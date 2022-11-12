«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову

История фигуристки, постоянно критикующей россиян.

Олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл — давний и заядлый критик российских спортсменов. Сама она представляла на соревнованиях Украину, потом переехала жить в США и получила американское гражданство. Расскажем, почему она обозлилась на россиян.

Еще будучи фигуристкой, Баюл выделялась жестким характером. Не потеряла его и сквозь годы. Такой ее сделали жизненные обстоятельства: ранняя смерть матери от тяжелой онкологии, олимпийский триумф в 16 лет, вскруживший голову, жуткое ДТП в нетрезвом виде, а потом и лечение от алкоголизма. В настоящий момент она проживает в США, где занимается дизайном одежды, пишет книгу, ну и порой нападает в соцсетях на российских фигуристов.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Критика Тутберидзе

Больше всего от Баюл досталось Этери Тутберидзе и ее команде. Сначала она раскритиковала четверные прыжки Камилы Валиевой. По ее мнению, это очень опасно для всех девочек.

«Нельзя так прыгать четверной тулуп. Она применила технику тройного акселя. Когда они вырастут на шесть дюймов, прыжки больше не будут получаться. Недостаточно силы и техники. Так грустно видеть, когда малыши думают, что прыжки — это фигурное катание. После таких падений в 35 лет вам нужен новый комплект бедер. Здесь только баллы для оценки и нет артистизма», — написала в соцсети украинская фигуристка.

Помимо этого, она снабдила пост хештегами: «смешные требования», «опасно для здоровья», «здоровье девочек имеет значение». Позже, правда, этот пост был удален.

Затем Баюл публично обвинила Тутберидзе в плагиате за шоу «Чемпионы на льду». В гневном посте в своей соцсети Оксана заявила, что это точная копия легендарного американского шоу 40-летней давности под названием Champions on Ice, которое поставил Том Коллинз после ЧМ-1969. Участие в нем принимали победители и призеры. Это настолько понравилось зрителям, что его стали проводить ежегодно до 2007 года. Задействована в нем была и сама Баюл.

«Плагиатом заниматься стыдно, а мне лишний раз напомнить — нет. Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным, с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — негодовала Баюл.

За что досталось Загитовой?

Недовольство Оксана высказывала и по поводу платья российской олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она посчитала, что красный костюм с пачкой, в котором ученица Тутберидзе сенсационно выиграла Игры, тоже «украли». Причем у нее же.

Алина Загитова. Ксения Нуртдинова.

«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова», — писала критик российских фигуристов.

Удивительно только, что высказалась Оксана об этом аж в 2021 году, а ОИ в Пхенчхане прошли в 2018-м...

Далее Баюл раскритиковала то, что Алина примерила на себя корону Татьяны Навки. Загитова выступает в шоу «Руслан и Людмила» у олимпийской чемпионки в танцах на льду. Для съемки к проекту она позировала в короне Навки.

«Что это за подделка такая интересная? Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — возмутилась украинская чемпионка

Загитова на этот раз не промолчала, а ответила в комментариях под постом у Баюл.

«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности», — парировала Загитова своей оппонентке.

Баюл не остановилась и обратилась уже к Навке: «Вопрос к Татьяне Навке. Когда я отдавала тебе свой костюм, я его не постирала. А ты, когда даешь Алине покататься, свои стираешь? Конечно, если речь идет о короне, то мне очень интересен процесс. Татьяна, вы в курсе, что идет третья волна коронавируса? Корону надо стерилизовать. Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю? Кто думает, что я это все говорю ради хайпа, тот дурак или завистник».

Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова, Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Как ответила Тарасовой и Ягудину

Прошлась Баюл и по великой Татьяне Анатольевне и ее звездному ученику Алексею Ягудину. В одном из своих комментариев журналистам Тарасова отметила, что Оксана не в первый раз критикует коллег и просто «взялась за старое».

Баюл же о Тарасовой высказалась жестко: «Эти специалисты должны знать, как в 1990-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я сейчас о Тарасовой. Распалась вся труппа ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: это Америка, Япония и Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию».

Ягудин в интервью также высказался о поведении Баюл. По мнению звезды российского фигурного катания, критикует она россиян из-за скучной жизни в США. Это задело украинку. И она напомнила Алексею, что он готовился к Играм и выиграл золото Олимпиады именно в США.