Слова главных фигуристок после турнира в Саранске.

Первенство России. Саранск

Девушки. Итог

1. Софья Акатьева — 237,09

2. Софья Самоделкина — 213,73

3. Софья Муравьева — 211,62

4. Алиса Двоеглазова — 206,83

5. Аделия Петросян — 202,25

...8. Софья Титова — 190,31

...12. Вероника Жилина — 180,98

...18. Анастасия Зинина — 158,91

В столице Мордовии завершается первенство России среди юниоров. У девушек ожидаемо победила Софья Акатьева, второй стала Софья Самоделкина, а третье место у еще одной Софьи — Муравьевой. Все три Софьи поедут теперь защищать честь сборной страны в Софию — столицу Болгарии. В Саранске прокаты у девушек вышли не самые убедительные, тем интереснее послушать их объяснение неудачам и планы на будущее, как исправить текущее положение дел. Для тех, кто не хочет читать наш новый аудиоконтент — подборка аудио из микст-зоны на YouTube. А ниже — текстовая версия для поглощающих информацию исключительно визуально.

Акатьева недовольна собой, несмотря на победу второй год подряд

Чемпионкой страны по юниорам, как и год назад в Красноярске, стала Софья Акатьева. По оценкам ей не было равных, только сама Софья была собой недовольна из-за ошибок на четверных тулупах. «Не очень довольна своим прокатом, была допущена грубая ошибка, которой я ни разу в жизни не допускала, — сказала Акатьева о «бабочке» на втором прыжке. — Буду над ней работать, чтобы больше такого не было. Очень обидно, что даже не упала, а просто не зашла на элемент, не боролась. Это неправильно. Возможно, из-за того, что тренировала этот каскад (четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. — Прим. «СЭ») меньше, чем нужно. И не повторила его перед прокатом. Скорее всего, это и сказалось. На будущее мне урок». С волнением ошибки не связаны, хотя, как призналась фигуристка Этери Тутберидзе, ее и «потрясывало».

«Старалась справиться с волнением, даже не знаю, с чем оно было связано. Не с отбором на «мир», — заявила она. — Бывает, где-то больше волнуешься, а где-то меньше. Но в целом нужно учиться с этим справляться и набираться опыта. Рада, что получилось защитить этот титул. Рада, что получилось отобраться на юниорский чемпионат мира. Интересно будет там выступить — новый этап в моей жизни». Юниорский этап из-за «лишних» шести дней в паспорте ждет Акатьеву еще минимум год. А послушает ISU норвежцев — и три года. Но статус лучшей юниорки девушку не раздражает, она вообще старается не читать интернет. Лидером сборной себя также не считает — этот статус, по ее мнению, нужно будет доказать в Болгарии на ЮЧМ.

Самоделкина смеется над противостоянием Тутберидзе и Плющенко

Соперничать с Акатьевой за первый номер сборной, вероятно, будет Софья Самоделкина из ЦСКА. Ученица Сергея Давыдова упала с двух прыжков, но провальным выступление не считает. «Не знаю, что сегодня произошло, — сказала она после проката. — К тому же лутц был нормальный, я относительно ровно его исполнила. Докрученный, хороший по приземлению. Бывает такое, что летишь и в голове уже понимаешь, получится или нет. И вот с сальховым мне не удался толчок, недокрут на пол-оборота, вариантов не было». Изначально в планах был еще четверной риттбергер, но его убрали еще после утренней тренировки по решению Давыдова. «Смотрели по состоянию, Сергей Дмитриевич все рассчитал по баллам, — пояснила Софья. — Каждый прыжок, если ты его умеешь делать — прыгать удобно. Делай технично, и он будет легким».

Самоделкиной проще прыгать три разных квада — как минимум нет риска пойти на повтор в случае ошибки. А на первенстве мира важнейшая задача — прыгнуть риттбергер. Тогда у Софьи будет возможность оформить статус первой в истории исполнительницы элемента — подобные рекорды ISU засчитывает только на международных соревнованиях. «Очень хочется стать первой в мире, буду стараться. Но решать по контенту будем непосредственно перед прокатом, по идее, я и сегодня хотела прыгать три четверных. Но не с той ноги встала, не так проснулась и программу упростили», — добавила девушка. Она сказала, что сильно не волновалась, хоть и понимала важный статус турнира. Спросили Самоделкину и о противостоянии Тутберидзе и Плющенко. А как иначе без таких вопросов к фигуристке ЦСКА? Софья возмутилась провокационному вопросу, но собралась с мыслями и выразила свое отношение к скандальному соперничеству двух школ.

«Смотрю со стороны на противостояние Плющенко и Тутберидзе, но я за команду Давыдова. За ЦСКА! Мы не конфликтуем ни с кем, бывает, слушаем со стороны эти скандалы и прикалываемся над ними. И мне не обидно, что я мимо этих разборок, пока другие спорят, прокладываем себе дорогу», — заявила Самоделкина. А также поделилась информацией о новом личном спонсоре — ПК «Транспортные системы». Как Тверской завод трамваев и троллейбусов заинтересовался фигурным катанием? «У меня есть хороший друг на катке, его папа болеет за меня. И он решил нам помогать, мы согласились, и вот теперь я представляю эту компанию. Пока, правда, трамвай я водить не могу, а вот было бы мне 18 лет, то, возможно, я участвовала бы и в рекламных кампаниях», — пошутила про возможность водить «Витязь-М» по улицам Москвы спортсменка.

