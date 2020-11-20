«Я просто визжала от восторга». Трусова и Косторная рассказали о плюсах тренировок у Плющенко

На пресс-конференции после короткой программы на «Гран-при России» девушки из топ-3 признали, что находятся не в лучшей форме, но пообещали исправиться к чемпионату страны.

Гран-при России. Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 78,84

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 74,70

3. Александра Трусова (Россия) — 70,81

4. Анастасия Гулякова (Россия) — 70,07

5. Елизавета Нугуманова (Россия) — 68,47

6. Софья Самодурова (Россия) — 68,01

Алена Косторная ожидаемо выиграла короткую программу на «Гран-при России», даже отказавшись от тройного акселя. Набрав 78,84 балла, чемпионка Европы опередила всех соперниц, но без элементов ультра-си перспективы Косторной удержаться на первом месте и по итогам произвольного проката выглядят туманными. Фаворитом остается Александра Трусова, которая пока идет третьей, но собирается исполнить в субботу три четверных прыжка. Вот что говорили участницы «Гран-при» на пресс-конференции после короткой программы.

На разминке что-то пошло не так

— Алена, как вы готовились к этапу после Казани?

Косторная: Ничего не поменялось в плане подготовки. Чуть больше отдохнула после казанского этапа Кубка России, поняла, над чем мне еще нужно работать, начала над этим работать более усердно, не упуская деталей.

— Лиза, у вас получился классный тройной аксель, а потом была проблема с флипом. Что случилось?

Туктамышева: Да, ошибка на флипе была не совсем предсказуемой, потому что этот каскад у меня довольно стабильно получался. На разминке что-то пошло не так, и я начала зря анализировать ситуацию, размышлять о технике. Это сыграло свою роль в нехорошую сторону, потому что лучше отключать голову и довериться своему телу. Уже очень много напрыгано, тело само знает, как действовать. В целом я довольна короткой программой, если не акцентировать внимание на этой помарке на флипе. Вся программа целиком получилась удачно. Было одно из самых удачных исполнений за этот сезон. Осталось немножко скорректировать технические моменты.

— Саша, у вас тройной аксель не получился. Как вы собрались после этой ошибки?

Трусова: Уже третий старт я не могу сделать аксель. Я буду работать над ним больше, постараюсь делать чисто. Оставшуюся программу мы очень много накатываем на тренировках, я всегда стараюсь забыть об ошибке и сделать остальное чисто.

К чемпионату России четверной тулуп стабилизируется

— Алена и Саша, как вам тренируется с Евгением Плющенко?

Косторная: Мне очень нравится тренироваться с Евгением Викторовичем. Я уже говорила, что это абсолютно другой подход к тренировкам, чем был у меня раньше, более спокойный. Мне очень нравится.

Трусова: Мне тоже очень нравится работать с Евгением Викторовичем и со всей его командой, также с Дмитрием Сергеевичем и Сергеем Андреевичем. У нас очень дружная команда, все дети тоже. В своей группе я самая старшая. Они мне кажутся настолько маленькими еще, очень интересно.

— Алена, как родилась идея вашей программы?

Косторная: Идея родилась не просто так, потому что у меня была попытка кататься под Билли Айлиш. Я очень хотела оставить сам образ именно этого произведения. Взять ту же песню «Lovely» и переставить программу было бы очень странно, поэтому мы решили взять немного другую. Но она даже немного больше раскрывает меня. До этого мне очень нравился сам голос, в целом тематика. Поэтому решили взять что-то другое, но тема та же.

— Лиза, на тренировках вы уверенно исполняете четверной тулуп. Планируете в ближайшее время включить его в программу?

Туктамышева: Четверной тулуп я пока исполняю неуверенно. Когда буду уверенно исполнять, то буду вставлять. Конечно, в планах у нас это есть, постараемся к чемпионату России его стабилизировать.

— Саша, многие фанаты отмечают, что ваше катание стало более мягким. Сами замечаете это?

Трусова: Да, ощущаю, но, мне кажется, со стороны лучше видно. Мне самой очень нравится кататься, мы очень много над этим работаем.

На карантине держала вес, чтобы проходить в дверной проем

— Что было сложнее всего в тренировках в карантин и на чем вы фокусируетесь сейчас?

Косторная: На карантине я тренировалась сама, никаких онлайн-форматов, просто старалась поддержать вес, чтобы проходить в дверной проем. Это было тяжело (поддерживать форму, а не проходить в проем. — Прим. «СЭ»). Когда приехали в Новогорск, было тяжело, мышечный корсет был потерян, тело совсем не слушалось. Но теперь я знаю, какие упражнения мне нужны.

Туктамышева: Мы занимались онлайн с хореографом, там была достаточно сильная ОФП, благодаря чему мы вышли в неплохой форме после карантина. Но было сложно ментально возобновить тренировочный режим в той мере, в которой нужно, чтобы быть на пике. Со временем заставила себя, справилась с этим. Организм же привыкает. Сейчас главное — продержаться до чемпионата России, а дальше, надеюсь, будет ясность по второй части сезона и как там форсировать подготовку. Думаю, все сейчас нашли свой темп. На чемпионате России покажем всем!

Трусова: Я тоже тренировалась сама, у меня не было онлайн-тренировок. Когда вернулась на лед, поняла, как по нему соскучилась. Было то же самое, что и после обычного отпуска. Хотелось тренироваться, безо льда вообще не могу. Единственное — было сложно вернуться на соревнования. Когда были прокаты, сильно волновалась, обычно со мной по-другому.

— Алена, планируете ли включать тройной аксель в программы в этом сезоне?

Косторная: Конечно, в планах тройной аксель есть, работаем над этим, постараюсь выйти на пик формы к чемпионату России со всеми прыжками и исполнять их так, как это нужно в программах.

— Алена, как проходила ваша работа с Ше-Линн Бурн, не было ли сложно ставить программы онлайн?

Косторная: Я очень давно хотела поработать именно с ней и была очень рада, когда узнала о такой возможности. Мне было неважно, онлайн, оффлайн, я... просто визжала (от восторга. — Прим. «СЭ»). Мне понравилось с ней работать, было понятно, просто, постоянно объяснения, я ей видео присылала, а она мне регулярно. В субботу у нас было полтора часа работы чисто над программой, с камерой и в наушниках. Необычно, что постановка шла на английском языке, приходилось учить названия шагов. Если я не понимала, то прямо показывали. Те же крюки-выкрюки. Это опыт, который был мне очень нужен. Это новая работа, и мне очень понравилось.