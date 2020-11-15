При новых правилах ни одна из наших чемпионок не выиграла бы Олимпиаду и мало кто из россиянок сумел бы сохранить титул чемпионки мира

До самого ожидаемого международного турнира первой половины сезона осталось меньше недели. В пятницу в московском «Мегаспорте» стартуют соревнования Rostelecom Cup — третий из четырех этапов «Гран-при» сезона-2020/21 (после отмены канадского Skate Canada и французского Internationaux de France).

По сути, российский турнир будет открытым чемпионатом страны — на него заявлены практически все сильнейшие фигуристы России, за исключением восстанавливающегося после операции Артура Даниеляна и пропускающих этап из-за регламента Евгении Тарасовой / Владимира Морозова.

В «Мегаспорте» в соревновательной части турнира не выступят также Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых: девушкам еще нет 15 лет, и по правилам они не могут принимать участие во взрослых международных соревнованиях. Старт еще не начался, но по базовой стоимости программ фигуристок и предыдущим выступлениям понятно, что эти спортсменки явно навязали бы борьбу нынешним взрослым звездам.

В этом тексте — о проблеме возрастного ценза и о том, как изменилась бы история при понижении или повышении возраста для участия во взрослых соревнованиях.

Проблема возрастного ценза в фигурном катании

Предложения о поднятии возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях были уже давно — год назад Федерация фигурного катания Голландии выступила за увеличение минимального возраста. Предложение принято не было. Сейчас фигуристам все еще разрешено выходить на взрослые международные старты с 15 лет — при условии, что их день рождения до 1 июля нужного года.

Этот вопрос решили пересмотреть на конгрессе ISU 2021 года. Одна из причин — смерть 20-летней чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской. Фигуристка покончила жизнь самоубийством из-за затяжной депрессии — она возникла на почве травмы, возвращения в Россию (Екатерина выступала за Австралию) и невостребованности в спорте.

Предложение повысить возрастной ценз для участия во взрослых соревнованиях поддержал и новый президент федерации Санкт-Петербурга Сергей Чопозов.

— Мы все прекрасно понимаем, что у 14-летней организм сформирован иначе, чем у 20-летней. У них другая физика, они прыгают совершенно по-другому. Знаете, что самое обидное? Что эти 15-летние девочки не понимают, что их карьера, по сути, завершится через два-три года, — сказал Чопозов в интервью «Фонтанке».

Однозначного мнения насчет вреда спортивных нагрузок на людей различного возраста нет. Есть только факты — детям до 14 лет явно легче прыгать. В первую очередь — за счет меньшего веса и отсутствия страха. Поэтому многие фигуристки начинают учить четверные прыжки еще в 10-11 лет, но к 15-16 годам легкости в исполнении уже может не быть. И еще одно замечание — в последнее время очевидна тенденция: чем раньше ты начинаешь делать ультра-си-элементы, тем выше риск закончить карьеру через пару лет после выхода во взрослые. Это и приводят в качестве аргумента сторонники поднятия возраста участников соревнований.

Сейчас все-таки кажется, что члены Международного союза конькобежцев склоняются к повышению возрастного ценза — среди вариантов фигурируют 16, 17 и даже 18 лет. Теоретически в качестве полярного решения можно рассмотреть понижение планки до 14 лет — в России именно с такого возраста фигуристам можно участвовать во взрослых внутренних стартах.

Валиева и Усачева — потенциальные лидеры московского этапа «Гран-при»

Конгресс Международного союза конькобежцев обычно проходит только летом, и до него никаких изменений в правилах не будет. Но ничего не мешает порассуждать о гипотетических результатах того же Rostelecom Cup, если бы на нем можно было выступать с 14 лет.

С текущим составом на тройку в женской одиночке претендуют пятеро — Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная с наибольшей вероятностью окажутся на подиуме. Елизавета Туктамышева при идеальном исполнении программ и ошибках других спортсменок сможет подвинуть кого-то из более молодых соперниц. Евгения Медведева остается темной лошадкой — подробности состояния здоровья Жени пока что неизвестны, но при чистых прокатах она претендент на медаль.

