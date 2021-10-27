Бойкова с Козловским в глубоком кризисе. Чемпионы Европы могут пропустить Олимпиаду?

Почему лидеры нашей сборной на этапе «Гран-при» проиграли не самой известной японской паре.

На этапе «Гран-при» в Америке одна из наших ведущих пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступила не самым удачным образом. Чемпионы Европы 2020 года проиграли фигуристам из Японии и чудом заняли третье место из-за вала ошибок у конкурентов. При этом поражение Бойковой и Козловского скорее не сюрприз, а следствие затянувшегося кризиса. Уже второй сезон подряд ученики Тамары Москвиной явно чувствуют себя не в своей тарелке, и наверняка это связано с переходом в их группу других сильных спортсменов — чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Наши ребята проиграли японцам, которых собрали два года назад

До турнира в Лас-Вегасе о существовании парного катания в Японии мало кто мог предполагать. Попытки поднять эту дисциплину японцы предпринимали и раньше. Например, неплохим ходом было пригласить американского китайца Мервина Трана, который в паре с Наруми Такахаси даже становился призером чемпионата мира в 2012 году. Впрочем, долго пара не просуществовала, и небольшой проблеск быстро сменился привычной безнадегой. Поэтому серебро на этапе «Гран-при» в США — это не просто сенсация. Это выдающийся успех, ведь к тому же пара, в отличие от прошлых попыток заигрываний с легионерами, абсолютно доморощенная.

Наконец-то японцы нашли себе парника — Рюити Кихару. И долго искали для него партнершу. Рику Миура — уже четвертый вариант парня, и вместе они катаются только второй сезон. Еще на чемпионате Японии 2019 года он катался с Миу Судзаки. И, кстати, выиграл. Он выигрывает почти все чемпионаты страны ввиду банального отсутствия конкурентов. По крайней мере, так было на протяжении последних трех лет. А периодически соревнования пар вообще отменяют, так как даже одного участника не находится.

Теперь вы понимаете, что значит для японцев медаль на Skate America и почему они были столь эмоциональны после объявления результатов. Но давайте теперь посмотрим на ситуацию с обратной стороны. Миура/Кихара обыграли наших чемпионов Европы и одних из главных претендентов на золото Пекина Бойкову/Козловского.

Причем обыграли заслуженно и по делу. Более того, если смотреть только на произвольную, то фигуристы Москвиной заняли и вовсе четвертое место, уступив порядка шести баллов еще и не самым звездным американцам. В тройке лидеров и с шансами на финал «Гран-при» они исключительно благодаря тому, что эти самые американцы завалили свою короткую. Но что делать Александре и Дмитрию? С такими прокатами и в таком состоянии они не то что не смогут выиграть медаль Олимпиады — они вряд ли на нее даже попадут. Ведь набирают свою форму Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, и если реального прогресса в катании Бойковой и Козловского к чемпионату России мы не увидим, то о второй половине сезона они точно могут забыть.

Атмосферу накалила Москвина приглашением Мишиной и Галлямова

А теперь вернемся в допандемийный январь 2020 года. Александра и Дмитрий — короли мира. Они проводят выдающийся сезон с всего лишь одним заметным промахом (провалом в финале «Гран-при»), при этом без шансов выносят лидеров сборной на тот момент Евгению Тарасову и Владимира Морозова последовательно на двух этапах серии «Гран-при», чемпионате страны и чемпионате Европы. На чемпионат мира в Канаде ребята собирались ехать уже в статусе главных фаворитов.

Но ЧМ-2020 отменил коронавирус, а вместе с ним ушла и феноменально звенящая форма Бойковой и Козловского. Зато в их группу пришли фигуристы из группы Великовых Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Соперничество Мишиной и Бойковой шло с самого детства, но никогда еще оно не перетекало до этого в формат прямого столкновения. К тому же раньше практически всегда Александру котировали выше Анастасии. Как мы узнали позднее, на переходе Мишиной/Галлямова настояла лично их тренер Тамара Москвина, и это сильно повлияло на психику ребят.

Первый вызов в новых реалиях — этап Кубка России в Казани. Бойкова с Козловским явно не в себе, в то время как Анастасия с Александром явно преобразились после начала тренировок на новом катке. Уверенный успех Мишиной и Галлямова — и нескрываемая радость за хорошие прокаты от Артура Минчука. Специалиста, который ранее работал исключительно с Бойковой и Козловским.

Похоже, что это окончательно надломило ребят, и после этапа «Гран-при» в Москве они не сдержались и выдали эмоции на публику. Легендарное «В очередь!» от Козловского после успеха на Кубке Ростелекома уже было ничем не перекрыть, к тому же в ответном интервью Галлямов не стал деликатничать. «Выход своих эмоций надо также уметь контролировать. На мой взгляд, такое поведение неуважительно ко всем спортсменам», — сказал Александр в интервью для «СЭ». Это было похоже на объявление войны, в которой побеждают пока явно новички. Они выиграли чемпионат мира в Стокгольме, став первыми нашими триумфаторами со времен Татьяны Волосожар и Максима Транькова. У Бойковой с Козловским — бронза, которую они получали с уязвленным чувством самолюбия.

Москвина дает двум парам одинаковый контент, но Бойкова с Козловским не справились

Не стыдно проиграть китайцам или даже Тарасовой с Морозовым, но вот Мишиной и Галлямову, которых взяли в уже сформированный коллектив? Этого простить ни себе, ни тренерам Бойкова с Козловским уже не могли. После чемпионата мира в Швеции и так накаленная атмосфера грозила воспламениться. Кадры, на которых Бойкова бросается аккредитацией и открыто дерзит Москвиной, видел весь мир, поэтому в соцсетях и некоторых СМИ стали активно обсуждаться слухи о возможной смене тренера пары.

Всплыли варианты с Ниной Мозер, которая как раз решила активно вернуться в тренерскую работу, но при этом потеряла все свои видные активы. Тарасова и Морозов окончательно ушли в самостоятельное плавание с Этери Тутберидзе на катке «Самбо-70», так почему бы Мозер не заняться Бойковой и Козловским? Логики в подобном переходе было бы много (как, впрочем, и возможных минусов), но он все же не случился. Более того, все стороны яро опровергали сам факт таких разговоров, так что сейчас трудно оценивать, насколько все это было возможно.

Анастасия и Александр остались в привычном для себя коллективе. Но остались с ними и все те же проблемы. Помимо подорванной психологии, самая очевидная — это пробелы в технике. У Мишиной и Галлямова банально дороже программа, и даже компонентами разрыв не особо перекрыть, тем более статус чемпионов мира у конкурентов явно помогает завоевать лояльность судейской панели. Усложняться пришлось и Бойковой с Козловскому.

Итог этой попытки мы и видели на Skate America. Каскад сальхов — ойлер — сальхов считается трудным даже для одиночниц (если только ты не из России), а в парном катании он и вовсе редкость. Но раз элемент исполняют Мишина/Галлямов, то и Бойкова с Козловским, если хотят побеждать, должны за него цепляться. Прямо сейчас у двух пар Москвиной точь-в-точь идентичный набор прыжков. Те самые «равные шансы», на которых настаивает Этери Тутберидзе. В отличие от Этери, Москвина даже искусственно придержала Мишину с Галлямовым, ведь пока они не делают сольного лутца или флипа. Зубцовых прыжков у Бойковой нет, и подобный ход крыть им будет уже нечем. Но и сейчас не до конца ясно, на что Александра с Дмитрием могут рассчитывать. В технике — ментальный сбой, в голове — ментальный кризис. А соперники с каждым стартом выступают все лучше и лучше.