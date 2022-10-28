Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?

Олимпийская чемпионка играет с огнем.

Алина Загитова шокировала своих поклонников фотографией с капельницей. Фигуристка поделилась кружочком в Telegram, на котором видно, что она лежит на больничной койке. И при этом олимпийская чемпионка накануне была на очередных съемках «Ледникового периода» и выглядела вполне бодро. Так что случилось и при чем здесь антидопинговые правила?

Капельница

Причин, по которой Загитовой могли поставить капельницу, на самом деле не так много. Это либо для лечения (восстановления) организма от какого-то заболевания. Среди фанатов ходит версия, что Алина накануне сильно отравилась, и ей было очень тяжело во время съемок. Либо с фигуристкой все хорошо — и ей просто необходимы витамины. Есть и третий вариант: это не капельница вовсе, а спортсменка просто сдала кровь как донор.

Во вторую версию верится больше, так как уже сегодня утром Загитова поделилась фотографией из самолета. Вряд ли она полетела бы куда-либо в тяжелом состоянии. Работа работой, а здоровье все-таки важнее. Да и серьезное заболевание, скорее всего, потребовало бы госпитализации или хотя бы постельного режима. Раз у Алины есть силы на перелеты и соцсети — значит, с ней все в порядке.

Но в таком случае капельница вызывает вопросы. Ведь Загитова официально не завершала карьеру, а лишь объявляла о ее приостановке. А значит, она в теории может вернуться в любой момент. Фигуристка по-прежнему является действующей спортсменкой — во всяком случае в публичном пространстве. Между тем в спорте любые внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 100 мл в течение 12-часового периода запрещены (за исключением случаев стационарного лечения, хирургических процедур или при проведении клинической диагностики).

Нарушение

В истории спорта (причем и российского) уже есть примеры расследований после таких безобидных, на первый взгляд, манипуляций с капельницами. Так, с июня 2017 по июнь 2019 года РУСАДА проводило расследование в одном из училищ олимпийского резерва города Чебоксары. Там медперсонал назначал капельницы с разрешенными препаратами, но проблема в том, что метод их введения однозначно запрещен антидопинговыми правилами.

Дело кончилось тем, что часть спортсменов получили различные сроки дисквалификации, другие были оправданы. Всех четырех врачей, причастных к делу, пожизненно отстранили от спорта. Одна из них уже не работала в данном заведении на момент решения РУСАДА. Уволили сотрудницу или она ушла по собственному желанию, не уточнялось. Дело имело огромный резонанс, хотя, казалось бы, все начиналось с вполне безобидной для обычных людей процедуры.

Есть и история, которая начиналась так же безобидно, как и кейс Алины Загитовой, — с фотографии в социальных сетях. Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в высоту Эрик Кинард был дисквалифицирован на шесть месяцев за запрещенные внутривенные вливания. А спалился спортсмен по собственной глупости: выложил в свой профиль снимок с капельницей, и его обнаружило USADA. В такой ситуации уже было неважно, что за препарат там был — запрещены любые внутривенные вливания объемом более 100 мл в течение 12 часов. У Эрика, по классике жанра, никакого терапевтического исключения не было, поэтому он и был наказан за нарушение допинговых правил.

Алина Загитова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Наказание

Загитова на самом деле сильно подставляет себя подобными постами безо всяких объяснений. Начнем с того, что неизвестно до сих пор, официально ли фигуристка оформила свою приостановку карьеры. Если она подписала соответствующие бумаги, в том числе письменное уведомление в РУСАДА, вопросов к ней нет. Но если такого сделано не было, значит, Алина по-прежнему является действующей спортсменкой. И ее манипуляции с капельницей теоретически могут быть нарушениями антидопингового кодекса. На сайте РУСАДА прописано достаточно четко:

«Спортсмен остается в пуле тестирования до получения уведомления об исключении из пула или до тех пор, пока он не предоставит в РУСАДА официальное заявление о завершении карьеры».

Если Алина по бумагам завершила карьеру, а вслух по-прежнему допускает свое возвращение, то никаких нарушений не было. Нелепая ситуация была с кейсом фигуристки Марии Сотсковой: она публично (в социальных сетях) заявила об окончании карьеры, но бумаги не заполнила. Поэтому ей пришлось сдать допинг-тест уже после того, как она перестала тренироваться. И сданная проба дала положительный результат на фуросемид.

Официально было заявлено, что Загитова не входит в пул допинг-тестирования ISU — и это уже несколько сезонов. Но вот перечень для тестирования РУСАДА является конфиденциальной информацией. Числится ли там Алина — публично не сообщается. Если она по-прежнему входит в этот список, то капельница — это запрещенный для нее способ введения препарата, даже если это были простые витамины для поддержания иммунитета. Объем вводимого таким способом вещества (например, глюкозы) обычно составляет не менее 300 мл. То есть намного больше допустимых кодексом 100 мл.

Если Загитовой не вводили препарат, как это выглядит на снимке, а фигуристка просто сдавала кровь в качестве донора, то здесь тоже есть нюансы. Если речь идет о плазме или тромбоцитах — данный метод также запрещен для спортсменов в соответствии с международным стандартом ВАДА. Но если это не витамины и не донорство, а лечение, то у фигуристки должны быть соответствующие документы для предоставления в РУСАДА. Но тяжело больной Алина на съемках не выглядела.

Если все-таки имя Загитовой отсутствует в пуле тестирования РУСАДА — в любом случае если в дальнейшем она примет решение возобновить спортивную карьеру, то сможет принять участие в соревнованиях не раньше чем через шесть месяцев после уведомления об этом антидопинговых органов. Ей будет необходимо направить РУСАДА заявление о желании возобновить карьеру и предоставления информации о местонахождении для обеспечения своей доступности для тестирования. Только в таком случае фотография в соцсетях не влечет за собой последствий.