Известный американский тренер укусил ученицу. Любовь или безумие?

Бывший наставник олимпийской чемпионки Питер Оппергард вынужден объясняться за странный поступок, совершенный девять лет назад.

После победы на Олимпийских играх-2010 южнокорейская фигуристка Юна Ким внезапно решила сменить тренера и прекратить работать с канадским специалистом Брайаном Орсером. Новым наставником олимпийской чемпионки стал Питер Оппергард, бывший американский спортсмен. Оппергад завоевал бронзу в парном катании на Олимпиаде в Калгари и чемпионате мира годом ранее и был введен в Зал славы фигурного катания США. Долгое время о специалисте было слышно не так много, пока месяц назад не всплыла неожиданная новость — Питера отстранили за физическое насилие над воспитанницей.

Собачья стратегия

По словам фигуристки, ее матери и еще одного человека, присутствовавшего на катке, тренер укусил спортсменку в руку, а след был виден и после занятий. Известно, что ситуация произошла в 2013 году, когда та же Юна Ким тренировалась у Оппергарда.

Расследование началось только семь лет спустя. В нем помимо истории с укусом рассматривались обвинения в том, что тренер несколько раз обливал учеников горячей водой и кофе. Все это якобы происходило в ледовом дворце East West Ice Palace в Артезии, где с 2005 по 2018 год работал Питер. Об этом организации SafeSport сообщили два анонимных свидетеля, которые не стали раскрывать свои имена, опасаясь преследования.

Сам Оппергард — довольно известный в Америке фигурист. Он был последним спортсменом, кому удалось завоевать для страны медаль в парном катании на Олимпийских играх вместе со своей партнершей Джилл Уотсон. Питер был женат на Карен Кван — тренере и хореографе, старшей сестре пятикратной чемпионки мира Мишель Кван. Семья Кван как раз и владеет катком в Артезии, где работал Оппераград.

Пострадавшей является Джессика Пфунд, которая рассказала USA Today об этом случае. Тогда спортсменке было 15 лет. По словам фигуристки все произошло во время тренировки, когда специалист разозлился на ученицу.

Питер Оппергард и Юна Ким. Фото Global Look Press

— Он помогал мне занять правильное положение на льду, чтобы показать, как приземляться после прыжка. Обе его руки держали меня, он наклонился и укусил за кожу на верхней части руки возле бицепса, — говорила Пфунд. — Я была совершенно сбита с толку, почему он это сделал. Вернулась домой с синяком и укусом на руке. Мама сказала: «Я вижу следы от зубов».

Причины для расследования насилия в спорте

Джессика добавила, что синяк держался больше недели. Но она попросила свою мать ничего не предпринимать в связи с этой ситуацией — боялась, что после того, как станет известно об инциденте, взаимоотношения с тренером ухудшатся. Еще фигуристка добавила, что беспокоилась за семью Оппергарда — если она заявит о случившемся в Федерацию США по фигурному катанию, то пострадать могут и Карен Кван вместе с ее двумя дочерями. Организации SafeSport, которая как раз расследует случаи абьюза в спорте, тогда еще не было.

После этого случая Пфунд тренировалась у Оппергарда еще в течение года — вместе с Джошуа Сантильяном они несколько раз занимали место в десятке на национальных чемпионатах, а однажды вошли в пятерку сильнейших. Сама Джессика рассказала, что не она инициировала расследование против своего бывшего тренера. В конце июля 2020 года она беседовала с Симон Кардоса, следователем из SafeSport. Разговор продолжался около часа. В самой организации отказались комментировать данную ситуации, чтобы защитить неприкосновенность процесса и вовлеченные стороны

Расследованием занимались почти год, и недавно, видимо, пришли хотя бы к промежуточным итогам. На сайте Федерации фигурного катания США написано, что Оппергард был отстранен от тренерской работы на месяц за физическое и моральное насилие. Кроме того, специалисту придется пройти некое дополнительное обучение и испытательный срок в течение неопределенного количества времени. Кроме этого, Оппергарду запретили контактировать с учениками. Комментировать ситуацию тренер не стал.

В США в последнее время всплывает много историй с некорректным поведением тренеров, врачей или других специалистов из команд спортсменов. Расследованию таких обвинений уделяется особое внимание, хотя в других странах такие случаи менее заметны. Но если все-таки сконцентрироваться на таких вещах, можно заранее предупредить моральные и физические травмы у атлетов. Для этого, конечно, нужно приложить определенные усилия — не бояться испортить репутацию, к примеру. Но бездействие все равно хуже, а так можно обойтись без неприятных последствий в будущем.