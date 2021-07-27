Известный продюсер, жена Евгения Плющенко и совладелец «Ангелов Плющенко» — о расставании с известным специалистом, планах академии и фигурном катании в жизни.

Сергей Розанов пришел в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года. Изначально он работал с Александрой Трусовой, но позднее сосредоточился на Алене Косторной. Фигуристки спустя время вернулись в «Хрустальный», а Розанов остался в «Ангелах». Сегодня в Sport24 появилась информация, что тренер покидает свою школу.

Яна Рудковская, продюсер и жена Евгения Плющенко, рассказала корреспонденту «СЭ» подробности ухода Розанова из академии, а также о планах «Ангелов» и целях на Олимпийские игры-2026.

О Сергее Розанове

— Мы в прекрасных отношениях с Сережей Розановым. Он уехал на три месяца за границу с тремя своими спортсменами. Все остальные спортсмены остались в академии. Мы с ним прекрасно общаемся, переписываемся. У меня и Евгения замечательные отношения с Сергеем. Мы собираемся привлекать его как специалиста-постановщика для соревновательных программ.

Так же как и Лену Ильиных, у которой в целом поменялась жизнь. Она больше хочет заниматься семьей. Ее муж — это гений мирового балета. Она его муза. У них маленький ребенок. Мы ее пригласили участвовать в наших зимних шоу. Не исключаю, что и Сергей Розанов может поучаствовать, он ведь прекрасно катается. У нас со всеми очень добрые и приятельские отношения. Что значит ушли? У людей свои планы. Сережа Розанов хочет больше путешествовать, работать с иностранцами. У человека поменялись приоритеты в жизни.

О целях «Ангелов Плющенко»

— Мы с Евгением не живем только фигурным катанием. Слава богу, и другие перестали на этом зацикливаться. У нас идет огромная стройка. Мы начинаем строить гостиницу для спортсменов. Новый ледовый комплекс в Москве с двумя аренами. Мы работаем с огромным количеством международных брендов, подписали 17 контрактов на правах рекламы в этом сезоне.

Сейчас мы работаем с нашей Юлей Липницкой над шоу в Москве («Щелкунчик с балетом») и в Санкт-Петербурге («Золушка»). Мы также работаем над днем рождения Евгения в Ледовом в Санкт-Петербурге. Семья Плющенко не живет только фигурным катанием. Деньги мы зарабатываем на других наших бизнесах, а на фигурное катание мы их пока только тратим. Вкладываем в развитие этого вида спорта! Создаем прекрасные условия для спортсменов. Наш фокус — это Олимпийские игры 2026 и 2030 годов! Жизнь — это забег на длинную дистанцию, и Евгений как тренер в начале своего пути.

Об уходах спортсменов и тренеров

— Розанов — это один из лучших хореографов-постановщиков в мире. Программа для Алены Косторной («Вивальди»), короткая для Вероники Жилиной... Это было более чем достойно! Сергей — прекрасный специалист. Мы всегда его поддержим, наши двери открыты, и мы договорились о сотрудничестве. Как мы сейчас работаем с Колей Морозовым, который ставит программу нашему сыну Саше Плющенко на условиях фриланса. Для этого не обязательно у нас работать! Можно сотрудничать. 2021 год на дворе!