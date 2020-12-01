Русские фигуристки исполняют почти все сложные прыжки. Что им учить дальше?

Необычные элементы и каскады, которые могут освоить следующие поколения Трусовых и Щербаковых

Есть устоявшаяся фраза «не дай вам бог жить в эпоху перемен», которую приписывают Конфуцию и которая вроде как должна предостерегать от всяческих революций. Фигурное катание де-факто живет в редкую эпоху перемен, и в России уж точно этому счастливы — в отличие от Норвегии, которая захотела повысить возрастной ценз для одиночников до 17 лет. В ответ на любую революцию появляется реакция.

За два года десятки российских фигуристок научились исполнять четверные и каскады с тройным акселем. В эти выходные Этери Тутберидзе не только устраивала отповеди фанатам Алины Загитовой, но и выложила в новосозданный Instagram своей «тим» четверной тулуп Алисы Двоеглазовой, в карьере которой пока лишь одна победа на турнире со звучным названием «Медаль для мамы».

Сейчас уже сложно точно подсчитать, сколько именно фигуристок исполняют четверные. С учетом тренировочных попыток их уже минимум два десятка. Но вождем революции, конечно, была Александра Трусова, которая сейчас подбирается к потолку технической сложности. Из невыученных прыжков у нее остался четверной аксель.

«СЭ» решил изучить, какие возможности для усложнения программ будут у девушек и парней в ближайшие годы при таких темпах прогресса. Возможно, некоторые каскады покажутся нереальными, но когда-то и мама Алисы Двоеглазовой не думала, что ее дочь прыгнет квадтулуп.

Каскады 4+3

Пока арсенал фигуристок ограничивается в подавляющем большинстве случаев каскадом четверной + тройной тулуп, но для выигрыша дополнительных баллов вторым прыжком выгоднее ставить риттбергер. Например, потенциальный каскад лутц + риттбергер, но в формате 4+3, будет давать уже не «тулупные» 13,7, а 16,4 балла. Проблема тут в том, что «прицепить» риттбергер вторым прыжком в принципе сложнее: момент отрыва ото льда очень короткий, а набрать скорость нужно после непростого приземления с квада.

Тем не менее и Александра Трусова, и Анна Щербакова на тренировках такой каскад делали. В «Хрустальном» Анна даже исполняла каскад 4Lz+3T+3Lo, чем приводила в шок иностранцев.

Каскады 4+3+3 или 3+3+3 — отдельная тема и, возможно, тоже будущее фигурного катания. Реальнее пока кажутся каскады 4+1+3 (с ойлером), которые мужчины уже исполняли на соревнованиях.

Нестандартные комбинации

Среди каскадов 3+3 самый необычный демонстрировал Артур Дмитриев: на нескольких турнирах он прыгал тройной лутц + тройной флип, без всяких промежуточных прыжков, пауз и перетяжек. Для исполнения флипа ему пришлось по факту приземлиться на неправильную ногу после лутца. Но на Nebelhorn Trophy 2018 года русский новатор даже получил за элемент положительную оценку по GOE. Стоимость каскада — 11,20, а при постановке в конец программы — 12,32. Это меньше, чем тройной аксель + тулуп, но при обязательности лутца и проблемами с трикселем — вариант.

Innovative and crazy — Artur Dmitriev with a triple lutz-triple flip combo in the short at #NebelhornTrophy2018!! pic.twitter.com/S2AN53NCvc — Jackie Wong (@rockerskating) September 28, 2018

Тройной аксель обычно делают в каскаде с тройным тулупом, но риттбергер можно присоединить и к нему — это пробовал, к примеру, Петр Гуменник.

Каскады 4+4 и 3+4

Логичное продолжение гонки вооружений — каскады из двух четверных. Татьяна Тарасова допускала такое развитие событий в будущем.

— Но это еще не предел, потому что можно прыгать 4+3, а можно и 3+4, и еще нет правил, которые позволили бы поставить за такой прыжок больше, чем за первый. Но мы с Алексеем Ягудиным пробовали это. Возможно, не при нашей жизни, но в будущем будут прыгать и 4+4, — предсказывала известный тренер.

