогда приблизительно, это был не только сальхов, это были все четверные, сальховов было семь-восемь, это не самый трудный прыжок. В общей сложности было где-то 15 четверных. Но это и утренняя разминка, и шестиминутка, и тренировка, и соревнования. На соревнованиях я сделал четыре, потом на показательных прыгнул пятый, на шестиминутке четыре или пять четверных, вот уже 10, плюс тренировка, вот так и получилось 15 прыжков.

— Какие прыжки готовишь сейчас?

— Я выполняю ту работу, которую мне предлагает Алексей Николаевич Мишин. Если скажет катать программу, то буду катать программу. Я полностью прислушиваюсь к своему тренеру.

— А Елизавета Туктамышева, которая была с тобой и Алексеем Николаевичем на Мемориале Панина. Она участвует в тренировках?

— Она принимает участие в тренировках. Конечно, я прислушиваюсь к ее советам, к советам Алексея Николаевича. Их советы бывают схожи, интересное получается трио, интересно работать с Елизаветой. Результат нашей с ней работы, я думаю, видно было на Мемориале Панина, очень хороший результат (смеется). Если серьезно, то, конечно, результат есть, мы с ней работали и в Кисловодске на сборах, и в Питере. Колоссальная работа была проведена над программами, прыжками, поэтому виден результат. Конечно, приятно, когда она присутствует на льду.

— Когда Елизавета на тренировках, какая атмосфера царит?

— С Лизой очень весело. Душевная атмосфера, какая-то родная, приятная, у нас очень семейный и добрый тренерский штаб.

— В недавнем интервью Елизавета сказала, что с финансовой точки зрения шоу выгоднее, чем тренерство. А на твой взгляд?

— Тренерство в плане финансов — это на долгую перспективу, а шоу — моментальный заработок, а в остальном — это все разные вещи. В дальнейшем я хочу развиваться в тренерстве, я сейчас получаю тренерское образование. Мне это нравится, но и в шоу буду рад выступить, и самому тренироваться еще хочется. У меня сейчас все эти три сферы взаимосвязаны, потому что я еще действующий спортсмен, когда закончу со спортом, будет видно.

— В вашей группе, помимо Семененко, раньше занимался еще один яркий фигурист — Матвей Ветлугин. Но недавно он перешел к Евгению Руковицыну, поддерживаете с ним контакт?

— Мы плотно взаимодействовали, когда он был в нашей команде, очень часто пересекались и общались с ним. Сейчас, конечно же, этого общения стало гораздо меньше. Но поздравить с Днем рождения, пожелать удачи — это, конечно, есть.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Девушка очень сильно меня поддерживает и в спорте, и в жизни

— Ты не скрываешь своих личных отношений. Расскажи, как вы познакомились?

— Она раньше занималась художественной гимнастикой, а познакомились мы через фигуриста Александра Петрова. Он тоже тренировался у Алексея Николаевича и дружил с Настей. Полтора года назад мы познакомились в гостях. И примерно тогда же начали встречаться.

— Она поддерживает тебя на соревнованиях? Смотрит прокаты?

— Она дает колоссальную поддержку. Конечно, переживает, следит за онлайн-табло и ждет итоги. Она мне очень сильно помогает и поддерживает и в спорте, и в жизни, и во всем. Это мой родной человек.

— Ты сказал, что она тоже спортсменка, но с фигурным катанием никогда не была связана. Тяжело вам понимать друг друга?

— На самом деле я был даже удивлен, потому что я никогда не чувствовал, что мы из разных миров. Мы как будто бы всю жизнь были вместе, никаких недопониманий у нас нет. В спорте она первое время узнавала что-то, спрашивала, изучала технику исполнения разных прыжков. Она мне рассказывает о художественной гимнастике. У нас полное взаимопонимание, мы родственные души.

— Летом в фигурнокатательной вселенной случился любовный бум, самым обсуждаемым событием стала свадьба Александры Трусовой. Ты видел наверняка фото и видео с церемонии.

— Да, я видел в соцсетях, но прям сильно не следил, я заходил в Telegram и думал: «Вау, как круто, как интересно, как приятно!» Конечно, я желаю ребятам удачи в семейной жизни.

— А для себя какую больше хотел бы свадьбу: пышную со множеством гостей или тихую, спокойную и домашнюю?

— Мне кажется, следующий вопрос будет: «Когда свадьба?» (Смеется.) Я не задумывался над форматом свадьбы. Наверное, это должна быть церемония, где все твои родственники, друзья. Я сам в принципе теплый душевный человек, не люблю куда-то ходить гулять. Я лучше с девушкой дома посижу, посмотрю фильм. Такая же, наверное, у нас и в тренировочном процессе атмосфера семейная, спокойная.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— А были мысли о предложении и свадьбе?

— Мысли были. Настя все знает, поживем — увидим.

— На контрольных прокатах, наверное, самым ожидаемым было возвращение Александры Трусовой-Игнатовой. Как думаешь, она будет соревноваться или это была единоразовая акция?

— Фанаты любят Сашу. Конечно, все будут рады увидеть ее, и я в том числе, потому что это зрелищно и очень интересно. Я предположений о ее карьере не строю, но знаю, что Саша может все.

— Какая у тебя главная цель на сезон?

— Цель на сезон — кататься чисто. Это, наверное, банальный ответ. Поддерживать свою форму, прибавлять обороты в прыжках. Что касается следующего сезона, он олимпийский, до него надо дожить. Пока я о нем не думаю, потому что у меня в голове текущий сезон, а потом в межсезонье отдых. Потом начинается новый год, поэтому думаю о настоящем.

— Какой совет дашь самому себе на сезон?

— Выходить и кайфовать от себя, от проката и от всего.