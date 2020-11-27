Война с «попрыгушками» не добавит катанию женственности. Талант от возраста не зависит

Предложение норвежцев — всего лишь попытка остановить доминирование россиян

В фигурном катании вновь заговорили о перспективах поднять возрастной ценз в женском одиночном катании. На этот раз с предложением выступили норвежцы, и они выдвинули на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) вариант, при котором на взрослых стартах фигуристки смогут участвовать только с 17 лет.

Это закроет дорогу для многих талантливых спортсменов, поскольку в последнее время победы на главных стартах одерживали девушки от 15 до 17 лет. Среди аргументов тех, кто поддерживает эту инициативу, часто можно услышать похожую мысль. Современное фигурное катание сконцентрировалось на технике, в нем нет места творчеству. А юные «попрыгушки» не могут показать «истинно женского» катания, как спортсменки 18+. Только при подробном разборе становится очевидно — нет никакой связи между качеством катания и возрастом.

«Попрыгушки» мешают выигрывать статным женщинам

Поднять возрастной ценз в женском одиночном пытались неоднократно, но текущая попытка, вероятно, окажется удачной. В ISU грамотно все просчитали: заявку подала не самая успешная в мире фигурного катания страна (что в теории говорит о ее нейтральности в вопросе), непосредственно перед дедлайном. Настроения среди делегатов ISU в основном тоже в пользу повышения ценза. Сегодня каждый второй ценитель фигурного катания из Европы или Америки сетует, что этот вид спорта покидает красота. Юниорки с четверными прыжками не оставляют шанса прекрасным взрослым девушкам с идеальным скольжением, презентацией и катанием.

— Хочется видеть интересные программы, яркие интерпретации, — говорила в одном из интервью олимпийская чемпионка из Австрии Беатрис Шуба. — Когда мы видим несколько четверных лутцев в одной программе — это отлично. Но важнее показать запоминающийся образ, мы ведь ради этого приходим на фигурное катание. И не сможет юная девочка передать сложные образы так, как сформировавшаяся женщина.

С ней согласна, например, Алена Савченко, которая выиграла в Пхенчхане Олимпиаду за Германию. «В 14 лет еще нет такого катания, как в 20 лет, — считает Савченко. — Сравните катание, например, Елизаветы Туктамышевой с юниорками. Лиза статная, эффектная женщина, за которой приятно наблюдать на льду. Или катание Каролины Костнер. Как ее сравнить с 13-летними девочками? Но за счет прыжков маленькие девочки побеждают их всех».

Подобные мысли есть и у некоторых российских экспертов. Хотя поднятие возрастного ценза прежде всего ударит по нашим девушкам. «Мне интересно смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть, — говорил год назад Александр Жулин. — Выступать в женском одиночном катании должны такие девушки, как Каролина Костнер, Кэйтлин Осмонд. Тогда это будет действительно женское фигурное катание. А так, получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки. Посмотрите, кто становился чемпионками Олимпиад в прошлые годы — сплошь 15-летние спортсменки».

Яркие программы и образы фигуристки показывали и в 13, и в 15 лет

Мысль о том, что только взрослые и полностью сформировавшиеся девушки могут выдать на льду действительно запоминающиеся образы и побеждать качественным катанием, а не сверхсложными прыжками, настолько закрепилась в сообществе фигурного катания, что ее даже не оспаривают. Это один из главных и самых стойких мифов, в которые верят как обыватели, так и люди из индустрии.

Только вот что понимать под «истинно женским» катанием? Если речь про сложные образы и темы в программах, то сразу же на ум приходит Юлия Липницкая. Ее «Список Шиндлера» однозначно входит в топ самых выдающихся постановок в истории, а исполнение на командном турнире Олимпиады растрогало весь мир, в том числе Стивена Спилберга, режиссера одноименного фильма. Липницкая в 15 лет раскрыла на льду трагическую историю Холокоста. Ее «девочка в красном пальто» стала символом сочинской Олимпиады. А ее удивительные вращения вряд ли кто-то еще сможет повторить.

Речь о навыках скольжения? Алена Косторная показывала невероятную работу коньком с 13 лет. Сейчас ей 17, но кардинально ничего в ее таланте не изменилась. До сих пор сложно найти кого-то лучше Алены в этом компоненте. Правда Косторная показывала такие навыки катания и будучи юниоркой. Почему же тогда ее катание не считали «истинно женским»?

