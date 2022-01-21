Наши фигуристки заслуживают большего. Что не так с первенством России?

После главного национального старта юниоров впечатления тяжелые.

В Мордовии я был всего один раз, но очень хорошо помню, как чиновники из местного правительства уверяли на жеребьевке прошлого юниорского первенства, как в республике любят фигурное катание. И представители федерации в ответ повторяли — да-да, доверие, публика, интерес! Ну вот этот стандартный набор из официальной речи. Работа такая, как говорили в мультфильме «Жил-был пес».

Юниоры публику не возбудили

И вот в Саранске идет новое юниорское первенство. По именам затыкающее за пояс любой международный турнир — Акатьева, Самоделкина, Муравьева, Петросян, Титова, Жилина, Плющенко, Давыдов и две правые руки Тутберидзе (только не представляйте визуально) Глейхенгауз и Дудаков. И проводится действо на новенькой «Саранск-Арене», которую строили черт знает сколько времени, вбухивая миллиарды.

Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

И вот итог — по информации «СЭ», на прошедший день было продано всего 300 билетов. Ключевой день турнира с финалом обеих программ у одиночников! Общее число купленных билетов вряд ли будет сильно выше. На завтрашний день можно приобрести хоть сейчас. И цены ведь божеские, 350 — 400 рублей.

Возможно, в Саранске не развесили достаточно плакатов и не провели пиар-компанию — это правда. Вообще маркетинг нашей федерации оставляет вопросы. В данном случае, вероятно, вопросы и к местным властям. Но можем же мы делать классные, резонансные турниры, как чемпионат России в Петербурге! Красиво, цветасто, без драконовских антиковидных мер на трибунах.

Что с группой Плющенко?

Здесь, правда, не получилось и на льду. Произвольные программы провалили практически все фигуристы и фигуристки. У мужчин похвалить можно разве что Николая Колесникова из «Хрустального» (едва не влез в тройку с 10-го места в короткой) и Максима Белявского из ЦСКА (18-е место в первый день, 2-е во второй и общее 8-е). У девушек запомнились очень перспективные юниорки из серединки — Надежда Понтелеенко, Виктория Морозова, Елизавета Куликова. И разумеется, Софья Акатьева, которая уверенно движется к званию взрослой чемпионки мира по всем возрастам. Станет ли олимпийской — зависит от слишком многих обстоятельств от физиологического развития до решений конгресса ISU.

<br>

В группе Плющенко произошел полный развал — за исключением Софьи Муравьевой, которая по делу должна ехать на юниорский чемпионат мира третьим номером. Рухин потерял лидерство и улетел на пятое место, Жилина упала со всех четверных, Титова сделала «бабочку» на трикселе, Зинина растеряла даже на вращениях и в слезах в разговоре с тренером затронула рабочие моменты:

— Евгений Викторович, мне надо прыгать, мне надо давать больше прыжков! Я не сделала ничего!

Лично у меня находятся два объяснения произошедшему. Группа Плющенко вышла сверхподготовленной на начало сезона, очень сильно провела серию юниорского Гран-при. Трагедией для «ангелов» стала отмена ее финала — в Японию должны были ехать три ученицы Плющенко и один одиночник, и их выступления были кровь из носу нужны для международной репутации. Держать пик формы до середины января оказалось нереально.

<br>

Второе — сам Плющенко пока так и не выработал подход к большим турнирам. Не секрет, что юниорское первенство для него было куда важнее взрослого чемпионата. Слышал, что сам он в своей работе эмоционален, возможно, даже излишне импульсивен. По сути ведь повторилась история стокгольмского чемпионата мира, когда на тренировках все было идеально, а на решающий старт Трусова оказалась психологически не готова.

Так или иначе, у парней сегодня валялись все лидеры, из-за чего чемпион Илья Яблоков, один из главных шоуменов нашего фигурного катания, выиграл лишь с результатом 227 балла. В четырех баллах за ним — еще четыре человека. Акатьева набрала на 10 пунктов больше.

<br>

Фигурному катанию надо начинать зарабатывать

И ведь нельзя сказать, что юниоры у нас никому не нужны. Про них читают статьи на «СЭ», их показывает Первый канал, пусть и в интернете, но по просмотрам прокаты обгоняют видео «Блюда из мандариновых корочек» и «Какой снежколеп лучше?» (названия реальные).

Когда есть аудитория, но она не перетекает на трибуны — очевидно, это косяк организаторов. Может быть, проводить решающие соревнования надо не посреди буднего дня, а вечером в выходные? С другой стороны, вряд ли в субботу на танцах и парах будет аншлаг. Неужели в 300-тысячном городе никому не нужны лучшие юниоры страны? Люди, но что вы еще хотите? Наверное, отмены QR-кодов — других объяснений не находится.

Когда перед чемпионатом России я спросил у Александра Когана о доходах федерации, он грустно сказал, что вся выручка от турнира в Питере пойдет на полеты из Красноярска в Пекин. Наверное, фигурное катание в финансовом плане способно на большее. Хотя корить только ФФККР в происходящем примитивно. Напротив ледового дворца стоит футбольный стадион «Мордовия-Арена» для чемпионата мира на 44 тысячи зрителей, который пустует четвертый год.

<br>

Или вот вам удивительная история — обе пресс-конференции женщин отменили! Первую — из-за отсутствия времени в расписании. Вторую — потому что «фигуристки спешат на поезд». Представляете себе такое в зарубежном, растущем в популярности и уважающем себя спорте? На вокзале бы хоть организовали тогда — хоть весело бы было. И наверняка резонансно.

Сборной нужны нормальные проводы из Красноярска

Или вот скоро сборная России проведет в Красноярске сборы в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Понятно, что омикрон бушует и может заразить кого угодно. Но фигурное катание сейчас — главный наш олимпийский вид спорта. Хоккей — без энхаэловцев. Лыжи после прошлогоднего бума явно остыли. В биатлоне не ожидается много медалей. Фристайл и сноуборд, где мы их можем взять — непопулярны.

И вот в такой исторический момент можно же было организовать одну открытую тренировку напоследок. Зрители будут на трибунах, далеко от фигуристов. Только представьте эту картинку — флаги, полные трибуны и напутствия в Пекин. Наших футболистов перед чемпионатами мира провожают товарищескими матчами, хотя они этого заслуживают меньше.

Российские болельщики фигурного катания в Пхенчхане. Фото AFP

Никак нельзя пустить зрителей — организуйте лотерею на просмотр последней тренировки в Zoom. Был же опыт экранов на Кубке России у борта в Сочи. А так доступ получат только избранные. Фанаты убьются за право посмотреть такое зрелище!

Но фигуристы, вероятно, уедут в гробовом молчании. Хочется, чтобы они не только завоевали для сборной ОКР медали в Пекине, но и воспользовались их плодами. И чтобы следующее поколение наших фигуристов не видело пустых трибун на главном старте года.