Вернула ли Тутберидзе четверные Щербаковой и кто станет лучшим из мужчин? Гид по соревнованиям 14-17 октября
Что, где, когда?
В четверг выходят премьеры фильмов, а еще начинаются крупные соревнования по фигурному катанию. И в ближайший уик-энд у болельщиков фигурного катания жесточайший график, которому не позавидуют шахтеры и продавцы фастфуда. 14 октября параллельно будут идти пять соревнований, в остальные дни — по четыре. И почти на всех выступят заметные россияне.
Сначала общая картина:
10-14 октября в Йошкар-Оле проходит второй этап Кубка России.
14-16 октября в олимпийском Пекине состоится Asian Open Trophy с нашими конкурентами из Японии, Китая и Южной Кореи.
14-17 октября в Венгрии — самый заметный турнир Budapest Trophy. Щербакова, Хромых, Алиев, Самарин.
14-17 октября в таком гостеприимном Минске состоится Ice Star. Там тоже будут наши претенденты на Олимпиаду.
Наконец, 15-19 октября в Санкт-Петербурге запланирован престижный Мемориал Панина-Коломенкина. Ждем Нугуманову, Гулякову (как она успеет еще и в Минск, непонятно), Игнатова, Гуменника, Бойкову/Козловского и даже несколько иностранных спортсменов.
Теперь в подробностях по каждому турниру.
Budapest Trophy
Самый важный старт из всех. Главным образом нас волнует сражение Анны Щербаковой и Майи Хромых. Как мы поняли из нашумевшего Finlandia Trophy, у международных судей свое видение россиянок. Это привело к непредвиденной победе по компонентам Елизаветы Туктамышевой, которая была бы недопустима в России. Поэтому в Будапеште мы тоже можем узнать много нового.
Главные интриги: вернет ли Щербакова четверной (Даниил Глейхенгауз в интервью «СЭ» говорил, что будет пытаться) и насколько неизвестная иностранной публике Хромых далека от чемпионки мира. Способна ли она с ней конкурировать по баллам? Третьей россиянкой на турнире будет Софья Самодурова, ее задача — взять свою бронзу и ждать ошибок от конкуренток. Серьезных соперниц у наших в Венгрии нет, зато есть множество наших людей с зарубежной пропиской — Алина Урушадзе из Грузии, британка Елена Комова, азербайджанка Екатерина Рябова.
У мужчин важное противостояние состоится между Дмитрием Алиевым и Александром Самариным — оба претендуют на статус лидера сборной России, особенно с учетом ошибок Михаила Коляды. Их главный конкурент — итальянец Маттео Риццо. Особый интерес представляет 19-летний грузинский подопечный Этери Тутберидзе Ника Егадзе.
В парах Россию представляют выходящие на мировую арену сочинцы Карина Акопова и Никита Рахманин, набирающие обороты Екатерина Гейниш/Илья Миронов заявлены в юниорах. Анастасия Костюк/Дмитрий Чигирев — еще одни соискатели золота. В танцах могут взять золото Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, еще две пары у нас в юниорах. Наконец, в списках юниорок — Каролина Коган, дочь гендиректора Федерации фигурного катания России.
Мемориал Панина-Коломенкина
Второй по важности турнир выходных и главное соревнование Петербурга. На него часто заявляются сильные петербургские фигуристы, в этот раз их тоже достаточно. Если вкратце, то у женщин представляют интерес член сборной России Елизавета Нугуманова и подопечная Алексея Мишина Анастасия Гулякова. Вторая — тем, что параллельно она должна выступать на другом турнире в Минске. Либо снимется, либо будет курсировать между двумя городами Союзного государства на Hyperloop. Первый вариант вероятнее — в прошлом году Морис Квителашвили удивлялся тому, что его не снимали с турнира в Минске до самого старта, хотя он давно не планировал ехать.
Еще одна участница — Арина Онищенко, которая за последнюю неделю уже выступила на двух стартах. Человек-машина.
У мужчин основная борьба пойдет между Макаром Игнатовым и Петром Гуменником, это тоже претенденты на попадание в олимпийский мужской турнир. Но имеет смысл присмотреться и к тем, кто помоложе, — подопечным Мишина Глебу Лутфуллину и Матвею Ветлугину и даже бывшему танцору Роману Атояру.
Ну и главное событие в парах — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Пока их соперники выступают с переменным успехом, а Павлюченко/Ходыкин дышат в спину. Надеемся, никто не снимется и мы увидим обе программы ребят.
Остальные
С «Ледовой звездой» в Минске все просто. В меню один претендент на Олимпиаду от России — Андрей Мозалев. Но он никак не менее интересный, чем Алиев, Самарин, Игнатов или Гуменник. Интересная пара в танцах, и, учитывая абсолютно кризисную ситуацию в этом виде для России, чем черт не шутит — может, Анжелика Абашкина/Павел Дрозд тоже метят на сборную?
У женщин будет заварушка с участием белоруски Виктории Сафоновой из «Самбо-70», украинки Анастасии Шаботовой, которая оттуда ушла из-за слов про допинг, и (возможно) Гуляковой. В юниорских танцах ждем интересную пару с еще одной бывшей ученицей Тутберидзе Аленой Канышевой — после четверных она ушла в другой вид и катается с Андреем Пылиным (к сожалению, пока скорее пылит, чем выигрывает). У юниорок будет россиянка Софья Захарова, у юношей — Даниил Швецов.
Наконец, Asian Open Trophy. Хоть в Азии располагается 77% территории России и турнир открытый, но россиян там нет. Но есть кого пробить в YouTube, чтобы проглядеть прокаты. Например, японка Каори Сакамото. Абсолютно непонятно, в каком состоянии закрывшиеся у себя на островах японцы. Но Сакамото с четверными — кандидат на разрушение русской монополии.
У мужчин в Пекине будут наш человек Денис Васильев из Латвии, а также китаец Боян Цзинь, кореец Юн Хван Ча и японцы Сун Сато и Юма Кагияма. Все это соперники наших в борьбе за медали Игр в столице КНР через четыре месяца. В парах будут выступать четыре китайских дуэта, и, конечно, эти соревнования будут смотреть все наши парники и их тренеры. Вице-чемпионы мира Вэньцзинь Суй и Хань Цун прилагаются.
В общем, это будут жаркие деньки. Разумеется, «СЭ» будет публиковать поминутное расписание наших фигуристов на каждый день со ссылками на трансляции, чтобы вам было удобнее ориентироваться. Следите за обновлениями на сайте.
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