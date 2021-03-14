Слезы бессилия и разборки в соцсетях. Ученица Плющенко проиграла первенство России фигуристке Тутберидзе из-за одной детали

Невероятная развязка мемориала Жука в Саранске.

Где-то второй или третий год мы на сайте, в эфирах и вообще всеми доступными способами призываем всех следить за юношескими турнирами российских фигуристов. Накануне вы могли читать отчет о младшем первенстве России в Саранске, и все указывало на то, что у девушек в старшей группе будет принципиальная битва. Но что она обернется такой развязкой — поверить могли немногие. Были слезы, роковая ошибка, сенсация, недоумевающий Плющенко и полный разнос в соцсетях вместо дружеского ужина. Как говорил классик, набрали воздуха в грудь?

Прежде чем мы будем препарировать новый раунд схватки Плющенко vs Тутберидзе (вернее, Титова vs Двоеглазова в старшей группе девочек) — небольшой перерыв на рекламу. Ниже будет мясо, а сейчас деликатес. Посмотрите на юных парней, звезд группы Тутберидзе — Николая Колесникова и Арсения Федотова. Возможно, вскоре именно они принесут лучшему тренеру мира статус первой и в мужском одиночном катании.

А может быть, им помешает Лев Лазарев из группы армейца Давыдова, который вклинился между двумя «хрусталятами» на подиуме.

Что произошло у девушек?

Реклама мужского катания завершена, вернемся к делу. Вчера в Саранске завершилось первенство России для девочек старшей группы младшего возраста. По сути это те, кто совсем скоро станет юниорами. Претенденток на победу было несколько, но в произвольной программе всё свелось к противостоянию подопечной Евгения Плющенко Софьи Титовой и ученицы Этери Тутберидзе Алисы Двоеглазовой. Титова перед решающим днем выигрывала считаные десятые балла.

Обе откатали на очень приличном уровне. Двоеглазова без вариантов упала с четверного тулупа, но после этого была почти идеальна, сделав два каскада с тройными лутцами во второй половине программы.

А что Титова? Титова тоже была почти безупречна. Один недокрут на тулупе в каскаде — и все. Она выходила со льда, улыбаясь и размахивая руками зрителям. Каков же был ее шок, когда она увидела себя на втором месте. Иногда кажется, что на такие моменты смотреть тяжелее, чем на переломы ног в футболе. У 11-летней девочки за секунду предвкушение радости сменилось бессилием и слезами. Перелом психики иногда может быть жестче, чем ноги. Тренеры, Плющенко и Алексеев, не знают, что делать. Они сами в шоке.

Что еще страшнее для Титовой — всё решила собственная ошибка штаба и фигуристки. Которой можно было избежать, сделав один каскад на 6 секунд позже. Вы не поверите, но в ключевым стало понятие «вторая половина программы». И здесь нам снова надо сделать перекур — на изучение правил.

Что Титова сделала не так?

Что такое вторая половина программы в фигурном катании? По правилам в каждом возрасте есть свои нормативы по продолжительности программ. У взрослых произвольная длится 4:00 плюс-минус 10 секунд. Здесь речь шла о 3:30. Два нюанса — неважно, сколько длится программа, 3:20 или 3:40 — половина всегда будет отсчитываться от 3:30. Наконец, началом программы считается не момент начала музыки, а начала движения фигуриста.

В случае, если вы сделаете три прыжковых элемента во втором половине программы, их базовая стоимость умножится на 1,1. Это солидная надбавка — один лутц вместо 5,9 стоит уже 6,49. Более полбалла на одном прыжке! Таким образом, чтобы все три прыжка умножили, вам нужно прыгнуть их после 1:45.

А теперь возвращаемся к драме. Первенство России было как раз тем турниром, где всё решали десятые. Двоеглазова прыгнула три элемента во второй половине — и сорвала куш. Титова допустила, откровенно говоря, детскую ошибку. Каскад тройной лутц+ойлер+тройной сальхов она прыгнула на 1:39 — за 6 (!) секунд до экватора. Потеряла на этом 1,07 балла. Двоеглазовой она проиграла 0,87.

Ошибка не случайная, но правило применяется странно

И нельзя сказать, что это был заговор судей — по крайней мере, в данном конкретном случае. До этого в сезоне Титова участвовала в трех стартах. Во всех она прыгнула злополучный каскад примерно на 1:38—1:43. Можете проверить сами.

