Зрители выбежали на каток, а Трусову чуть не уронили

Как прошло шоу Плющенко в Москве — рассказывают сами болельщики.

В Москве состоялось главное шоу в туре «Союза чемпионов» Евгения Плющенко — на заполненной московской «ВТБ-Арене». Оно действительно было необычным. Как минимум по нескольким причинам:

— Живые выступления Билана и номер с Косторной, лежащей в ванной, под его вокал.

— Забег фанатов на лед по окончании шоу в лучших традициях футбольных английских фанатов. Нам рассказали, что фигуристы успели скрыться в подтрибунке, но некоторые, например Алена Косторная, фотографировались (или были вынуждены фотографироваться) с желающими. Хотя общее впечатление об этом — весело, демократично, временами удивительно. Тем не менее традиция неплохая, надо только продумать тщательнее.

— Трусова и Кондратюк не скрывают отношений, обнимаются на льду и все время вместе в подтрибунке.

— Но главное обсуждение в соцсетях — на шоу приехал Артур Даниелян и тепло поприветствовал Алену Косторную и даже поцеловал. И теперь, мол, это значит, что в фигурном катании образовалась новая пара — по аналогии с «Трусотюком» ее назвали «Костоелян». Хотя ребята вполне могут просто дружить, но умелая работа папарацци, приправленная экзальтацией болельщиков, дает удивительные результаты. Что поделаешь, такое скучное межсезонье без громких переходов, что приходится искать другие интриги.

Михайлов чуть не уронил Трусову

На этот раз мы решили поговорить с теми болельщиками, кто посетил шоу и видел происходившее со стороны зрителя (а они на шоу — главные герои). «СЭ» представляет впечатления тех, с которыми удалось поговорить по его итогам. За возможный сарказм в словах мы ответственности не несем.

Екатерина, 24 года:

— Мне понравилось. Жаль, места оказались не рядом с выходом фигуристов. Шоу шло 3,5 часа, дольше, чем в Питере, но тут народу выступало больше. Что было самое крутое? Трусотюки канонились вовсю (в переводе с фигурно-катательного на русский — подтвердились отношения Трусовой и Кондратюка. — Прим. «СЭ»). Когда был финал, они встали рядом около нашего сектора, обнимались, я прям не могу. Марк снова делал каскад 4+1+4, и Саша за него так переживала!

Был Шаман-Билан (Артисты Шаман и Дима Билан. — Прим. «СЭ»), были настоящие легенды — Леночка Родина и Киркоров, с которыми все фотографировались. Ну и, конечно, Гном [Гномыч], как всегда, круто откатал, как он чувствует! Поет во время выступления. Миша Коляда с новой прической, теперь белый ворон во всех смыслах.

Остальные в целом откатали свои номера, как в обычном шоу. В целом классно. Единственный момент — когда Саша выступала с Михайловым, он ее как-то неудачно вытолкнул, непонятно, по чьей вине, и она едва не упала.

Странный момент, что после шоу все повалили на лед, и охрана никому не запрещала, не отгораживала. Фигуристы по-быстренькому свалили, кроме Алены. Ее обступили, требовали автографы. Это кринж [ужас].

Рудковская необычно объявила Муравьеву

Галина, 22 года:

— Это намного больше шоу, чем-то, что показывают у Этери Георгиевны Тутберидзе, какая-то прям атмосфера другая, более расслабленная. Но в то же время не хватало некоторого надрыва. Чтобы пробирало, как это бывает часто у Тутберидзе. Из минусов — ведущие. Я спрашивала сама у себя: почему они так запинаются — из-за того, что нет текста, что ли? Но в том-то и дело: текст у них был, они просто не могли его прочитать. Кошмар.

Из позитива — какие же все-таки классные юниорки у Плющенко, все такие сильные, прям очень приятно было на них смотреть. Ну и после прихода Билана зал взорвался, он просто уничтожил всех фигуристов своим присутствием, очень круто выступил, многие, думаю, запомнят это даже в первую очередь. Ну и Михайлов Сашу чуть не уронил, но все нормально, удержались (смеется). Марк, кстати, не произвел какого-то разрыва, на спокойствии откатал.

Поддержка Дмитрия Алиева и Марка Кондратюка. Ирина Шарова

— Саша, конечно, главная звезда вечера, причем даже Рудковская это не отрицала, собрала все овации и все цветы потом, я думаю, львиная доля проданных билетов держалась только на ее фигуре. Алена Косторная все так же хороша, и прыжки вроде как собрались, надеюсь, на следующий сезон все-таки выйдет достойно.

А еще повеселила фраза Рудковской, когда она объявляла Муравьеву: «Соня со своей короткой программой на минувшем чемпионате России уступила лишь Камиле Валиевой и заняла второе место». Интересно, конечно, все у них в головах происходит.

Общий итог: шоу сделано, потраченных денег ничуть не жаль, задумки с певцом на сцене очень интересные, состав неплох. Саша, как всегда, прекрасна.

Было ощущение, что мы на концерте Саши Плющенко

Кира, 15 лет:

— Я ушла с шоу за два номера до конца, поэтому, возможно, увидела не все, но было как-то так. Перед шоу ходили люди и раздавали медведей и светящиеся сердца (как потом оказалось, для номера Саши). Перед шоу еще какая-то женщина, видимо, упала на лед и сама не смогла встать, поднимали два человека. В начале сказали, что идет съемка для НТВ. Косторную представили как Кондратюка, все посмеялись, сказали, перезапишут. Саше орали ее имя секунд по 20 до и после номера.

Но постоянно было ощущение, что мы на концерте Саши Плющенко, он больше всех кайфовал, ему орали и его закидали игрушками больше всех остальных. На шоу был Киркоров, он подарил Саше игрушку, но все время он был окружен прессой, и когда его представляли, было громче, чем перед выходом любого из фигуристов. Еще был очень крутой момент, когда Дима Алиев в середине номера подъехал к нашей трибуне и заорал «А дождь на окнах рисует», после этого зал верещал весь оставшийся номер.

Соню Муравьеву представили как «спортсменку, проигравшую только Валиевой в короткой на чемпионате России» — а тем временем помним про тот самый балл. Ну и Аделине на лед вместе с единорогом девушка кинула телефон, весело было.

В общем мне очень понравилось, атмосфера была очень крутая.

Тимур, 25 лет:

— Небольшое волнение после питерского «Союза чемпионов», когда Женя упал. Как-то после такого реально страшно за фигуристов становится. Главное: Трусотюки уже явно не скрывают свои отношения. И тут и там обнимаются, Марк постоянно рядом с Сашей. В общем и целом, шоу клевое было, крутое.