Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?

В Международном союзе конькобежцев говорят, что это сделано из соображений безопасности.

В Цюрихе 5 февраля пройдет церемония награждения премии ISU Skating Awards. Из россиян только Анна Щербакова была номинирована в одной из категорий — «Самый ценный фигурист». Олимпийская чемпионка попала даже в шорт-лист, где вместе с именем Анны значатся такие, как Нейтан Чен и Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Предполагается, что номинанты будут присутствовать на церемонии лично. Но Щербакову в Цюрих не пригласили.

Вопросы к премии

Премию ISU Skating Awards Международный союз конькобежцев создал в 2019 году. Изначально здесь должна была быть некая альтернатива футбольному «Золотому мячу» — престижная награда могла бы стать целью для любого фигуриста наравне с титулами чемпиона мира и Олимпийских игр. Но за три года проведения премии этого так и не случилось — и дело не только в том, что российские фигуристы практически в полном составе были проигнорированы на третий год существования награды.

Известно, что есть несколько номинаций, в которых спортсмен или тренер может выиграть приз. Самый ценный фигурист, лучший новичок, лучший костюм и программа, лучший хореограф и тренер и так далее... Но вот критерии отбора не до конца ясны. По какому принципу Илья Малинин, едва не отобравшийся на Олимпиаду и выигравший юниорский чемпионат мира, не попал в номинацию «Лучший новичок»? Да, четверной аксель он прыгнул уже в новом сезоне. Но прорыв был еще в прошлом. Чем Малинин хуже номинантов? Изабо Левито (США), Нина Петрыкина (Эстония), Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия), Анастасия Смирнова/Данила Сияница (США), Ринка Ватанабэ (Япония), несомненно, запомнились. Но настолько ли больше, чем Илья, прыгающий бессчетное количество четверных и выучивший кваксель?

Из россиян в список попала только Анна Щербакова в категории «Самый ценный фигурист». Причем олимпийская чемпионка вошла не только в лонг-лист, где за номинантов могли голосовать фанаты и пресса, но и в шорт-список. Там осталось всего три кандидата — кроме Щербаковой, это Нейтан Чен и Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Хозяева Олимпийских игр в Пекине Суй Вэньцзин и Хань Цун в финальную тройку не попали.

Нейтан Чен. Фото Global Look Press

Камилы Валиевой тоже в списке не оказалось — вероятно, если бы не было допинг-скандала, спортсменка там бы была. Все-таки и три четверных в произвольной программе прыгала, и тройной аксель, и все мировые рекорды обновила. Но, даже если не брать в расчет Камилу, почему там нет Александры Трусовой? О ее пяти четверных говорят все — даже мужчины-одиночники мечтают повторить успех Саши.

Скандалы с участием ISU

Конечно, уже неплохо, что хотя бы одна россиянка в списке есть. Летом в социальных сетях ISU разразился мини-скандал, когда в Международный олимпийский день в аккаунте Союза появился поздравительный пост. Там были прикреплены фотографии всех олимпийских чемпионов Пекина, кроме женского одиночного катания. Вместо Щербаковой в посте была упомянута японка Каори Сакамото, которая заняла третье место на Играх. О несправедливости такого решения говорили не только россияне, но и иностранцы.

Еще до того, как в МОК заговорили о возвращении россиян и белорусов на основные соревнования, в ISU был сделано несколько важных шагов. Во-первых, уже упомянутая номинация Анны Щербаковой на премию. Во-вторых, российских журналистов аккредитуют все-таки на все международные соревнования. Специалисты тоже появились на том же чемпионате Европы — Анастасию Губанову сопровождал Валентин Молотов, тренер группы Евгения Рукавицына. Даниэля Грассля, Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Так что даже формально россияне все-таки на международном уровне остались, хоть и в таком качестве.

Вчера, правда, выяснилось, что Анну Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии в Цюрих. Говорили, что это потому, что россиянка не победила, а значит, и смысла особого присутствовать нет. Но тут комментарий ТАСС дали в пресс-службе ISU. В Международном союзе конькобежцев заявили, что было принято решение о допуске россиян и белорусов к номинации на саму премию, но лично фигуристы на церемонии присутствовать не смогут из-за соображения безопасности:

— Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своем заседании в октябре 2022 года. Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ. Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Интересно, появится ли Щербакова на церемонии по видеосвязи. Если да, то реакция точно будет неоднозначной. Но что может угрожать безопасности фигуристки? Разъяренные фанаты вряд ли пойдут атаковать место награждения. Поэтому что вкладывали в ISU в это понятие, остается загадкой.