Тутберидзе отдала первенство страны конкурентам. Есть ли у «Хрустального» резервы на далекую перспективу?

Соревнования в Великом Новгороде выиграла Мария Гордеева из ЦСКА.

Первенство России в Великом Новгороде

Старший возраст. Девушки

1. Мария Гордеева (Москва, ЦСКА) — 202,08

2. Вероника Яметова (Свердловская область, «Локомотив») — 200.72

3. Алина Горбачева (Тверская область) — 198.94

4. Мария Захарова (Москва, «Хрустальный») -198.30

5. Любовь Рубцова (Москва, «Хрустальный») — 192.94

Следом за внезапным снежным апокалипсисом, который настиг европейскую часть России, имитируют продолжение зимы и фигуристы. На этот раз выступали юниоры — первенство страны старшего возраста принимает Великий Новгород. Многие юные звезды до древней столицы не доехали, но зато мы внимательно посмотрели на совсем еще молодые таланты, которые не факт, что и к Милану-2026 смогут выступать по взрослым. Тем не менее 11-13 лет — это ключевой возраст, по которому можно судить о перспективах спортсменов. И здесь плохие новости для поклонников группы Этери Тутберидзе — у самого успешного тренера намечаются серьезные сложности.

Фигуристки Тутберидзе предпочли участие в шоу Этери

По регламенту выступать на юниорском турнире в Новгороде могли фигуристы вплоть до 16 лет. А это значит, условная Камила Валиева при большом желании имела право заявиться на соревнования. Однако турнир не привлек даже самое старшее поколение юниоров — Софью Самоделкину с Аделией Петросян и Софьей Муравьевой. Остались дома и Вероника Жилина с Софьей Акатьевой, которым, судя по всему, еще предстоит не один год ждать своего часа на взрослом уровне. Тем не менее они востребованы уже сейчас и предпочли первенству выступления на коммерческих шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Вряд ли их кто-то за это осудит.

К тому же от недостатка стартов Петросян с Акатьевой в последнее время не страдали. А вот те, кто помладше, пока что приглашения от ведущих продюсеров России не получили, а значит, выбрали спорт. И спортивные результаты пока свидетельствуют о том, что у ведущего тренера страны Этери Тутберидзе кадровые резервы не беспредельны. После Акатьевой выделяется разве что Алиса Двоеглазова, которую также оставили в столице ради коммерческих выступлений. Официально за «Хрустальный» выступала Любовь Рубцова, но девушку со скандалом выгнали из группы в начале февраля. К «Самбо-70» относят и Марию Захарову, но ее тренер — Анна Царева.

Новые самородки

Показательно, что даже номинальные представители «Хрустального» попасть в тройку лучших в Новгороде не смогли. Рубцова заходила на тройной аксель — результат такой же, как и много раз по ходу сезона, — недокрут с понижением до двойного и падение. Есть вопросы и к тактике по контенту. Выдать два сольных двойных акселя — явно не лучшая затея из возможных. А вот Захаровой наконец-то покорился четверной и даже в каскаде. Пусть на выезде с тулупа и была помарка, сам квад докручен и исполнен уверенно, а значит, что многочисленные неудачные попытки в течение года не были бравадой.

Алина Горбачева впервые выдала чистый сальхов в четыре оборота. Пусть и не самый уверенный. Еще два года назад девушка пояснила «СЭ», что в родственных связях с первым президентом СССР не состоит. А также что тренируется в Твери только номинально, по факту ее база — в подмосковных Химках. Впрочем, по нынешним меркам даже Алину можно считать девушкой из провинции.

Настоящим самородком из глубинки стала Вероника Яметова — открытие сезона. Фигуристка «Локомотива» из Свердловской области берет свое стабильностью и второй оценкой. Для настоящего прорыва ей не хватает разве что ультра-си. Но работу над тройным акселем усложняют проблемы со свободным льдом, которого в Екатеринбурге не так уж и много.

Несмотря на внутреннюю конкуренцию, с бытовыми сложностями не приходится сталкиваться команде Сергея Давыдова в ЦСКА. Поэтому его таланты под чутким руководством быстро реализуют свой потенциал. Следите за Марией Гордеевой, она точно далеко пойдет! Ведь уже сегодня для нее три четверных в одной программе — не предел.