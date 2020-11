Туктамышева выиграла. Почему это круто для фигурного катания?

Елизавета взяла золото крупного старта впервые с 2018 года. В Москве на ее победу не ставил практически никто.

«Гран-при России». Женщины

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 223,39

2. Алена Косторная (Россия) — 220,78

3. Анастасия Гулякова (Россия) — 199,03

Елизавета Туктамышева выступает на взрослом уровне с 2011 года. Субботняя победа на «Гран-при России» — пятая в ее карьере. Теперь у нее есть медали со всех этапов «Гран-при»: до этого года не хватало только пьедестала в России. Почему золото домашнего турнира — самое важное?

Карьерная синусоида Туктамышевой

В 2018 году Елизавета упорно создавала себе образ раскованной, взрослой девушки — «возвращала мужчин в фигурное катание» эпатажным показательным под Toxic Бритни Спирс, участвовала в скандальном шоу «Z+» петербургского «Зенита» и вела огненную переписку в Twitter с Евгением Кафельниковым и Алексеем Спиридоновым. С тех пор прошло уже два года, и такие провокационные вещи исчезли из медиа-образа Туктамышевой.

Ее привыкли видеть такой — свободной и уверенной в себе, рискующей и неунывающей, с чувством юмора и самоиронией. Таких в фигурном катании на тот момент не было — это вид спорта, в котором привыкли к нейтральным ответам и скрытию собственной личности. Она оставалась где-то там, в обычном мире, за пределами льда, общения с прессой и болельщиками. В субъективном фигурном катании, в котором оценки за компоненты иногда могут увеличивать только за то, что ты тренируешься в «правильной» группе, не место подобным проявлениям себя.

Туктамышева же пошла по другому пути — и пару лет назад это было чем-то «вау». Потом бум прошел, Лиза сосредоточилась на карьере — вставила два тройных акселя в программу, хотя раньше признавалась, что такое ей сделать чуть ли вообще не по силам, и выучила четверной тулуп (и даже попыталась исполнить его на чемпионате России). Работала над вращениями, улучшила растяжку, пошла искать новые образы в Италии у чемпионов мира Анны Капеллини / Луки Ланотте, поставила программу онлайн с хореографом Мариинки Юрием Смекаловым.

Победы не шли. За два года с того самого 2018 Туктамышева практически никогда не оказывалась вне пьедестала, но и почти не выигрывала. Последний серьезный успех случился в Канаде на этапе «Гран-при». Еще один — в конце того сезона, на командном чемпионате мира в Японии. Правда, считать его не совсем правильно, личного зачета там не было.

Карьера Елизаветы всегда была похожа на синусоиду — up and down, up and down, как говорил тренер Туктамышевой Алексей Николаевич Мишин. Часто доходило практически до абсурда — провал в короткой и вытягивание себя за ушли в произвольной. А вот в последние годы синусоиды не стало. Остались просто ровные прокаты, без особого шика, но и не самые плохие. Теоретически Туктамышева всегда была готова бороться за победу, практически — вечно чего-то не хватало: оценок за компоненты, уровней на вращениях, нормальных каскадов в произвольной программе.

Феномен чемпионки мира и стоячая овация на «Гран-при» в Москве

Сезон 2020/21 начинался совсем неудачно — заваленные открытые прокаты сборной России, снятие с аналогичных закрытых прокатов сборной Санкт-Петербурга, невовремя появившаяся травма плеча и всего лишь третье место на этапе кубка России в Сочи. Опять полетели уровни на вращениях и дорожках шагов, компоненты оказались ниже, чем у формальных юниорок, тройной аксель оставался не до конца стабильным. Оценки словно подводили итог всему вышеперечисленному и как будто намекали: все, пора сдаваться, младшее поколение уже не догнать.

На этапе «Гран-при» России Лизу тоже не ждало ничего хорошего — Александра Трусова и Анна Щербакова со своими квадами явно были вне зоны досягаемости; компонентами Алена Косторная и Евгения Медведева отыграла бы любое отставание от Туктамышевой в технике. Максимум пятое место в итоге — разве таков предел мечтания чемпионки мира?

