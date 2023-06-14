Ледовое шоу Мишина в Краснодаре отменили в последний момент. Почему?

В новых условиях проводить развлекательные мероприятия все сложнее.

Новому игроку на рынке русских ледовых спектаклей не суждено появиться — по крайней мере пока. Шоу Алексея Мишина «Поколение М» в Краснодаре 17 июня с участием Елизаветы Туктамышевой, Татьяны Волосожар и Максима Транькова, Михаила Коляды, Евгения Семененко и других отменили за несколько дней до начала. Причем причины глубже, чем кажется, и эта ситуация крайне симптоматична для российского рынка, как удалось узнать «СЭ».

Причину не назвали

Внятно и официально причина так и не прозвучала. «Шоу отменено не по нашей инициативе. Краснодар наше шоу принять не может», — коротко ответил сам Мишин «СЭ».

Во вторник вечером об отмене шоу сообщил (неожиданно) Михаил Коляда в своем Telegram-канале:

«Дорогие друзья! Не люблю сообщать печальные новости, но иногда приходится. К сожалению, шоу Алексея Николаевича «Поколение М» отменяется. Мы с Дашей (Беклемищевой, женой фигуриста и бывшей фигуристкой. — Прим. «СЭ») очень старались приготовить классный номер, надеюсь, в будущем нам удастся осуществить эту задумку», — написал призер чемпионата мира и Олимпиады.

Сейчас отмена массового мероприятия вряд ли может кого-то удивить. Город находится не так далеко от зоны СВО, 26 мая он, как сообщал ТАСС, подвергся атаке беспилотника.

Не так давно в Краснодаре отменили по соображениям безопасности «Забег.РФ», предложив поучаствовать в нем «онлайн». Не состоялась и часть мероприятий 9 мая. Но сказать, что это общий тренд, значит покривить душой. «СЭ» изучил афишу спортивных событий Краснодара — городские турниры по тхэквондо, в честь Дня России проходили мультиспортивные турниры, на днях состоялись чемпионат России по прыжкам на батуте и этап Кубка страны по гребле на байдарках и каноэ. Местный футбольный клуб устроил просмотр суперфинала Кубка России на домашнем стадионе для всех желающих. Так что теория про безопасность полностью не объясняет случившегося.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Камень преткновения

И все-таки отмена шоу, возможно, действительно связана с темой безопасности. Но не на прямую, а опосредованно. Источники в сфере ивент-маркетинга, знакомые с ситуацией в Краснодаре, рассказали следующее:

— Шоу Мишина давно шло к отмене. В первые месяцы были хорошие продажи, но после того, как начались события в Белгородской области, все изменилось. Некоторые зрители начали просить вернуть билеты. Так что это не связано ни с фигуристами, ни с билетными операторами. Их давно звали, чтобы выступили за пределами Питера, регион большой, интерес есть. Просто проводить шоу, которое окупится лишь на 30 процентов с учетом аренд, переездов, оборудования, — это никому не нужно. И это история не только про ледовые шоу.

Кроме того, как мне пояснили, Краснодар — очень патриотично настроенный город. Там много казаков и семей, в которых мужчины принимают участие в СВО. «Я слежу за другими городами — Сочи продаются, Анапа продается, даже Ростов. А вот в Краснодаре компании после карантина до сих пор не могут вылезти из долгов. А сейчас вообще непонятно, как в этой сфере работать», — написал собеседник.

В компании «Голд билет», которая являлась организатором шоу, подтвердили отмену и сказали, что «до последнего старались провести мероприятие, но не сложилось».

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Развлекать людей все сложнее

Выводы — один спортивный, другой не очень. Но оба невеселые. В фигурном катании все сложнее провести ледовое шоу. Тутберидзе, Плющенко и Авербух, реже Навка все еще колесят по стране, но с каждым даже не годом, а неделей им все сложнее собрать зал. И это уже чувствовалось весной. Мишин мог бы стать новым игроком на рынке, но пока не получилось. Новым игроком в 82 года — звучит так, что все равно можно выразить максимальный респект Профессору за попытки и пожелать не оставлять их в будущем.

Второй вывод — индустрии развлечений, в которую входит и спорт, очень непросто. Она только вышла из комы после коронавируса и теперь сталкивается с новыми непростыми обстоятельствами.