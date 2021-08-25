Продолжаем обсуждать Загитову и Медведеву и игнорировать новых фигуристов. И вот почему

Фигурное катание в России не хотят популяризировать — показываем на примере турнира, где нет звезд Тутберидзе и Мишина.

Во вторник в России начался первый официальный турнир по фигурному катанию. Олимпийский сезон-2021/22 в нашей стране стартовал. Троекратное ура! Во всех пабликах обсуждают расклады? Да нет. Может быть, толпы фанатов заполонили окрестности «Мегаспорта»? Нисколько. Хотя столпотворение на Ходынке так себе идея с 1896 года, лучше уж на Никольскую.

Первенство Москвы среди юниоров — так называется турнир — проходит в закрытом режиме. Никого не должен вводить в заблуждение статус. Состав на первенстве города не хуже юниорского «Гран-при»: Самоделкина, Титова, Берестовская, Двоеглазова, Федотов, Колесников, Ковалев — россыпь восходящих звезд, интриг и подтекстов. Все лучшие школы выставили серьезных людей — Самоделкина из ЦСКА претендует на статус лучшей юниорки планеты, Титова из «Ангелов Плющенко» и Двоеглазова из «Хрустального» боролись за золото первенства России.

Ковалев только что ушел от Плющенко в основанную Александром Волковым школу. Волкова еще и будет представлять дочь Алекса, там же выступит дочь гендиректора ФФКР Александра Когана Каролина. Новые пары Нины Мозер, вне конкурса — австралиец Брендан Керри, испанцы Уртадо/Халявин и взрослый Роман Савосин. В любой стране турнир с таким составом считался бы звездным.

Сомнительные объяснения про ковид

Это все — ожидания. А реальность такова, что от зрителей и журналистов турнир закрыт. Фотографии — только от сотрудников московской федерации. Остальных — не пущать. В прошлом году первенство проходило на основной арене «Мегаспорта», и могли прийти все желающие. Сейчас — на маленькой тренировочной. Да, теперь большая арена для фигуристов де-факто закрыта — из-за переезда хоккейного «Спартака» на ней сделали канадскую площадку.

Главный судья Александр Честных в разговоре со мной сказал — мол, тогда был отдельный вход для зрителей, а теперь нет. Во всем этом есть доля лукавства — во-первых, сейчас даже от спортсменов не требуют тест ПЦР на коронавирус. Достаточно расписки о том, что ты 14 последних дней не контактировал с зараженными, вот в таком формате.

Расписка.

Такую расписку мог бы подписать любой болельщик у входа. Или принести сертификат о вакцинации.

Во-вторых, формальный характер всех ограничений понимали даже на Олимпиаде в Токио — теннисисты, стоявшие в двух метрах в микст-зоне, затем все равно проходили мимо толпы и спокойно могли остановиться поговорить. В прошлом году, несмотря на «отдельный вход», Акатьева, Жилина говорили с журналистами — за что им спасибо. Ни они, ни родители не были против. И скажите на милость, у нас в Москве ни одного ледового дворца, кроме «Мегаспорта», нет с «отдельным входом»? Было бы желание найти.

Ну и как вишенка на торте — трансляция первого дня соревнований уже заблокирована в YouTube по требованию японской анимационной студии Studio Ghibli Inc.

Мы обречены на обсуждение Загитовой

Когда говорят про популяризацию футбола, излюбленный пассаж, что главное — это детско-юношеский спорт. Сколько полей, ворот, мячиков развезли по Курганской области и все такое прочее. А не количество голов Кокорина за «Фиорентину» и интервью о любовных похождениях Павла Мамаева.

Экстраполируем это на фигурное катание и спросим — а не переоцениваем ли мы успехи нынешней фигурки? Есть верхушка, которая действительно делает рейтинги, — и бездонная пропасть за ней, в которой все держится на энтузиазме (финансовом) родителей. Но если уже полтора сезона затрудняется рассказ о новых героях, то чего удивляться тому, что ненавистные спортивные СМИ «сталкивают девочек лбами», что темы интервью крутятся вокруг избитого «вернется ли Загитова?». И многие фигуристы согласны с такой постановкой вопроса. Например, лидер самого московского первенства Илья Миронов.

«СЭ» в прошлом сезоне рассказывал про первенства России в старшем и младшем возрастах и даже первенство Санкт-Петербурга, про Агнетту Латушкину, выступающую без тренера, и даже про сборы Виктора Кудрявцева в Калязине. Это точно не назовешь хайповыми темами.

Турниры типа юниорских первенств в Москве давно заслуживают большей аудитории — по крайней мере, судя по нашей статистике, про них читают, они интересны людям. И удивительно, что они до сих пор не анонсируются широко в соцсетях. История фигурного катания последних лет — это вообще первоначальная раскрутка именно пишущей прессой, к которой уже потом присоединилось телевидение. И кажется, пишущей прессе внимание к таким соревнованиям нужно больше, чем федерациям. Странно, что за последние годы по Москве можно было увидеть анонсы уймы соревнований, от Кубка мира по фристайлу до чемпионата Европы по скалолазанию, — а фигурное катание на билбордах представлено разве что фразой «Мы — первые!» и изредка — приглашением на «Гран-при». Ну, первые, а толку-то, если все, что под вершиной айсберга, проходит в режиме закрытой территории?

Вместо того чтобы ковать горячее железо, мы надуваем пузырь и надеемся, что он не лопнет. В США уже лопнул, и нет оснований думать, что у нас будет особый путь.

А список участников и расписание юниорского первенства Москвы — здесь.