«Смеюсь над противостоянием Плющенко и Тутберидзе». Три Софьи будут представлять Россию на ЮЧМ в Софии

Пока девушки не впечатляют уверенными прокатами, но время еще есть.

Первенство России. Саранск

Девушки. Итог

1. Софья Акатьева — 237,09

2. Софья Самоделкина — 213,73

3. Софья Муравьева — 211,62

4. Алиса Двоеглазова — 206,83

5. Аделия Петросян — 202,25

...8. Софья Титова — 190,31

...12. Вероника Жилина — 180,98

...18. Анастасия Зинина — 158,91

В Саранске подходит к концу первенство России среди юниоров. Медали разыграли уже в двух видах из трех — у юношей и у девушек, а накануне стартовали прокаты и танцоров. Произвольные программы что у представителей обоих полов удачными назвать тяжело и без грубых ошибок не обошелся практически не один участник. С другой стороны, падения связаны с высоким уровнем требований к спортсменам — не меньше половины участниц заходили на тройной аксель и четверные, а у парней на три квада с трикселями зашел первый же фигурист, откатавший короткую хуже всех остальных. Итоги кардинально не удивили и картину после первого дня соревнований с ног на голову не перевернули, и все же ряд заметных личностей остались без первенства мира.

Зрители купили билеты, но по загадочной причине не пришли на арену

Главный итог турнира в столице Мордовии — российское фигурное катание за рубежом ценят гораздо больше, чем на Родине. Иначе как еще объяснить полупустые трибуны на произвольной программе у девушек? А ведь выступали Софья Акатьева и Софья Самоделкина — одни из самых сильных фигуристок мира по всем возрастам. И по телевидению соревнования не показали, Первый канал оставил соревнования исключительно для своего сайта и YouTube. В Саранске с таким пафосом открыли арену-долгострой, только по итогам якобы сверхпопулярный вид спорта в городе не очень много кому и нужен. Коронавирусные ограничения не в счет, поскольку Роспотребнадзор согласовал примерно половину от максимальной загрузки арены. Исключаются верхние сектора, а с нижними возможно было собрать больше трех тысяч человек... На деле не было и одной тысячи.

Причем в кассе арены корреспонденту «СЭ» в 11 утра заявили, что осталось всего 350 билетов. На юношей в обед пришли совсем отчаянные, затем чем ближе дело шло к вечеру, тем людей становилось больше, но ни о каких ожидаемых двух с половиной тысяч зрителей не шло и речи. Даже с учетом официальных лиц и гостей соревнований с аккредитациями. Билеты доступные — от 300 до 500 зрителей. Остается разве что на QR-коды все списывать, которые спрашивали при входе на арену. Кто знает, возможно кто-то об этом не знал и несмотря на наличие билета смотрел прокаты дома. Сочувствуем таким товарищам, ведь драма была знатная. Гораздо приятнее следить за чистыми прокатами, но и резкая смена турнирной таблицы после падений лидеров открывает большой простор для интриги и подсчетов различных исходов.

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Команда Евгения Плющенко провалила соревнования

Считали сколько нужно баллов для победы даже фигуристы, что не всегда доводило до добра. К примеру, Артем Ковалев увидел перед стартом что ему для первого места нужно набрать всего в районе 140. Спешка за шкурой неубитого медведя оставила его без нескольких элементов и только чудом он остался в тройке. С другой стороны, Илья Яблоков был уверен, что выдал один из худших прокатов в карьере и вряд ли федерация оставит его в тройке на ЮЧМ. Как бы не так, остальные выступили еще хуже и амбассадор мороженого «Чистая линия» стал новым чемпионом страны по юниорам. А победитель в короткой Егор Рухин, вероятно, на первенство мира в Софию не поедет — он только четвертый. Парень живет словно на американских горках, что вполне логично с учетом того, как часто он меняет тренеров.

В Санкт-Петербурге с последним местом на ЧР его «поздравляла» Этери Тутберидзе, сейчас — Евгений Плющенко. Провал Рухина — только начало падения ангелов. Следом окончательно развалилась Анастасия Зинина. Попытки исполнить два четверных не помогли ей подняться выше 18-го, то есть последнего места. А как иначе, если они неудачные? Не лучше дела и у Вероники Жилиной. 16-я по произвольной и 12-я по сумме двух прокатов. Четыре падения, срыв каскадов, недокруты... И надо отдать должное девочке, которой только недавно 13 исполнилось — она нашла в себе силы после этого выйти в микст-зону к журналистам! И пусть, что слова Вероника подбирала с особым усердием, кумир миллионов Михаил Коляда не считает важным общаться с прессой даже после хорошего выступления. Впрочем, удачный прокат Коляды настолько же редкое явление, сколько редким можно считать срывы Жилиной. У которой точно все еще впереди.

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На чемпионате мира будут девушки из трех разных школ

И на чемпионат мира по юниорам Вероника еще точно поедет — на будущий год. А вот Аделия Петросян — не факт. Ей уже 14 и по идее на будущий год она перейдет во взрослые. И, судя по всему, на главном юниорском старте так и не побывает, ведь вариант задержаться на этом уровне на год в «Хрустальном» вряд ли рассматривают. Тем обиднее тот факт, что год назад в Красноярске Аделия была второй, только китайцы проводить ЮЧМ из-за коронавируса не стали. Будем надеяться, что болгарам омикрон не помешает и в марте мы сборную России в Софии все же увидим. Ведь нас ждет уникальная битва трех Софий! И каждая из своего тренерского штаба. Чемпионка Акатьева представляет «Самбо-70», Муравьева катается за «Ангелов Плющенко», а Самоделкина — ЦСКА и Сергея Давыдова. Турнир в Саранске многие СМИ представляли как столкновение Плющенко и Тутберидзе, на что Самоделкина со своим тренером смотрят исключительно с юмором.

«Мы не конфликтуем ни с кем, бывает смотрим со стороны на все эти скандалы и прикалываемся над ними. Мне не обидно, что я мимо этих разборок, пока другие спорят, мы прокладываем себе дорогу», — сказала ученица Давыдова. Заявка была серьезной — три четверных прыжка, но на деле зашла только на лутц и сальхов, причем оба квада с падением. У Муравьевой с ультра-си дела лучше — чистый каскад и с помаркой сольный тройной аксель. Зато падение на рядовом лутце в три оборота. Акатьева выдала отличные четверной сальхов и триксель. Но не справилась с тулупами и если выезд в тройку судьи ей простили, то «бабочку» на втором элементе игнорировать уже не могли. «Обидно, что не боролась», — заметила двукратная чемпионка России по юниорам. И у нее есть все шансы теперь стать трехкратной и даже пятикратной, если возрастной ценз все-таки поднимут. Ведь она родилась 7 июля — за шесть дней до точки отсчета возраста от ISU.