Интересна реакция судей. На турнире «Медаль для мамы» судьи заметили ошибку и срезали надбавку. А уже на «Жигулях» и первенстве Москвы, как ни в чем ни бывало, поставили «х». Возможно, это расслабило тренерский штаб. Но, конечно, постановка программы в любом случае остается зоной ответственности наставников. Конечно, необходимо проговорить нужные вещи о том, что компоненты Двоеглазовой за сезон выросли на 13 баллов. Начинала она его в «Москвиче» и даже мечтать не могла о 89 пунктах за компоненты, начав с 77, а неделю назад получив 82,8. И конечно, это странно.

Но Плющенко не раз говорил, мол, даже в такой атмосфере нужно работать самим и быть еще сильнее и недосягаемее. Это как раз тот случай: турнир был берущийся, даже если предположить, что это стала бы победа вопреки. Отставание ликвидировалось внимательностью в постановке. Думается, и сами тренеры задаются вопросом — ну как весь сезон допустили исполнение пятого прыжка в первой половине? Наверное, все согласятся: конкретно этот вопрос не к Двоеглазовой и судьям, а к себе. Сейчас все тренеры любят повторять мантру «работаем дальше». Пожалуй, лучшее, что сейчас можно сделать — извлечь уроки.

А больше всего должно быть обидно петербургской фигуристке Насте Марасановой, которая после вчерашнего решения вполне может идти в разные инстанции добиваться победы в прошлогоднем первенстве. Она тоже проиграла Титовой менее балла, но Софья и год назад в Твери сделала свой пятый прыжок формально в первой половине.

Вот это видео. Требование к программам в младшем возрасте — 3 минуты ровно. Титова начинает программу на 0:21, прыгает на 1:49 — итого 1:28. Однако тогда она без проблем получила надбавку за тройной сальхов + тройной тулуп и выиграла соревнования.

Да и дело не в одной Титовой. Такие ситуации на юношеских соревнованиях не единичны. Это, разумеется, не отменяет того, что вчера судьи приняли верное по букве закона решение. В этом сезоне «СЭ», наверное, жестче и больше всего рассказывал о судействе, за что удосужился признания в любви от Этери Георгиевны.

Но стоит признать, что в ее группе за таймингом следят жестко. Не раз на соревнованиях можно увидеть, как она нервно смотрит на куб и говорит «вставай!» фигуристкам перед началом программы — чтобы те уложились в 30 секунд между объявлением фамилии и стойкой в стартовой позе. Есть фигуристки, которые делают свои прыжки на грани — Дарья Усачева на 2:03 при разрешенных 2:00, Аделия Петросян на 1:46 при разрешенных 1:45, но все же они укладываются в лимит.

Протесты в фигурном катании можно подавать только на математические ошибки. Впрочем, неправильное определение середины программы — чем не математическая ошибка?

Разнос в соцсетях

После окончания соревнований на странице Софьи в Instagram появилось следующее сообщение:

Пост Софьи Титовой. Фото sofya_titova_official, Instagram

Сейчас оно уже отредактировано, а сама Софья извинилась перед всеми в честь Прощеного Воскресенья.

Однако затем в комментариях появилась и мама фигуристки (которая, вероятно, принимает участие в ведении страницы) и схлестнулась со «злобными уродами».

Комментарий мамы Софьи Титовой. Фото sofya_titova_official, Instagram

Эмоции мамы можно понять — давление в младших возрастах сейчас не меньше, чем у взрослых. Но по словам судьи ISU Алексея Сучкова, «сейчас на многих соревнованиях половины программы определяет сам компьютер». Так что тут разве что предъявлять претензии технике, а за что — не очень понятно. В первоначальном посте Титовы упирали именно на надбавке за каскад. Справедливости ради, в комментариях Титова (видимо, старшая) признала Двоеглазова победительницей и не оспаривала ее победу, говоря исключительно о плохом судействе.

Разницу в том, как компьютер оценивает Титову и ее каскад на стыке половин, Сучков объясняет «разным уровнем аппаратуры — возможно, где-то еще приходится вводить вручную». В общем, эпизод с Титовой и Двоеглазовой показателен. И правильно написала та же Титова в еще не отредактированном посте: «Штабы, споры — это не Россия! Мы — одно целое».

Вот не хотелось бы, чтобы разборки между 11-летними фигуристками били по будущей сборной. А для этого, наверное, все же стоит задуматься об открытых судейских разборах ситуаций — чтобы всем было понятно, когда надбавки дают, а когда их забирают.