Может быть, ценителям фигурного катания не хватает пластики и хореографии? Тогда можно привести в пример Камилу Валиеву, за которой эксперты следят лет с восьми. А в 13 Камила вышла на международные старты с «Девочкой на шаре» — одной из лучших программ от Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. Валиева еще не может выступать по взрослым даже по текущим правилам, но уже сейчас выдает космическую растяжку, плавные движения рук и ног. Мало кто в российской, да и в любой другой сборной может дать в этом плане фору Камиле.

При этом далеко не все взрослые спортсменки впечатляют с точки зрения компонентов. Та же Елизавета Туктамышева побеждает за счет тройного акселя и собирается готовить четверной тулуп. При этом со скольжением, вращением и презентацией у нее большие проблемы.

В правилах нет пункта, который бы отвечал за «женственность» в прокате

Тогда что же не так с этими «юниорками-попрыгушками»? Примеров качественного катания, скольжения и артистизма среди юных фигуристок хоть отбавляй. Так что же еще может оцениваться как неизменный атрибут «зрелого женского»? В правилах ISU в разделе компонентов есть несколько критериев, которые могут подойти для оценки зрелищности проката. Первый — это performance, презентация. Если дотошно переводить, то наиболее точные слово — это «цель, намерение». То есть передача идеи, образа музыки на льду.

Судьи оценивают эмоциональную и интеллектуальную вовлеченность фигуриста, осанку. Четкость движений, их согласованность друг с другом. При этом важно показать и «личность» самого фигуриста — прокат и образы должны быть запоминающимися, отличными от предыдущих попыток исполнить программу под такой образ.

Хореография и пластика, как мы выяснили, точно никак не связаны с возрастом. Те же ранние успехи Липницкой и Валиевой должны опровергать эту теорию. А можно ли связывать возраст со способностью «слышать музыку»? То же вряд ли. К примеру, в этом сезоне за музыкальность хвалят Дарью Усачеву, а ей всего 14.

Второй пункт в критериях оценок судей — композиция. Оценивается оригинальность постановки, ее соответствие подобранной музыке. Кроме того, набор движений должен соответствовать рисунку проката, а спортсмен показать высокий результат покрытия льда коньками. Опять же, пример Косторной доказывает — возраст не аргумент.

Может быть, юниоркам не хватает интерпретации? Это третий пункт в правилах, по которому оцениваются личная и творческая передача ритма, характера музыки, соответствия движения музыкальным акцентам. Чтобы набрать высокие баллы по интерпретации, нужно демонстрировать движения и шаги под темп музыки, четко попадать в тайминг. При этом показывать детали и передавать на льду тонкие нюансы выбранного образа.

Слуцкая и Туктамышева так и не научились мастерству катания

Возможно, вы скажете, что Липницкая, Косторная, Валиева — это редкие исключения. Хорошо, но разве мы видим реальные примеры прогресса в плане компонентов и «художественности» выступлений? Как правило, наоборот. Если фигуристка с юниорских лет покоряла своими образами и катанием, то также будет и во взрослой карьере. И наоборот, недостаток в хореографии так и остается слабым местом спортсменки.

Из примеров последнего — Ирина Слуцкая и Елизавета Туктамышева. Обе начали выступать по взрослым с юного возраста и обе делали ставку на сложные технические элементы. И у обеих были серьезные проблемы с презентацией. Слуцкая преобразиться так и не смогла. Туктамышева как может старается, но в глазах судей она до сих пор «попрыгушка».

И наоборот, Каролина Костнер покоряла своим мягким и плавным катанием уже с 15 лет, когда впервые вышла на взрослый чемпионат Европы и чуть не выиграла «бронзу». Осталось выдающееся катание при Костнер вплоть до завершения карьеры, хотя официально Каролина до сих пор не ушла из спорта.

Получается, взросление не влияет на качество выступлений фигуристок? В чем тогда смысл всех инициатив по ужесточению возрастного ценза? Все просто. В Европе и Америке устали от доминирования российских спортсменов и там ищут способы остановить победы России. Если нас остановят новые правила, значит стоит их принять.

Любопытно, конечно, что с предложением запретить юниоркам выступать наравне со взрослыми выходит страна, главная звезда которой в фигурном катании начала взрослую карьеру в 11 лет (Соня Хени уже в этом возрасте была на Олимпиаде). Но вот только с реальной борьбой за чистоту спорта инициативы норвежцев никак не связаны. Это всего лишь попытка устранить конкурентов.