Фигурист скопировал программу, с которой Костнер обыграла Загитову. Что он хотел этим сказать?

В уникальном Instagram-перфомансе Адам Риппон восхищается знаменитыми фигуристками и катает отрывки из их выступлений. Получается очень круто.

Адам Риппон далеко не самый успешный американский одиночник с формальной точки зрения. К 21 году Нейтан Чен уже выиграл все возможные старты, кроме Олимпийских игр. Эван Лайсачек в этом возрасте победил в Ванкувере, обыграв самого Евгения Плющенко. Риппон же довольствовался скромной бронзой в командных соревнованиях в Пхенчхане и юниорскими успехами.

Зато медийно он гораздо востребованнее многих американских фигуристов. Победа на шоу Dancing with the Stars, роль в клипе на песню Тейлор Свифт, конфликт с вице-президентом США и элемент, названный в его честь, — немногие фигуристы могут похвастаться таким списком достижений. Еще Адам постоянно что-то придумывает: летом и осенью этого года он создал собственный проект, где показывал отрывки из великих программ призеров Олимпийских игр.

В этом материале — о нашумевшем Instagram-перфомансе американца и о феномене Адама Риппона в целом.

Почему Адам Риппон очень крут

Таблица с результатами на разных турнирах Адама Риппона так и говорит: «А неплохой был фигурист, и титулы имеются». Но если присмотреться повнимательнее, то окажется, что бронза на Олимпийских играх в Пхенчхане в командных соревнованиях — главное достижение в его карьере. И не только потому, что там американец взял медаль, — на сезон 2017/18 пришелся пик творческого расцвета спортсмена.

Конечно, у Адама еще есть золото чемпионата четырех континентов. В 2010 году фигурист и правда чудом его выиграл — после короткой программы он был только седьмым, не набрав по сумме и 70 баллов. Произвольная сложилась удачнее: почти чистый прокат и ошибки соперников буквально втащили его на первое место. А еще — отсутствие лидеров мужской одиночки: перед Олимпиадой лидеры многих сборных этот турнир пропускают.

Как бы то ни было, Риппон остался недооцененным фигуристом. Он регулярно получал высокие компоненты, но практически не прыгал четверные. Пытался сделать квад лутц, но без особых успехов. Однажды это чуть не привело к серьезной травме, пришлось вправлять себе плечо прямо во время произвольной программы.

Патрик Чан, Юдзуру Ханю, Дайсуке Такахаши, Михаил Коляда — этих фигуристов точно можно отнести к особенным катальщикам. Таким же был и Адам Риппон — чтобы убедиться в этом, достаточно один раз посмотреть его произвольную на Олимпиаду в Пхенчхане. Изумительные вращения, сложная дорожка шагов, мягкое кошачье катание — Адам как будто растворился в музыке. Прыжки ушли на второй план — иногда это не самое важное.





Чем занимается Риппон после спорта

Осенью 2018 года Адам завершил карьеру — не стал тянуть с официальным объявлением и сосредоточился на жизни после спорта. Впрочем, с тренировками не завязал: в инстаграме Адама регулярно появляются видео со льда. Еще там множество фотографий с различных американских шоу и светских мероприятий — иногда кажется, что за два года фигурист смог то, что многие не успеют и за всю жизнь:

— Выиграл шоу Dancing with the Stars в паре с танцовщицей Дженной Джонсон. Судьи отметили, что в этом дуэте непонятно, кто является профессионалом.

— Поучаствовал в телевизионном выпуске Good Morning America, где обсудил реалити-шоу Queer Eye.

— Откатался под Shallow Леди Гага для проекта On Ice Perspective на катке в Калифорнии.

— Снялся в клипе на песню Тейлор Свифт You Need to Calm Down. Позже певица выиграла премию MTV Video Music Awards.

— Выпустил мемуары, в которых рассказал об отношениях с олимпийской чемпионкой Юной Ким.

— Пожертвовал деньги в фонд помощи чернокожим транссексуалам, чем вызвал неожиданную реакцию Алексея Ягудина — олимпийский чемпион пожелал фигуристу что-то недоброе.

— Раскритиковал избрание вице-президента США главой олимпийской делегации.

— Ведет ледовое ток-шоу на Youtube-канале — приглашает известных американских блогеров, певцов, актеров и спортсменов, с которыми разговаривает о жизни, любви, мотивации и других важных вещах во время тренировки на льду.





— Продюсирует комедийный сериал о фигурном катании — историю спортсменки, которой приходится преодолевать препятствия на пути к успеху.

Проект RIPPOff — это то, от чего сносит крышу

В августе Риппон выпустил новый проект: идея в том, чтобы откатать отрывки программ известных фигуристов. Речь, конечно, не о технической составляющей — Риппон вряд ли смог бы повторить квады Александры Трусовой или Нейтана Чена. Суть, скорее, в том, чтобы вспомнить некоторые значимые для фигурного катания прокаты. А заодно и потренироваться на пустом льду во время пандемии. Разумеется, в маске.

RIPPOff — так называется проект Адама — фигурист начал с дорожки шагов из короткой Юны Ким 2008/09 года Danse Macabre. По его признанию, хореография Дэвида Уилсона (канадского постановщика) гениальна. Кстати, с этой программой будущая олимпийская чемпионка впервые выиграла мировое первенство в 2009 году.

Затем Риппон откатал концовку произвольной «Тоски» Мишель Кван (не обошлось без любимого тройного лутца Адама) и часть олимпийской Rainbow Тары Липински. Во втором случае Риппон даже пытался повторить каскад из двух тройных риттбергеров — получилось неидеально. Но Адам пообещал сделать его снова — если заставит себя.

Последней программой, которую воспроизвел Риппон, стала Ne me quitte pas Каролины Костнер — этот отрывок удался Адаму лучше всего. Как и Костнер, которая с этой постановкой под песню Селин Дион стала первой в короткой на чемпионате мира 2018 года и обогнала там даже чисто откатавшуюся Алину Загитову.

Прокаты Адама Риппона набрали в сумме почти 300 тысяч просмотров и больше 1000 восхищенных комментариев. Видео с короткой Каролины Костнер вышло 5 сентября, и теперь подписчики гадают: будет ли продолжение? Какую постановку на этот раз выберет американский фигурист? И конечно, предлагают свои варианты.