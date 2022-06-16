Планам России провести свое «Гран-при» по фигурному катанию угрожает ISU

Международная федерация против участия иностранцев.

В нашей опасливой спортивной трясине любая инициатива — уже праздник. В фигурном катании спортивные руководители начали отвечать на отстранение российских спортсменов весьма деятельно. Иски в CAS подали, на конгрессе отбились от ужесточения санкций (правда, само отстранение почему-то оспаривать не стали) и объявили о создании альтернативных соревнований — серии «Гран-при России».

Иностранцев ждали

Вот что о составе участников говорил генеральный директор нашей федерации Александр Коган, когда представлял «Гран-при России» на пресс-конференции в Москве 26 мая:

— Мы планируем некие новые форматы соревнований. Мы предлагаем серию своих соревнований под условным названием «Гран-при России», которые будут проводиться в несколько этапов. Поэтому план Б не просто на бумаге, он у нас прорабатывается уже до деталей. Мы предполагаем, что там будут участвовать сильнейшие фигуристы нашей страны и, возможно, спортсмены из других стран, если они изъявят такое желание, — ответил Коган на мой вопрос о новых турнирах.

Обещали, правда, большие ледовые дворцы КХЛ и разнообразие городов, но с этим уже получилось как всегда — в официальном календаре привычная Москва, Казань, Сочи. Но ключевой вопрос остается тем же — сможем ли мы все-таки хлебом-солью затащить к себе иностранцев? Могут ли наши фигуристы стать первыми, кто проведет полноценный международный турнир в условиях изоляции? Сынок, это фантастика, сказал бы герой рекламы.

Кто бы мог приехать?

Но такие планы действительно были. Кто бы мог к нам пожаловать? Наверняка белорусы — они в схожей санкционной ситуации, и как раз их ожидать наиболее логично. Список союзников России в мире фигурного катания не так уж и мал: там и Венгрия, и Армения, и Грузия, можно вспомнить Кипр, Казахстан и Узбекистан, есть и несколько более необычных для этого вида спорта стран. Сила российской школы настолько ощутима и известна в мире, что в Москве, Сочи и Петербурге тренировались венгры, хорваты, австралийцы — люди со всего мира. Вот этих иностранцев, живущих на территории России, ФФККР была бы не прочь ангажировать — как на ковидном «Гран-при России» в рамках ISU.

Наконец, не секрет, что российские спортивные организации давно закидывают удочки в направлении Китая, и фигурное катание не было исключением. Участие китайцев повысило бы аудиторию стартов в разы, если не в десятки раз. Однако пока наши дальневосточные соседи не горят желанием отзываться.

Но теоретически состав соревнования «Бархатный сезон» (реальное название) вполне мог бы выглядеть так: грузины Морис Квителашвили и Анастасия Губанова, чемпионы мира среди юниоров Карина Сафина/Лука Берулава, казахстанец Михаил Шайдоров, белоруска Виктория Сафонова, азербайджанка Екатерина Рябова, китаец Боян Цзинь, австралиец Брэндон Керри. Не бог весть что, но уже международное представительство.

Легионерам приезжать невыгодно

Но суть в другом. Как бы ни хотели даже условные армянские фигуристы выступить в России, они не могут это сделать без одобрения своей национальной федерации. А федерация окажется под давлением ISU, если союз воспримет «Гран-при России» как угрозу целостности своей организации. Учитывая перспективность российского продукта, на месте международных чиновников можно заволноваться. Контрпрограммирование наши и не скрывают: недаром даты всех шести этапов совпадают с международной серией «Гран-при».

Это можно сравнить с противостоянием КХЛ и хоккейной Лиги чемпионов в начале 2010-х, когда, к примеру, шведские клубы не отпускали играть в российский проект. Хотя и в фигурном катании существовали близкие аналоги: например, в сезоне-2020/21 свою серию «Гран-при» запускали в Италии, только с одним важным отличием: тот сезон был ковидным, и отношение ISU, конечно, было другим. Показательно: на первом этапе поучаствовали несколько иностранцев, и больше их не было.

Настроение совета ISU в данный момент предугадать нереально, нужно ждать октября. Но юридическая база для наказания тех, кто захочет посотрудничать с русскими, есть. Это статья 7 Устава организации:

— Члены ISU имеют обязательство в национальных и международных вопросах поддерживать деятельность и единство ISU и не участвовать в любой активности, национальной или международной, направленной против единства, эксклюзивной роли и интересов ISU.

Нарушения вышеупомянутых обязательств будут предметом дисциплинарных санкций (далее идут ссылки на пункты статей, там упоминается в том числе и отстранение от деятельности ISU).

И в нынешних реалиях сложно поверить, что федерации пойдут на конфронтацию с главной организацией и захотят ехать в России вместо международной серии. Многим это элементарно невыгодно, потому что в России очень высокий уровень подготовки — Губанова и Рябова попали в восьмерку чемпионата мира и получат по два этапа «Гран-при».

Так что пока стоит готовиться к российско-белорусским турнирам в лучшем случае либо искать фигуристов среди непризнанных ISU членов типа Абхазии. Пару лет назад ничего не помешало на Кубке России выступить крымчанке Александре Малаховой. А вообще стоило бы чиновникам за рубежом задуматься о подъеме престижа и призовых в собственной серии вместо азартного выбора, какую палку поставить россиянам в колеса на этот раз.