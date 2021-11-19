Разговор с подопечной Алексея Мишина после короткой программы на Кубке России в Перми.

Софья Самодурова — возможно, самый показательный пример фигуристки, потерявшей на массовом приходе во взрослое катание юниорок с четверными. Поэтому непомерный респект девушке, которая после победы на чемпионате Европы продолжает карьеру и не выпадает из пула сборной. Загитова с Медведевой ушли (окей, даже если временно), среди остальных бьется на равных только Туктамышева. 19-летняя Соня же вынуждена смириться с местами на грани десятки и путешествиями по Кубку России. Вояж в Прикамье может стать рубиконом — если сегодня в произвольной программе она выступит неудачно, то может из пула как раз выпасть, не отобравшись на чемпионат России. После короткой программы она третья в 2,6 балла от Аделии Петросян.

Но выдерживает обстоятельства сибирячка стойко и даже говорит, что довольна жизнью. Улыбается, смеется, и кажется, от карьерного пике уже отошла и относится к результатам спокойно. Да, после неудачных прокатов бывали слезы — но это скорее следствие темпераментности.

В ожидании такси у пермской арены на 10-градусном морозе Соня успела рассказать о приоритетах на ближайших стартах, разговорах с родителями и даже отношении к новостям про топы (в смысле одежду, а не рейтинги).

— Вы сказали в Италии, что на чемпионате России выступите, «если отберетесь». Значит, выступление на «Гран-при» роли не сыграет, надо пробиваться в Перми через Кубок?

— Да. Вроде бы так, мне нужно здесь если не выиграть, то как можно больше очков набрать.

— Несмотря ни на что, вы продолжаете бороться, выступать. Откуда столько мотивации?

— Черпаю силы от мамы и папы. Они у меня работают в другой стране и подзаряжают. Просто они такие работяги! А я стараюсь следовать их примеру. Я живу одна, но с их стороны поддержка есть.

— Туктамышева мотивирует?

— Лиза — да, конечно. Самой карьерой своей. Алексей Николаевич тоже поддерживает, недавно вот звонил, говорит, неплохо откатала, молодец, что собралась.

Пока не задумывалась о следующем сезоне, до него надо дожить

— После Олимпиады продолжите? Нет мысли, что некоторые могут уйти после нее, и ваш шанс в продлении карьеры?

— Я пока не задумывалась о следующем сезоне, до него б дожить надо, сначала этот завершить. (Смеется.) Потом уже смогу сказать. Пока сама не знаю насчет следующего, честно.

— У вас про возрастной ценз уже спрашивали? Или про это лучше молчать?

— Вот-вот, про это лучше ничего не говорить, а то найдутся и сторонники, и противники...

— Хорошо, но какие-то другие механизмы есть? Поднимать вес компонентов, чтобы все не уходило в четверные?

— Ну а зачем? Фигурное катание не должно же стоять на месте, а должно расти. Что девочки в России и показывают своими сложными прыжками. Сейчас уже не только в России. Мне кажется, не надо ничего менять.

— Вы нацеливаетесь на ультра-си в таком случае? Или уже катаетесь для души?

— В этом сезоне да, катаюсь в свое удовольствие. Аксель пока не трогаю, даже не говорю об этом. Такие прокаты, как в Италии, сильно сбивают. После короткой было такое состояние, что я на произвольную вообще выходить не хотела. Позвонила маме и просто ей прорыдалась и выложила все что можно. И все что нельзя. (Улыбается.)

— Если теоретически рассуждать — что альтернатива фигурному катанию? Вокал? Может, в «Голос» пойти, подписчиков столько можно набрать.

— Не знаю. А если я опозорюсь? (Смеется.)

— Ну...

— Вот видите. Но поживем — увидим.

— Пока, гугля новости про вас, наткнулся на такую: «Российская фигуристка снялась в коротком топе». Как относитесь?

— Да им делать нечего, наверное. Этой новости сколько, месяц? (Смотрит скрин.) Фотография же висит уже очень давно. Обычный спортивный топ, в чем проблема? Люди привязываются, им делать нечего, только такой вывод можно сделать.

— Популяризируют же, привлекают внимание.

— Возможно, ага. Как это — ищут инфоповоды.

Ничего зазорного в работе с психологами нет

— Цель на сезон сейчас как формулируете?

— Пока Универсиада, потом чемпионат России — опять же, если отберусь, а дальше... пока не обсуждали. Если позовут на Кубок Первого канала, выступлю, конечно. Но там ничего не понятно, у многих Олимпиада, чемпионат мира, Европы. Кто сможет — будет выступать. Пока много неопределенности.

— Какой старт из ближайших важнее?

— Каждый старт важен, будь это этап Кубка России или чемпионат. Но в принципе Универсиада сейчас важнее чемпионата России для меня. После такой неудачи на Гран-при и потом в Сочи на Кубке в короткой программе было сложно. Но я тут, я достаточно нормально откатала короткую программу (63,50 балла. — Прим. «СЭ»). Не сказать, что прямо хорошо, прыжки были на грани. Не столько даже докрутов — недокрутов, а по тонусу в мышцах. Посмотрим, как будет в произвольной.

— По «физике» чего-то недостает или психологически?

— Физически все в норме как раз, наверное, проблемы в голове. Короткую для меня тяжелее откатать, чем произвольную. Именно эмоционально. Настолько много было промахов в короткой программе, что уже пошел накопительный эффект.

— К психологам обратиться подумывали? Или не настолько все серьезно?

— В этом сезоне пока нет, но подумываю, на самом деле. Здесь я справилась, это уже шажочек вперед. Но вообще я с ним работала, в прошлом сезоне несколько сеансов брала. Ничего в этом зазорного нет, наоборот, правильно, когда ты сам в себе не уверен, то нужна помощь со стороны. Не знаю, откуда у нас такое отношение к этой теме. Многие с ними работают, просто не говорят об этом. И не только фигуристы, вообще люди.

Произвольная программа в Перми начнется сегодня в 11.45 мск.