Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили в последний момент. Почему?
Новому игроку на рынке русских ледовых спектаклей не суждено появиться — по крайней мере пока. Шоу Алексея Мишина «Поколение М» в Краснодаре 17 июня с участием Елизаветы Туктамышевой, Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Михаила Коляды, Евгения Семененко и других отменили за несколько дней до начала. Причем причины глубже, чем кажется, и эта ситуация крайне симптоматична для российского рынка, как удалось узнать «СЭ».
Причину не назвали
Внятно и официально причина так и не прозвучала. «Шоу отменено не по нашей инициативе. Краснодар наше шоу принять не может», — коротко ответил сам Мишин «СЭ».
Во вторник вечером об отмене шоу сообщил (неожиданно) Михаил Коляда в своем Telegram-канале:
«Дорогие друзья! Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится. К сожалению, шоу Алексея Николаевича «Поколение М» отменяется. Мы с Дашей (Беклемищевой, женой фигуриста и бывшей фигуристкой. — Прим. «СЭ») очень старались приготовить классный номер, надеюсь, в будущем нам удастся осуществить эту задумку», — написал призер чемпионата мира и Олимпиады.
Сейчас отмена массового мероприятия вряд ли может кого-то удивить. Город находится не так далеко от зоны СВО, 26 мая он, как сообщал ТАСС, подвергся атаке беспилотника.
Не так давно в Краснодаре отменили по соображениям безопасности «Забег.РФ», предложив поучаствовать в нем «онлайн». Не состоялась и часть мероприятий 9 мая. Но сказать, что это общий тренд, значит покривить душой. «СЭ» изучил афишу спортивных событий Краснодара — городские турниры по тхэквондо, в честь Дня России проходили мультиспортивные турниры, на днях состоялись чемпионат России по прыжкам на батуте и этап Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ. Местный футбольный клуб устроил просмотр суперфинала Кубка России на домашнем стадионе для всех желающих. Так что теория про безопасность полностью не объясняет случившегося.
Камень преткновения
И все-таки отмена шоу, возможно, действительно связана с темой безопасности. Но не на прямую, а опосредованно. Источники в сфере ивент-маркетинга, знакомые с ситуацией в Краснодаре, рассказали следующее:
— Шоу Мишина давно шло к отмене. В первые месяцы были хорошие продажи, но после того, как начались события в Белгородской области, все изменилось. Некоторые зрители начали просить вернуть билеты. Так что это не связано ни с фигуристами, ни с билетными операторами. Их давно звали, чтобы выступили за пределами Питера, регион большой, интерес есть. Просто проводить шоу, которое окупится лишь на 30 процентов с учетом аренд, переездов, оборудования, — это никому не нужно. И это история не только про ледовые шоу.
Кроме того, как мне пояснили, Краснодар — очень патриотично настроенный город. Там много казаков и семей, в которых мужчины принимают участие в СВО. «Я слежу за другими городами — Сочи продаются, Анапа продается, даже Ростов. А вот в Краснодаре компании после карантина до сих пор не могут вылезти из долгов. А сейчас вообще непонятно, как в этой сфере работать», — написал собеседник.
В компании «Голд билет», которая являлась организатором шоу, подтвердили отмену и сказали, что «до последнего старались провести мероприятие, но не сложилось».
Развлекать людей все сложнее
Выводы — один спортивный, другой не очень. Но оба невеселые. В фигурном катании все сложнее провести ледовое шоу. Тутберидзе, Плющенко и Авербух, реже Навка все еще колесят по стране, но с каждым даже не годом, а неделей им все сложнее собрать зал. И это уже чувствовалось весной. Мишин мог бы стать новым игроком на рынке, но пока не получилось. Новым игроком в 82 года — звучит так, что все равно можно выразить максимальный респект Профессору за попытки и пожелать не оставлять их в будущем.
Второй вывод — индустрии развлечений, в которую входит и спорт, очень непросто. Она только вышла из комы после коронавируса и теперь сталкивается с новыми непростыми обстоятельствами.