Незадолго до начала турнира с него снялась Медведева — шансы Елизаветы на пьедестал слегка выросли. Вроде как Косторная не совсем в форме, тройного акселя у нее нет. А вдруг сойдутся звезды и получится ее обыграть? Потом из списков исчезла Анна Щербакова — стало понятно, что Туктамышева практически железно на пьедестале. Третье место, конечно, неплохо. В перспективе — второе, но Трусову все равно не догнать. По сумме программ точно, а вот в короткой можно и побороться — тройной аксель Сашу пока подводит, у Алены вообще его нет.

Почти получилось — триксель Лизы точно был шикарен, даже все вращения получили четвертый уровень. А вот флип подвел, а вместе с ним и каскад из двух тройных прыжков потерял оборот на тулупе. Туктамышева сама упустила лидерство — в короткой могла набирать под 80, даже судьи были к ней благосклонны и поставили почти 35 баллов за компоненты.

В произвольной расклад был решен практически заранее: Трусова — лидер (вопрос только в количестве квадов), Косторная с самыми высокими компонентами — вторая, Лиза — третья. И почти неважно, как бы откаталась чемпионка мира — выиграть Алену или Сашу нереально, опуститься ниже тоже.

Трусовой хватило бы пары чистых квадов для победы. В итоге не получилось ни одного. Впервые с далекого 2017 года, когда Саша еще только начинала выступать по юниорам. Четыре падения, шесть баллов штрафа и отставание в одну десятую от Анастасии Гуляковой — Трусова не попала даже на пьедестал. Выступавшая следующей Елизавета каталась практически чисто, не считая степ-аута на втором тройном акселе. Недоработанным оказалось и одно вращение с дорожкой шагов — появился большой шанс для победы Алены Косторной, которой всего лишь оставалось откататься чисто.

Визуально Алене это удалось — тройного акселя все-таки не было, а пара вторых уровней на непрыжковых расклада особо не меняла. Компонентами Косторная точно обходила Туктамышеву, техника Лизы — всего лишь на пару баллов больше, чем у Алены. В победу чемпионки мира не верил уже никто. Хотя встречали ее, как победительницу — стоячая овация, крики «Молодец», плакаты, баннеры. Так на прошлогоднем «Гран-при» России приветствовали Евгению Медведеву, которая в итоге осталась второй.

Косторная должна была выигрывать и произвольную, и по сумме двух программ — набрать баллов 150 даже без ультра-си для Алены не проблема. Но тут случилось неожиданное — судьи решили не закрывать глаза на недокруты и выставили чемпионке Европы-2020 целых три, а компоненты оказались весьма скромными. Косторная осталась второй.

Туктамышева на серьезных стартах не выигрывала с осени 2018, на «Гран-при» России — никогда. Лиза однажды обожглась в Москве в 2013, когда стала четвертой в олимпийском сезоне. С тех пор не раз признавалась, что выступать на «Гран-при» дома не любит — слишком большое давление.

Субботняя победа ничего не гарантирует Елизавете в будущем. На пятом этапе кубка России она может проиграть Косторной и Камиле Валиевой, на чемпионате России — не попасть в тройку и не отобраться на главные старты. Можно даже вылететь из сборной, просто неудачно откатав одну из программ. Поддержки от судей тоже ждать не стоит — формально она была у Туктамышевой только в сезоне 2014/15 и завоевывалась честным трудом.

Да и сам «Гран-при», по сути, в этом сезоне ничего не значит. Финал все равно отменен, этап больше похож на открытый чемпионат России, который формально считается международным, а по факту на нем не засчитываются личные рекорды, а сам турнир не идет в личный рейтинг спортсмена. Тем удивительнее, что золото Лизы так отозвалось в сердцах людей — не самая популярная фигуристка вдруг стала героиней вечера.

— Я в первую очередь человек, личность, вне фигурного катания я — Лизка Туктик, веселая девчонка. Стараюсь с таким настроем идти по жизни, — призналась чемпионка мира в декабре на первенстве России.

В чем же феномен победы Туктамышевой? Парадоксально, но его нет. Просто Лиза — это обычная девчонка из соседнего двора, такая своя, знакомая и родная. Со своими недостатками, проблемами, успехами и поражениями. Ее карьера похожа на жизнь любого человека — от самых ярких, счастливых моментов до иногда глубокого эмоционального и физического дна. И тем интереснее смотреть, как Туктамышева выигрывает — невольно думаешь: «А ведь она смогла, значит, получится и у меня».