Тутберидзе и Плющенко вооружаются перед финалом «Гран-при». Их противостояние перекинулось на юниоров и идет на равных

Анализируем, как подходят к решающей фазе сезона российские юниорки.

В олимпийский сезон юниоров всегда задвигали на второй план, и такая иерархия приоритетов абсолютно логична. Но поверьте, в юниорском российском фигурном катании, в нашем любимом виде, так называемом ЖО (женском одиночном), сейчас идет неслабая битва. И было бы оскорблением чувств болельщиков и фигуристов о ней не вспомнить.

Новый игрок в борьбе за победу

Ближайший эпизод в этом сериале — юниорский финал «Гран-при» в японской Осаке в начале декабря. И в преддверии очередной поездки в Японию есть на что посмотреть. Например, на этот прекрасный четверной флип Аделии Петросян из «Хрустального». Смехопанорама закончилась, юным девушкам Тутберидзе совсем надоели тройные — пора менять!

Почему это важное событие? Вроде бы всего один прыжок. Однако, как говорится в рекламе, почувствуйте разницу — тройной флип стоит 5,3 балла, а четверной — 11. К тому же у него потенциально более высокая надбавка по GOE. Возможно, вставлять его будут вместо какого-то другого тройного, но так или иначе потенциально светят 6-7 баллов отыгрыша.

Кажется, что это немного. Однако в нынешней битве юниоров за звание лучшей в мире даже они могут оказаться решающими. Если расположить результаты участниц финала юниорского «Гран-при», которые им принесли путевку в финал, получается такая картина:

Софья Акатьева — 233,08

Вероника Жилина — 216,92

Софья Муравьева — 211,81

Аделия Петросян — 210,57

Изабо Левито — 202,35

Линдси Торнгрен — 181,45

Петросян благодаря одной замене тройного флипа на четверной может разом обойти Муравьеву и Жилину (которая, правда, восстанавливается от травмы) и резко уходит от двух американок. Понятно, что баллы зависят от прокатов в конкретный день, но, если мы говорим о неких вероятностных выкладках, Петросян делает большой скачок вперед. С контентом из чистого четверного флипа и тулупа (его она делала на последнем этапе «Гран-при», и неидеально) она даже может потрепать нервы Акатьевой. И это мы еще не задумываемся о возможных каскадах. Хотя у Сони есть на примете, как пишет команда Тутберидзе, «сложные выезды».

Скоро юниорки выйдут с квадами против Валиевой, Трусовой и Щербаковой

Конечно, так быстро квад флип вряд ли появится в программе. Финал юниорского «Гран-при» уже на второй неделе декабря. Но есть и следующие за ним турниры. Петросян, как родившаяся в июне 2007 года, имеет право участвовать в чемпионате России. Понятно, что 14-летние девушки не могут пробиться на Олимпиаду, но как бы им было приятно ущипнуть коллег постарше. Рассказы про дружбу прекрасны, но табачок врозь. Или, раз уж мы говорим о подростках, врозь медальки.

Кроме того, самих 14-летних на чемпионате России будет навалом — им нужно бороться между собой. На него пробилась Софья Самоделкина, возможно, там будет Анастасия Зинина. Софье Муравьевой 15 лет, но она, к сожалению для себя, родилась в августе. Так что тоже приедет в Санкт-Петербург. Еще обиднее за Акатьеву — у нее день рождения 7 июля, на неделю позже дедлайна ISU, значит, для выхода во взрослые ей придется ждать еще год. Условности оторвут нас от прекрасной дуэли Акатьевой, Валиевой, Трусовой и Туктамышевой — фактически четырех поколений российских фигуристок.

Несколько поколений команды Тутберидзе на одной картинке. pic.twitter.com/KQ1z9xuH1M — Lublineс93 (@Lublinec931) November 10, 2021

Наконец, есть первенство России и мира, где отбор не легче, чем на Олимпиаду. Так что усложнение контента — это залог на 2022-й. Главное, чтобы ноги выдержали.

Плющенко тоже вооружается

Но соперницы Петросян и «Хрустального» тоже не стоят на месте. Удивительно, но позабытая уже гонка Тутберидзе и Плющенко на глазах возрождается на юниорском уровне. Олимпийский чемпион сознательно сейчас взял паузу в публичных заявлениях (думаете, мы не пытаемся?), лучший тренер мира по версии ISU вообще редко выступает, но финал юниорского «Гран-при» может стать новой страницей противостояния. В Осаке идеальный ровный расклад: две ученицы Тутберидзе, два «ангела» Плющенко, две американки и одна японка по хозяйской квоте. Для старта сиквела предыдущего сезона с его Instagram-драмами лучше условий не придумать. Рейтинги фигурного катания без этого противостояния проседают, но это тема для отдельного разбора со всеми цифрами.

Причем со стороны Плющенко тоже идет гонка вооружений. Софья Муравьева все ближе к четверному сальхову на соревнованиях, который очень поможет ей упрочить недюжинные компонентные способности.

А 4 ноября на странице «Ангелов Плющенко» выложили видео удачной попытки тройного акселя, который закрывает проблемы в короткой программе. В случае удачи это лишние 5-6 баллов.

Жилина залечивает травму, но ее прогресс очевиден. 216,92 балла на международном уровне в Словакии — это на 20 баллов больше, чем сезоном раньше в России. Там она не исполняла тройной аксель, ограничившись двойным, а вот в июле на катке в Подмосковье был запечатлен прокат с валиевским контентом.

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Идущая первой запасной Зинина до финала может не доехать, но отобраться на чемпионат России. Даже не самый высокий результат на Кубке России в Казани — 177,7 балла — позволил ей взять второе место и 16 очков в таблице при отборе.

На этом фоне немного выпадает ЦСКА, который не смог провести в финал из-за смены правил Самоделкину. Она сейчас отыгрывается, почти сделала чисто два четверных в Казани, но это не та Софа, которую мы привыкли видеть по прошлым сезонам. Елизавета Берестовская после нескольких смен тренеров в межсезонье вообще затерялась.

В общем, героев пекинской Олимпиады будет кем заменить. Главная интрига и возможная трагедия — удастся ли им самим дожить до Кортина-д'Ампеццо-2026?