С ВУХ (Валиевой, Усачевой и Хромых) было бы интереснее. Из этой троицы только Камила исполняет ультра-си — четверные тулупы в произвольной программе и гипотетический тройной аксель в короткой, который Валиева пока что показывала только на тренировке. Хотя и без него Камила получила больше 85 баллов — пока наивысший результат среди всех женщин в этом сезоне.

Дарья Усачева сложными элементами пока не владеет, хотя и говорит о том, что учит триксель. Но за 80 в короткой и за 150 в произвольной набирает без всяких ультра-си — Даша уже в 14 лет может похвастаться высокой второй оценкой.

У Майи Хромых, пожалуй, лучшая короткая программа среди всех фигуристок «Хрустального» — на этапе кубка России в Казани она едва не обогнала Александру Трусову и Алену Косторную. Произвольную так же кристально чисто фигуристке откатать не удалось, но оценки и без этого сильно выросли в сравнении с первым этапом спортсменки.

Впрочем, увидеть соревнования всех лучших фигуристок России можно уже в декабре на чемпионате России. Там будут участвовать и Валиева с Усачевой и Хромых — так что это не совсем уж и фантазия.

Сотникова и Загитова — без Олимпийских игр, Туктамышева и Медведева — без золота чемпионата мира

Если говорить о поднятии возрастного ценза хотя бы до 17 лет, то список участниц этапа «Гран-при» в Москве заметно поредеет. А заодно и лишится главных звезд — Трусовой и Щербаковой только в этом году исполнилось 16 лет. Косторная почти на год старше, но родилась в августе, поэтому в этом соревновании тоже не смогла бы принять участие. Пришлось бы в срочном порядке искать замену — среди оставшихся фигуристок России на ум приходят Станислава Константинова, которая не совсем удачно выступает в этом сезоне, и Алина Загитова, которой для этого старта пришлось бы срочно входить в форму. Состав явно получился бы урезанным.

Можно фантазировать и дальше и представить, как сложилась бы судьба золотых медалей на значимых турнирах, если бы возрастной ценз был повышен до 17 еще раньше.

Начнем с главного — у России не было бы ни одной олимпийской золотой медали. Речь сейчас идет о личном турнире, хотя Юлия Липницкая тоже не смогла бы выступить в Сочи (и, соответственно, завоевать золото в команде). Аделине Сотниковой на Олимпиаде было 17 лет — летом 2014 года ей исполнилось 18. Но она в Сочи тоже бы не попала: Аделина родилась 1 июля, а чтобы принимать участие во взрослых соревнованиях под эгидой ISU, день рождения должен быть до 1 июля.

Алина Загитова, естественно, в Пхенчхане тоже бы не победила: ей на момент соревнований было всего 15. Зато появился бы шанс у Евгении Медведевой — с такими же прокатами 18-летняя Медведева могла бы стать олимпийской чемпионкой. Но тоже чисто теоретически: у нее бы не было за плечами двух победных сезонов подряд. Фигуристка родилась в ноябре, поэтому пролетела бы даже мимо сезона-2016/17.

Такая же ситуация была бы и с остальными турнирами. После золота Ирины Слуцкой ни одна российская фигуристка не выиграла бы ни чемпионат мира или Европы, ни финал «Гран-при». Первой с 2005 года победительницей мирового первенства стала Елизавета Туктамышева — в 2015-м она бы еще была на юниорском уровне, хотя в том сезоне в декабре ей исполнилось 18 лет.

Евгения Медведева вышла бы во взрослые только в олимпийский сезон, так что в чемпионатах мира 2016 и 2017 годов не выступила бы. Наконец, Алине Загитовой в 2019-м было 16 — на чемпионате мира в Японии победить бы тоже не удалось.

Но это всего лишь фантазии — в истории, к счастью или сожалению, сослагательного наклонения не существует. Зато Rostelecom Cup пройдет уже на следующей неделе — и пока даже со зрителями.

Заявка на турнир одиночниц «Гран-при России». Анастасия Галустян (Армения). Екатерина Рябова (Азербайджан). Виктория Сафронова (Белоруссия). Эва-Лотта Киибус (Эстония). Алина Урушадзе (Грузия). Анастасия Гулякова (Россия). Алена Косторная (Россия). Евгения Медведева (Россия). Софья Самодурова (Россия). Анна Щербакова (Россия). Александра Трусова (Россия). Елизавета Туктамышева (Россия).