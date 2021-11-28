Российские парники выступили за усложнение и элементы ультра-си. Поддержат ли их в ISU?

Сейчас стоимость четверных в парном катании практически приравнена к баллам за тройные.

Эра ультра-си в одиночном катании началась достаточно недавно, примерно после Олимпиады в Пхенчхане. До этого аксели уже прыгали японка Мао Асада и россиянка Елизавета Туктамышева, Микки Андо сделала первый четверной сальхов еще в начале 2000-х. Но это были только отдельные вспышки, в основном же все исполняли исключительное тройные, даже каскады три — три были не у всех.

В 2017 году на международный юниорский уровень вышла Александра Трусова, которая сразу же начала пытаться прыгаться квад сальхов. С каждым годом фигуристка добавляла в сложности четверных, пока, наконец, не довела счет до пяти. Теперь ультра-си в женском одиночном встречается все чаще, а выиграть без них практически нереально. В мужском ситуация еще сложнее — иногда не хватает даже четырех или пяти квадов, чтобы быть на пьедестале. Вместе со всем этим увеличилось и качество вращений и дорожек, а также хореографическая сложность программ.

Парное катание, по сути, тоже развивалось таким путем. Некоторые дуэты пытались делать четверные подкрутки и выбросы, другие сосредоточились на параллельном тройном лутце, флипе или риттбергере. Но в какой-то момент времени в Международном союзе конькобежцев решили, что это слишком травмоопасно для спортсменов, и искусственно решили помочь фигуристам остаться более здоровыми. Просто стоимость сложных элементов уменьшилась и приравнялась практически к баллам за тройные. Но сейчас многие пары уже научились исполнять максимально сложный контент с тройными тулупами и сальховами чисто и готовы переходить на следующий уровень. Но мотивации им не хватает как раз из-за стоимости элементов.

Проблема с усложнением парников в фигурном катании

— К сожалению, элементы ультра-си сейчас и правда не особо поощряются, — рассказывал в интервью «СЭ» российский парник Илья Миронов. — Самый банальный пример — давайте рассчитаем математически. Тройная подкрутка стоит шесть баллов. Четверная подкрутка на базовый уровень стоит 6,40 балла. Представим даже, что она будет стоить восемь баллов. Чтобы поймать идеально ровно четверную подкрутку, должно совпасть много факторов, а этого очень сложно достичь. И обычно исполнение все равно идет пусть с небольшими, но косяками. И от судей в лучшем случае получишь по нулям. И мы видим, что выгоднее сделать тогда тройную подкрутку на +4, и получишь 8,40 балла. Это уже больше, чем четверная подкрутка четвертого уровня (!) по нулям.

Можно привести и более конкретный пример. Несколько лет назад чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов исполняли четверную подкрутку в произвольной программе. На континентальном первенстве дуэт получил на ней второй уровень и очень скромные надбавки, набрав всего 8,29 балла в сумме. В короткой они делали тройную и заработали максимально возможный балл за этот элемент — 8,7. Да, тогда еще была другая система надбавок, но сути это не меняет — за более простую подкрутку можно получить больший балл. В чем тогда вообще смысл спортсменам пытаться прогрессировать, если правилами это совсем не поощряется?

Российские парники на этапе «Гран-при» в Сочи показали, что готовы двигаться дальше. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, которые стали вторыми, зашли в произвольной на каскад тройной тулуп + тройной тулуп + двойной тулуп. Для неодиночников это, несомненно, очень сложный элемент — на Rostelecom Cup на втором прыжке им поставили недокрут. Но это тоже технический прогресс, шаг вперед — ведь необязательно выполнять именно четверные. Чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов еще недавно заходили на параллельный тройной лутц, но отложили эту идею до лучших времен — зачем стараться сейчас, если ценится стабильность?

— Думаю, что в ближайшее время парное катание начнет не с четверных прыжков, а с лутца, флипа, каскадов 3-3, — уточняет Анастасия Мишина. — Потом, если будет такое, что все будут делать сложнейшие прыжки, появятся параллельные четверные.

А ее партнер Александр Галлямов добавил, что лично он за то, чтобы вернуть высокую стоимость сложных элементов и что многие пары уже готовы показывать и красивые программы, и какие-то ультра-си. Конечно, сейчас рисковать из претендентов на Олимпиаду никто не будет, но после этого сезона многие еще останутся в спорте (в российской сборной, к примеру, практически все парники достаточные молодые). Так что у них как раз будет время, чтобы попробовать новое.

Главное условие для прогресса в парном катании

Те же Павлюченко/Ходыкин, кстати, кроме сложного каскада исполняют еще и тройной флип. На кубке России в Перми почти все пары делали ойлерные каскады, а один из дуэтов зашел на тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов. Кто-то пытается делать лутц или флип первым прыжком. Прогресс идет, но он еще должен поддерживаться правилами и судьями.

Денис Ходыкин считает, что сейчас и уровень самих спортсменов, и страховка такие, которые могут позволить безопасно разучить сложные элементы: «Есть огромное количество всего, чего правила не позволяют. Не остается времени для того, чтобы еще учить что-то другое. Четверные убрали из-за их травмоопасности, но это личное дело каждого спортсмена. Уровень страховки и самих фигуристов сейчас достигает такого, что это все можно изучить и безопасно делать на соревнованиях. Хотелось бы, чтобы парное катание во всем мире развивалось, чтобы было больше конкуренции и пар высокого уровня из других стран».

А занявшие третье место Ясмина Кадырова/Иван Бальченко заявили, что у них с тренерами были разговоры об изучении четверной подкрутки и выброса. То есть спортсмены уже готовы к освоению более сложного контента. Парное катание сейчас стоит на перепутье — либо когда-то оно совсем почти исчезнет (сейчас только в Китае и России есть много сильных спортсменов), либо в международной федерации поддержат реформы и дадут фигуристам развиваться. Да, риск травм все равно останется, но ведь можно грамотно подходить к вопросу ультра-си, и необязательно сразу бросаться на четверные подкрутки и выбросы. Возможно, через несколько вид мы увидим, как многие начали делать что-то, кроме стандартных тулупов и сальховов, но для этого мировому парному катанию нужна поддержка свыше.