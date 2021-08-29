Американка под русский танец выиграла этап юниорского «Гран-при» в Куршевеле. А работает с ней тренер НХЛ

Наши люди за океаном захватывают фигурное катание.

Юниорский Гран-при. Второй этап (Куршевель, Франция)

Мужчины

1. Уэсли Чью (Канада) — 199,89

2. Арлет Леванди (Эстония) — 196,93

3. Эдвард Эпплби (Великобритания) — 182,41

Женщины

1. Изабо Левито (США) — 202,35

2. Чэ Ен Ким (Южная Корея) — 191,46

3. Кайя Руйтер (Канада) — 179,92

Танцы на льду

1. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 154,25

2. Изабелла Флорес/Димитрий Царевский (США) — 153,07

3. Солен Мазенг/Марко-Евгений Гайдаенко (Эстония) — 138,23

Параллельно начавшемуся сезону в России за рубежом тоже полным ходом идут соревнования международной серии «Гран-при» — пока среди юниоров. Солируют на них американцы, взявшие пять из шести возможных побед (у мужчин на втором этапе выиграл их сосед канадец Чью). Однако интересно, кто выигрывает за американцев. Если на прошлой неделе мы писали о прекрасном американском юниоре Илье Малинине, то в этот раз в Куршевеле интерес вызывают сразу несколько персонажей.

Поклонница России и подопечная тренера НХЛ

В частности — обладательница золота в женском одиночном катании Изабо Левито. Оказывается, западные партнеры иногда способны впитывать русскую культуру. 14-летняя Левито выиграла с результатом 202,35 балла — он вполне сопоставим с тем, что показала Анастасия Зинина на недавнем первенстве Москвы (209,05) с учетом надбавки за домашнее судейство. Но в отличие от Зининой, Левито не делала никаких сверхсложных прыжков, четверных тулупов в каскаде и тому подобного. Двойной аксель, флип + тулуп, лутц + ойлер + сальхов — и не на высокие плюсы. За прыжковые элементы — ни одной четверки. Зато у нее гораздо выше оценки за компоненты. И нам это может быть приятно.

Почему? Потому что в произвольной программе Левито исполняла программу под «Русский танец» из балета «Лебединое озеро» Чайковского. Петр Ильич идет по миру сейчас как автор не только временной замены гимна России, но и музыки для программ зарубежных фигуристок. Это, конечно, не какое-то исключение из правил, иностранцы берут русские композиции для постановок, но стоит признать, что богатая на композиторов Россия представлена довольно скромно. Отчасти это схоже с литературой: Пушкин, который «наше все», за рубежом значительно уступает Достоевскому или Толстому во всех рейтингах книжных магазинов.

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Короче, сказать, что среди американских одиночниц русская музыка популярна, ну никак нельзя. Но для выбора Левито есть объяснение — ее тренируют Юлия и Вячеслав Кузнецовы. Кузнецов, подобно Фетисову, записан как Slava. Причем он остается тренером по катанию клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», где работает уже десять лет. В апреле россиянина назначили тренером команды 2010 года рождения. Как он умудряется совмещать две позиции — непонятно. Кузнецов также работал в российских лигах, ВХЛ и МХЛ, и работает с нашими ребятами в энхаэловских летних лагерях развития. Также одним из тренеров Левито указан двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов. В интервью она признавалась, что всегда восхищалась Евгенией Медведевой, а также внимательно следит за Аленой Косторной. В общем, далеко не худший кандидат на роль будущего лидера сборной США.

Нет нужды говорить, что среди тех, кто остался позади нее, также есть русские фамилии. В основном они представляют Прибалтику. Литовка Мария Бреева, например, исполняет короткую программу под популярную в России грузинскую группу Mgzavrebi, эстонке Нине Петрокиной ставит Илья Авербух.

Серебро взял сын советской фигуристки, пожаловавшейся в ЦК на Жука

Но еще интереснее имя серебряного призера в мужских одиночных соревнованиях. Это эстонец Арлет Леванди, сын советской фигуристки и тренера Анны Кондрашовой, которая в 1989 году переехала в Таллин, выйдя замуж за советского и эстонского лыжного двоеборца Аллара Леванди. Кондрашова за время карьеры отметилась серебром чемпионата мира и четырьмя бронзами чемпионата Европы, а также письмом в ЦК КПСС с обвинениями в адрес Станислава Жука, которое в числе прочего ускорило закат его карьеры в СССР. Также среди ее наставников был Эдуард Плинер, первый тренер Этери Тутберидзе.

Леванди ведет многих эстонских фигуристов, клуб в Таллине носит ее имя. В их числе и один из своих трех сыновей Арлет, который поехал на куршевельский этап (сочетание скорее для вечеринки «Радио Шансон», а не соревнований по фигурному катанию).

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Для Арлета это был дебют на юниорском «Гран-при», и такой старт — однозначный успех. Канадцу Чью он проиграл менее 3 баллов и имеет все шансы пройти в финал серии. Четвертое место занял напарник Малинина по сборной США Максим Жарков, которого тренируют его родители Андрей Жарков и Светлана Серкели. Они наверняка хорошо помнят Кондрашову, так как вместе с ней выступали на турнирах в СССР. На чемпионате мира среди юниоров-1986 пара проиграла в борьбе за золото как раз Евгению Платову вместе с его партнершей Еленой Крикановой.

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А тяжелая ирония судьбы мужских соревнований заключается в том, что последнее место в них занял Аксель. Аксель Ахмед из Франции. Наверняка его тезка Аксель Паульсен, в честь которого был назван прыжок, сокрушается — его преемник сделал на самом сложном прыжке фигурного катания «бабочку».

В танцах — тоже наши эмигранты

Ну и чтобы добить тему русских американцев — танцы, где золото и серебро также взяли представители США. Выиграли Уна и Гейдж Браун, у которых один Instagram на двоих — они брат и сестра. А вот серебро — у пары Изабелла Флорес/Димитрий Царевский, которую тренируют Анджей и Елена Достатни. Елена Достатни — это уроженка Кирова Елена Халявина, медалистка юниорских чемпионатов мира в танцах от России на рубеже веков. Из той же Вятки испанский танцор на льду Кирилл Халявин, который выступает сейчас в паре с Сарой Уртадо.

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В общем, четвертая волна эмиграции из России в конце 1980-х — начале 1990-х спустя 20 лет выбросила на берег множество новых фигуристов и не чужих нам людей. Считать ли их нашими — выбор за вами. Но это повод следить за юниорским катанием пристальнее, чем обычно. Вполне возможно, Олимпиада-2026 и ближайшие чемпионаты мира станут ареной борьбы русских американцев с русскими россиянами.

Осталось сделать так, чтобы медали в любом случае засчитывались России.