Подопечные Мишина выигрывают в Питере, но не впечатляют. А кто будет конкурировать с ученицами Тутберидзе?

В Петербурге завершился второй этап Кубка города — представительный, но не блеснувший прокатами.

Кубок Санкт-Петербурга, 2-й этап

Женщины

1. Софья Самодурова — 195,52

2. Арина Онищенко — 191,25

3. Анастасия Гулякова — 185,13

Мужчины

1. Андрей Лазукин — 241,95

2. Роман Атояр — 232,69

3. Матвей Ветлугин — 228,27

Что происходит вне сборной?

Давайте поговорим о национальной гордости (неожиданно, правда?). Вроде как в балете, космосе и автоматах мы разбираемся лучше всех, ну или почти всех. С недавних пор к этому набору добавилось фигурное катание. Мы уже приняли за чистую монету, что оно у нас лучшее в мире (и небезосновательно: четыре золота последнего чемпионата мира, с учетом командника, из пяти).

Космос и автоматы оставим в стороне, давайте про фигурное катание. Пока на поверку в олимпийском сезоне получается, что не все так однозначно. На минуту забудем о медалях на вершине айсберга — чемпионатах мира, юниорских «Гран-при». В идеальном мире развитие вида спорта — это же еще и десятки школ по всей стране, конкуренция.

И вот берем турниры второго эшелона, откуда должны подпитываться сборные страны. Только что в Петербурге завершился второй этап Кубка Санкт-Петербурга, на который собрался приличный состав. Были заявлены Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Андрей Лазукин — практически все звезды мишинской группы и не только.

Нугуманова, правда, снялась — в ее Instagram сияет реклама некоего ресторана. Лиза молодец, монетизирует известность. Если бы в фигурном катании была Нобелевка, то за экономику точно бы ее получила Нугуманова.

Девушки — без ультра-си

Но даже среди оставшихся было несколько тех, кто когда-то прыгал тройной аксель. Жаль, но в этот раз никто из девушек не показал ультра-си. Не по-октябрьски это, не по-революционному, да и надо ждать лучшей формы. Наверное, звучу я сейчас как вечно недовольный ворчун. Но согласитесь — хотелось бы видеть, как Самодурова возвращается к уровню Евро-2019! Или как в Питере зажигается новая звездочка, постепенно выучивается четверным, не переезжает ни в какую Москву и бьется за сборную. Но никто не смог показать даже чистого проката!

Выиграла в итоге Самодурова с приемлемым результатом 195,52 балла, но никого он не должен вводить в заблуждение. Красавица Соня была в эффектнейшем платье, но никак не могла найти чистое ребро на флипе, недокручивала тулуп в короткой и сальхов в произвольной и сегодня ошиблась на риттбергере. Слава богу, без падений, и она заслуженно побеждает. Но тот ли это уровень, чтобы поджимать монополию группы Тутберидзе? На роль молодой звездочки второй год претендует Арина Онищенко — она в итоге взяла серебро с очень милыми программами. Но это 191 балл — и бороться с ним можно только за седьмые места на российских турнирах. А наши основные чаяния на международных турнирах будут связаны с одной группой.

У парней была плотная борьба

У мужчин было повеселее — была артхаусная программа под баритон Хворостовского у Федора Судакова. Да и они по крайней мере заходили на четверные! Чисто получилось сделать два за два дня. Роман Атояр прыгнул роскошный квад-сальхов в короткой, Андрей Лазукин ответил тулупом в произвольной — и выиграл. После короткой программы лидировал новичок группы Мишина Матвей Ветлугин — очень интересный персонаж, который и голосовалки в соцсетях проводит, и закулисье соревнований снимает, потому что «чем мы хуже Первого канала». Но пока он остается скорее компонентным фигуристом — хотя в произвольной постарался сделать сразу два четверных тулупа (один в каскаде). Риск — дело благородное, но сегодня не оправдался. Да и без лутцев и флипов (ни одного в двух программах) конкурировать сложно.

Атояр — еще одно приятное впечатление от турнира. Человек с уникальной траекторией — перешел в одиночное катание из танцев! На первом этапе Кубка набрал 205,87, а сегодня уже на 27 баллов больше с личным рекордом. Может, он наконец заставит меня заткнуться и не ныть про узость нашего второго эшелона? Дай бог.

Ну и Лазукин — победитель, которых не судят. Его «Иисус Христос — суперзвезда» в пустом зале смотрится не так, как кондратюковский, выигрывающий третью квоту на Олимпиаду, но по крайней мере Андрей постепенно набирает форму и сегодня все сделал на «плюсы». Есть и свои фишечки типа необычной стартовой позы у бортика. Но это лишь 241,95 балла на супердомашнем турнире. Андрей даже избежал тройного акселя, ограничившись двойным.

Ну а теперь имеет смысл посмотреть наших на международных турнирах. Поминутное расписание и видеотрансляция — здесь.