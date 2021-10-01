Трусова и Косторная выступают нон-стоп, а Валиеву берегут от нагрузок. Обе стратегии могут помешать отбору на Олимпиаду

Слишком интенсивные старты могут привести к ошибкам и травмам, а нехватка соревнований — к проблемам с судьями.

Для олимпийского сезона спортсмены вместе с тренерами выбирают разные стратегии. Некоторые пускаются в марафон из соревнований, когда старты могут быть запланированы почти каждую неделю. Другие, наоборот, выступают очень редко, копя силы на самые важные турниры. Идеального рецепта подведения к пику формы нет, но всегда есть опасения, не слишком ли много или мало соревнуются фигуристы.

Спортсмены даже из одной тренерской группы придерживаются разных методов подготовки. Александра Трусова буквально за неделю с небольшим успела выступить на открытых прокатах сборной, слетать в Америку и откатать короткую в Сызрани. Алена Косторная заявлена на «челленджер» Finlandia Trophy, на турнир в Будапешт буквально через несколько дней и на этап «Гран-при» в Канаде. У Анны Щербаковой и Камилы Валиевой график более простой — до этапов они планируют по одному турниру. А Дарья Усачева и вовсе пока никуда не заявлена.

Теннисная стратегия и ее последствия

В сезоне-2014/15 интенсивной методики придерживалась Елизавета Туктамышева, которая выступала каждые две недели, если не чаще. И, что более ценно, не просто соревновалась, но побеждала практически на каждом старте. Таким образом фигуристка вернула уверенность в себе, накатала программы почти до автоматизма и стала в итоге чемпионкой мира. Сейчас такого же принципа, кажется, хотят придерживаться Александра Трусова и Алена Косторная.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С Аленой все примерно понятно — чемпионка Европы не выступала на турнирах с февраля, едва восстановила тройной аксель, который в первую очередь требует психологической уверенности. Как призналась сама Косторная, именно этого ей сейчас не хватает. Может быть, ей как раз помогут турниры, которые в ее расписании следуют один за другим, — Finalndia Trophy, старт в Будапеште и этап «Гран-при» в Канаде. Кстати, два года назад Алена как раз в Финляндии впервые исполнила два трикселя в произвольной. Может, и на этот раз здесь у нее все начнет получаться.

Загвоздка только одна — у Туктамышевой в 2014 году не было такой сложности в программах, которая есть сейчас у других фигуристок и у нее самой. Тогда Лиза открывала свою произвольную тройным лутцем + двойным тулупом + двойным риттбергером и прыгала каскад из двух тройных тулупов. Только к чемпионату мира у нее окончательно появился тройной аксель, но до этого никаких ультра-си не было. Соответственно, ей было немного проще.

У Косторной планируется три трикселя на две программы — сил требуется уже значительно больше, чем для прокатов без ультра-си. У Трусовой сверхсложных элементов вообще шесть — пока непокоренный аксель в короткой и пять четверных в произвольной. Судя по всему, в этом сезоне она точно не собирается отказываться от такого сумасшедшего контента.

С одной стороны, нужно бы накатать такую программу. С другой, увеличивается вероятность травм и ошибок из-за усталости. Сейчас у рекордсменки небольшая пауза до первого этапа «Гран-при», но она уже попыталась два раза подряд исполнить произвольную. На прокатах это получилось, но на американский турнир, стартовавший через пару дней после Челябинска, сил не хватило. Моральных или физических — непонятно.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Проблемы редких выступлений

Есть и пример других методов работы. Например, у Камилы Валиевой и Анны Щербаковой до «Гран-при» вообще почти нет стартов. У Ани ситуации немного отличается от всех остальных — в межсезонье она ломала палец и сейчас еще восстанавливается после травмы. Камиле нужно накатывать свой новый контент с тремя четверными и трикселем в произвольной, который у нее пока не получается.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Здесь важно не переступить за край и суметь тонко подобрать именно такое количество стартов, чтобы не перегрузить спортсмена и одновременно дать ему необходимое количество. Ведь выступления работают не только на психологическую, но и на физическую уверенность в себе. В фигурном катании, как в субъективном виде спорта, все еще очень важны судьи. Не раз была замечена такая тенденция, что они должны привыкнуть к фигуристам, понимать, какие титулы у них есть, видеть прогресс.

В качестве примера можно привести четырехкратных чемпионов мира Габриэлу Пападакис/Гийома Сизерона. На чемпионате Европы-2020 они проиграли россиянам Виктории Синициной/Никите Кацалапову — не из-за того, что выступали слишком мало, но это сейчас важно учесть. Потом наступила пандемия, отменили мировое первенство в Канаде, на котором французы могли взять реванш. Следующего сезона, по сути, не было — единственным важным стартом остался чемпионат мира в Швеции. Но туда Габриэла и Гийом решили не ехать. И как раз в Стокгольме Вика с Никитой обыграли весь остальной мир, став чемпионами.

Получается, что французов никто не видел на турнирах с января 2020 года — целых полтора года. За это время Синицина/Кацалапов стали новыми лидерами танцев на льду. Теперь непонятно, кто будет лидировать, когда они снова встретятся с Пападакис/Сизероном. Если раньше позиции французов были практически незыблемыми, то сейчас такого чувства нет. И речь не о том, лучше они или хуже, кто сколько выигрывал. Дело в позиционировании себя перед публикой и судьями.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С остальными видами такой подход может работать меньше, но такое все равно есть. Когда спортсмен долгое время не выступает, у него может упасть вторая оценка или могут стать меньше надбавки за элементы. Конечно, это не тот случай, просто пример крайности, того, чего в олимпийский сезон делать не стоит. Как и чрезмерно частые выступления, которые приведут к усталости и травмам.