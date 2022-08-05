Мишин сумел провести сборы в Европе после инцидента с Трусовой

Туктамышева теперь фаворитка против учениц Тутберидзе.

Как-то тихо и будто мимоходом проплывает удивительное по нынешним временам событие. Во французском Куршевеле, на территории страны ЕС (и НАТО!) группа российских фигуристов под руководством Алексея Мишина готовится к новому сезону. Как минимум это дипломатическое достижение нашего гуру. Шум после отмены мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме не спал до сих пор: то ли федерация надавила на организаторов, то ли надавили откуда-то свыше. А Мишину и его группе в лице Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Евгения Семененко и других удалось приехать в недружественную страну (в терминологии МИД России). И до 20 августа в Куршевеле будут проходить сборы Mishin Camps, которые традиционно проходили и раньше, но не в такой политической обстановке.

Почему сборы в горах так важны?

Отдельно имеет смысл сказать, что Куршевель — высокогорье (1850 метров), а сборы в горах закладывают хороший фундамент по «физике» на сезон вперед. Наверху стараются тренироваться норвежские и русские лыжники, легкоатлеты, представители большинства циклических видов спорта и даже единоборств.

Зачем вообще нужны сборы в горах? Главным образом из-за отличий атмосферы по сравнению с уровнем моря. В горах более разреженный воздух и меньше кислорода. Таким образом, тренировки на высоте позволяют спортсменам увеличить количество эритроцитов в крови и ускорить обмен веществ. Повышается эффективность потом и на равнине, так как организм, наученный гипоксией (недостатком O2 в горах), доставляет больше кислорода в мышцы. То есть растет один из главных показателей спортсмена — МПК, максимальное потребление кислорода, и, как следствие, повышается выносливость, улучшаются скоростно-силовые качества.

Не говоря уже о том, что в горах можно ловить дзен, как это делает Михаил Коляда.

Именно поэтому, например, российские фигуристы часто ездят на сборы в Кисловодск. Правда, туда ездят скорее за климатом и чистым воздухом, поскольку высота 700 метров горами может считаться очень условно. Или легкоатлеты в свое время облюбовали киргизский Иссык-Куль.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Туктамышева грозит двумя квадами

Выносливость и силовые качества нужны Туктамышевой, чтобы в новом сезоне вставить в программу два четверных прыжка. Как стало известно из репортажа Первого канала, Лиза активно учит четверной сальхов и собирается добавлять его к тулупу, который уже пробовала на соревнованиях. Если в программе удастся совместить два четверных и тройной аксель, это дает солидную надбавку к сложности программы и фактически уравнивает Лизу с соперницами из «Хрустального». Приятный бонус от ISU — секвенцию «прыжок + двойной аксель» будут теперь оценивать как каскад, а не со сложностью 0,8, что добавит в случае Лизы еще два балла.

Сам Алексей Николаевич от разговора о том, как удалось продолжить тренироваться в Куршевеле вопреки политике, уклонился. Причем в своем неповторимом стиле. Он вышел на видеосвязь во время тренировки, сказал «смотри, какие тут горы», показал каток с тренирующимися фигуристами, но потом резонно заметил, что пора работать, и покинул разговор до моего первого вопроса. Что можно понять — учитывая тематику вопросов. Известно только, что добиралась группа во Францию через Стамбул и Цюрих.

Мэрия Куршевеля, которой принадлежит каток, также была любезна и сказала, что лишь предоставляет площадку различным группам занимающихся, в числе которых Линда ван Тройен. Это бельгийская фигуристка и тренер, которая работает в Цюрихе уже 18 лет. Именно она сотрудничает с Алексеем Николаевичем и организует сборы в Куршевеле для желающих потренироваться с российскими фигуристами. Получается, в отличие от шведов, французские власти не стали чинить ей препятствия, а просто допустили на каток тех, кого она пригласила.

А что, так можно было?

Сама Ван Тройен не стала комментировать проведение сборов, посоветовав обратиться в посольство, которое выдает россиянам визы. И справедливо намекнула, что не нарушала никаких правил, так как россиянам не запрещено путешествовать в Европу.

Алексей Мишин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Туктамышева догоняет «Хрустальный»?

В то же время звезды группы Тутберидзе этим летом поставили на шоу — Камила Валиева и Анна Щербакова находятся в Сочи, где выступают в многодневных мероприятиях у Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Александра Трусова за короткий период времени попробовала себя во всех видах спорта от хоккея до гребли, и такое ощущение, что у федераций небольших видов спорта появилась панацея — пригласи Трусову, и твой спорт начнет развиваться.

Очевидно, вопросы с мотивацией у всех трех участниц Олимпиады есть. Особенно у Анны Щербаковой, которая выиграла чемпионат мира и Олимпиаду и говорила, что серьезно задумается над продолжением карьеры в случае продления отстранения. Что ожидаемо произошло. Или, например, недавно Первый канал показал тренировку Трусовой, в которой она не исполняла четверные. Понятно, что в нынешних условиях российские фигурное катание — крайне закрытый спорт, и нам приходится делать выводы по крупицам информации, рискуя «ошибкой выжившего». Но даже неспокойное настроение Этери Тутберидзе в последние недели как бы намекает.

Словом, первый внутрироссийский сезон в фигурном катании может преподнести больше сюрпризов, чем мы ожидаем. В него же ворвутся и вчерашние юниорки: Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, которые вполне могут обойтись и без взрослых в разборках за медали. Отсутствие сборной могло бы повлиять наконец и на судейские оценки, о которых столько говорится в последние годы. Но главное — чтобы этот сезон оказался и последним внутрироссийским.