Пока никому в мире сделать два квада подряд не удалось — не хватает скорости и крутки для второго прыжка. Но Даниэлю Грасслю, например, на тренировках удавался каскад четверной риттбергер + ойлер + четверной риттбергер (стоимость 21,5 балла), хотя после ойлера он все-таки сделал шажок.

Еще одна идея из цитаты Тарасовой — каскады в обратной последовательности, 3+4. Такой элемент даже пытались делать на соревнованиях: Сема Уно на прошлогоднем командном чемпионате мира поставил в конец каскад тройной аксель + четверной тулуп, докрутил оба прыжка и даже после падения набрал 14,5 балла (а мог — 19,25). Возможно, если ISU решит поощрить фигуристов за риск и увеличить стоимость таких каскадов по сравнению с 4+3, их начнут делать на постоянной основе. Но пока чиновники ISU не кажутся рисковыми парнями, желающими готовить каскадеров.

Наконец, еще одним вариантом усложнения являются не каскады, а последовательности или секвенции (SEQ) прыжков. Юдзуру Ханю на последнем чемпионате мира добавлял тройной аксель к четверному тулупу. Но поскольку это не каскад, базовая стоимость меньше — даже во второй части программы такой набор дал японцу 15,4 балла, что гораздо меньше по сравнению с теми же прыжками в обратной последовательности. А на тренировках Ханю даже прыгал секвенцию-каскад 4Т+3А+1Eu+3S.

Каскады из множества прыжков

Правила лишают такие акции смысла, но теоретически каскад может состоять не из трех, а из десятков прыжков. Судя по поиску в Google, рекордсмен по количеству тройных подряд — Трусова, она на тренировке перед финалом юниорского «Гран-при» сделала подряд тройные лутц, два риттбергера и три сальхова. Алина Загитова отмечалась на видео каскадом из пяти тройных, причем на Олимпиаде.

У Евгении Медведевой на видео зафиксирован чуть менее дорогой каскад — четыре тройных тулупа плюс двойной.

Но наверняка на тренировках в «Хрустальном» и не такое бывает.

Скорее, такой формат подойдет для отдельных прыжковых турниров, чем для зарегулированных соревнований. Условно — делится каток пополам, и каждый фигурист делает дорожку из каскадов. Либо до первого падения/недокрута, либо с ограничением по времени.

Запрещенные и необычные прыжки

Возможно, секрет дальнейшего технического прогресса в фигурном катании кроется в расширении числа прыжков. Официально их семь (вместе с ойлером), на детских соревнованиях в России также встречается вальс (перекидной), и он включен в GOE с базовой оценкой 0,2. Есть разные необычные варианты исполнения акселя — аксель во вращение или с определенным элементом в полете.

Еще несколько прыжков вышли из обращения — в частности, валлей.

Вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью «СЭ» допускал, что к прыжкам можно добавить так называемый внутренний аксель (исполняется не с левой, а с правой толчковой ноги), также прыжки можно исполнять с круткой в обратную сторону. Но непосвященный зритель разницы не заметит, поэтому смысл таких новшеств сомнителен. Разве что для показательных выступлений.

Многое из того, что запрещено в соревновательных программах, делается в шоу. Филипп Канделоро прыгал с бортика на Олимпиаде-1994 (борта использовать во время проката запрещено). А вот какие поддержки на голове и тодесы крутили итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Готарек в последний день Олимпиады в Пхенчхане.

Ну а главным запрещенным трюком считается сальто, которое на постоянной основе делала француженка Сурия Бонали — даже вопреки правилам в конце неудавшегося олимпийского проката. Более того, на одном из шоу она сделала каскад сальто назад + тройной сальхов.

На последних тренировках и шоу сальто часто делает Нэйтан Чен.

Пятерные

Но, судя по всему, магистральным направлением развития творческой мысли останется добавление к прыжкам числа оборотов. В России много шума наделала удачная попытка пятерного ученика ЦСКА Максима Белявского.

С маленьким нюансом — делали его на удочке.

О пятерных уже задумывались и женщины, но делал пока только Даниэль Грассль на шоу в Италии — неудачно и, к сожалению, не на видео. «Недокрутил, упал, но все равно это было круто!» — делилась впечатлениями Трусова после шоу в Болонье в мае 2019 года.

Революция, если техническая, — это всегда круто.