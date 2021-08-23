Исторический шанс для продления российской гегемонии в фигурном катании. Зарубежные юниоры трещат по швам

Американцы взяли первый этап юниорского «Гран-при», но по цифрам не убеждают.

«Гран-при» среди юниоров

Юноши

1. Илья Малинин (США) — 214,64

2. Лукас Брусад (США) — 192,31

3. Франсуа Пито (Франция) — 182,26

Девушки

1. Линдси Торнгрен (США) — 181,45

2. Кайя Руйтер (Канада) — 177,60

3. Клэр Сио (США) — 174,80

Танцы

1. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США) — 165,01

2. Мику Макита/Тайлер Гунара (Канада) — 149,39

3. Ханна Лим/Хе Кван (Южная Корея) — 144,27

В минувшие выходные во французском Куршевеле завершился первый этап юниорского «Гран-при». Первый за два года. По ходу прошлого сезона высказывались догадки о том, что карантин больно ударит по международному фигурному катанию, но взрослые пострадали даже не так, как юниоры. Молодежь лишилась «Гран-при», чемпионата мира и международного сезона в целом, а представительный юношеский турнир, который вроде бы хотела первоначально провести Россия, подвергся аборту еще до попыток его родить.

И главное, что стоит сказать по первому этапу, если отбросить куршевельский политес и фигурную привычку восторгаться всем вокруг, — юниорское катание в глубоком провале. А) там произошла смена поколений, и новые люди пока не готовы вывозить, как Кагияма, Валиева и Мишина с Галлямовым; б) карантин, кажется, реально ударил по качеству катания и сложности программ — сейчас юниорский «Гран-при» напоминает Кубок России образца 2010-х, а временами даже детские турниры.

Если кто забыл, турнир 19-21 августа прошел без россиян из-за ковидных ограничений. Франция занесла нашу родину в красную зону, а наши фигуристы, уколотые «Спутником», не захотели перед стартом сидеть 10-дневный карантин. Теперь их перекинули на сентябрьские этапы в Красноярске и Любляне.

Регресс юниоров налицо — в России американцы бы не боролись за победы

Без нас, как показал последний чемпионат мира, действительно уныло. Вы скажете, что по одному этапу в Куршевеле делать выводы преждевременно, — и будете правы, но мне же надо писать тексты, чтобы получать зарплату, поэтому оставить первый этап вообще без внимания будет странно. И его результаты абсолютно однозначны. Во всех трех видах выиграли американцы, но нигде они не были убедительны.

Немного нудных цифр. У мужчин Куршевель выиграл Илья Малинин (можем сказать, наш!), набравший 214,64 балла. Первая тройка в среднем набрала 196,40 балла. Такие результаты нормальны для российских юниорских женских соревнований, и пусть парни не обижаются. В 2019 году первая тройка во главе с действующим вице-чемпионом мира Юмой Кагиямой в среднем набрала 211,21 балла, а серебряный призер прошедшего этапа Лукас Бруссар был бы два года назад лишь седьмым.

У женщин схожая ситуация — 177,95 балла в среднем у тройки против 190,37 два года назад. Победительница этапа Линдси Торнгрен проиграла заочно Камиле Валиевой 19 баллов. Но в принципе человека, который был бы близок к Камиле, в ближайшие годы в юниорском катании не ожидается. Мысленно уже ловлю камни от фанатов Акатьевой и Самоделкиной, которая, кстати, этап как раз и пропустила и наверняка вытянула бы средний результат на удобоваримый уровень.

Танцы стоят немного особняком, но и там проигрыш поколения 2021 года осязаем — 152,89 у первой тройки против 158,85. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен, которые два года назад заняли пятое место, с тем же результатом могли бороться за второе. Теперь они победили, и, надо признать, с достойным результатом — 165,01 балла.

Сложность программ россиян несравнима с иностранцами

А теперь мимолетом взглянем на всероссийские соревнования. Понятно, что на них нещадно плюсуют, но те же Малинин и Торнгрен, приехав в феврале в Красноярск, были бы 12-ми. Отставание от победителей — в районе 20 баллов. Дело далеко не только в судьях. Лишний раз можно говорить о том, что российских юниоров справедливо подключили к взрослому Кубку России прошлого сезона. Если о решении федерации перекинуть Валиеву на взрослые контрольные прокаты можно было спорить, то в вопросе Кубка ФФККР права. Российские юниоры получили огромный допинг (в фигуральном смысле!), не лишившись соревнований в одном прошлом сезоне. И эффект от этого может продлиться надолго. Вольфкостин и Чен, если что, были бы пятыми.

И это все при том, что в США не было такого уж драконовского карантина, как в Европе. Перед национальным чемпионатом шла так называемая Чемпионская серия, которую, правда, провели в итоге в виртуальном формате. Турниров перед сезоном — уйма. Единственным аргументом американцев остается то, что Малинин, Бруссар, Торнгрен, Сео — не единственные американские звезды. За океаном действительно все очень плотно на юниорском уровне, там с десяток ребят и девчат, которые способны стать будущими лидерами сборной, — но вышеупомянутые брали медали национального чемпионата или Чемпионской серии. По ним точно можно делать выводы. Короче, не отмажетесь, западные партнеры.

Ну и еще пара фактов. За произвольную программу 14 мужчин предприняли лишь одну (!) попытку четверного прыжка — это Малинин упал с сальхова (в короткой квады запрещены). Девушки, разумеется, и не пытались. И даже тройной лутц + тулуп у них получался через раз. Например, в короткой программе все (снова!) участницы сделали его на «минус». В произвольной — половина.

Кто такой Илья Малинин?

Ну и в заключение остановимся поподробнее на личности выигравшего мужской турнир. Русских и российских людей в Куршевеле было полно (как это обычно бывает на горнолыжных курортах). За Германию выступала Наргиз Сулейманова, за Финляндию — Макар Сунцев, за Болгарию — Мария Левушкина. Но золотой медалист Малинин, безусловно, особняком.

Родился он уже в США, прекрасном городе Вена штата Вирджиния, но родители у него русские из Узбекистана — Роман Скорняков и Татьяна Малинина. Тоже фигуристы и выигрывали много раз национальный чемпионат.

Instagram Илья назвал залихватски — quadg0d, то есть «бог четверных». В Куршевеле божественно не получилось, но зато он впечатляет своими видео с тренировок. Делает пять из шести возможных.

В семье Малинина говорят больше по-русски. В общем, стимул болеть за парня есть — но только в отсутствие наших, как в Куршевеле. А в олимпийской Кортина-д'Ампеццо в 2026 году конкуренция со стороны наших наверняка будет. Надо пользоваться тем простоем, образовавшимся за рубежом, и забирать себе и мужскую одиночку, которая была наша еще на рубеже веков.