Муравьева рассказала о своей болезни, а Петросян не хватило Тутберидзе

У Софьи Муравьевой из «Ангелов Плющенко» прокаты также не задались, хотя и с главной задачей — попасть в тройку призеров и, соответственно, в сборную России — девушка справилась. А у ошибок есть логичное объяснение. «У меня были проблемы перед соревнованиями, я сильно заболела, и из-за этого немного сбилась подготовка, — призналась фигуристка. — Сколько не тренировалась — секрет. Скажу только, что до соревнований оставалось три дня, когда я впервые вышла на лед. И на лутц банально не хватило сил». При этом программы упрощать не стали, поскольку «нельзя сдаваться». «Надо работать дальше и идти вперед, — считает девушка. — Мотивация для меня не зависит от соревнований. Есть только желание работать дальше». А еще желание следить за таймерами после конфуза со штрафом на чемпионате страны. Который Софья называет полезным опытом.

Какой-то опыт для себя извлечет из соревнований в Саранске и Аделия Петросян. После короткой она была в тройке лучших, а по итогам заняла лишь пятое место. Большим удивлением теперь будет ее увидеть в составе сборной, что понимает и сама Аделия. «Все плохо, что еще я могу сказать? — признается фигуристка. — Все пошло не по плану с самого начала, было волнение, и уже на разминке у меня не получалось многое». От четверного тулупа Петросян отказалась, так как при двух ошибках на риттбергере не было никакого смысла рисковать и его идти. В Петербурге на ЧР Аделия была четвертой, но там была Этери Тутберидзе. «Я все делала и была более спокойной, чем здесь. Она всем очень помогает одним своим взглядом», — сказала Петросян, но тут же добавила, что проиграла не из-за того, что в этот раз Тутберидзе до Саранска не доехала.

В «Хрустальном» новая исполнительница четверного риттбергера

Обиднее всего после первенства в Саранске за Веронику Жилину. Она честно сражалась за каждый элемент, но не получилось в произвольной почти ничего — 16-е место за прокат в пятницу и 12-я по сумме двух программ. Но, к чести ученицы Евгения Плющенко, она нашла в себе силы и вышла к журналистам. «Переволновалась, — сказала Вероника. — Значит, на тренировках недоработала. Надо больше катать программу под музыку. И отрабатывать, чтобы прыжки были стабильными. Не хватило практики. Я буду стараться, чтобы такого больше не было. И буду работать на тренировках. А по поводу дальнейших планов на сезон я пока ничего не знаю». В целом академия сработала в Мордовии неудачно, и у другой фигуристки Плющенко — Софьи Титовой — выступления на «Саранск-арене» успешными также не получились.

«Все перевесила неудача на тройном акселе, — сказала после проката Титова. — И ведь на тренировках каскад получался. Делаю его стабильно, но сейчас переволновалась. Это мой первый серьезный турнир». В произвольной Титова катается под «Пиратов Карибского моря» и пытается изобразить Элизабетт Суонн — королеву пиратов от Киры Найтли. Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова берет техникой — она сделала в Саранске два четверных тулупа и планирует риттбергер. «Выступление лучшее в карьере — впервые выехала два четверных! — восхищенно отметила Алиса. — Думала, что это какой-то сон. Правда, потом было тяжело катать программы, сил не осталось, пошли помарки. Но главное, все получилось, и теперь, глядя на Аделю Петросян, думаю о риттбергере. Выезды чистые уже были». Двоеглазова часто пересекается на льду со звездами «Хрустального» и ждет Олимпиаду, чтобы поболеть за них. «По расписанию у нас лед сразу после старших — это мотивирует», — добавила она.

Яблоков недоволен собой и получил критику от мамы, но стал чемпионом

У парней Илья Яблоков стал лучшим среди худших. Когда такое бывает, парень сам себе ставит дизлайки, а в Instagram мама говорит, что выступление было ужасным. «Мое место не скрашивает неудачный прокат, — считает Илья. — Откатал плохо, старался порадовать себя и зрителей, но не получилось. Появился новый четверной, сальхов. На тренировках я его собираю часто, но здесь не вышло. И после сальхова не успел собраться на риттбергер, потом на тулуп. Дальше уже взял себя в руки, старался включаться в прокат, чтобы хоть как-то скрасить его. Наверное, не стоило рисковать». Мотивацию учить новые элементы Яблоков видит в успехах Марка Кондратюка — после его победы на чемпионате Европы другим российским одиночникам надо догонять подопечного Светланы Соколовской. «У меня тоже большие резервы, и я не буду останавливаться на достигнутом», — добавил фигурист.

Хоть Яблоков еще и не уверен, но на первенство мира в Болгарию он как чемпион поедет точно. И бронзовый призер Артем Ковалев вряд ли останется дома, там парни и будут показывать свои резервы. «Рад, что я попал в тройку. Это хорошо, — сказал Артем. — Но сегодня не справился с нервами. Это не оправдание, но получилось то, что получилось. Проблем при подготовке не было, выходил вчера очень спокойно. Понимал, что с хорошей произвольной можно побороться и за первое место. Был стресс, и я не смог его побороть. Увидел необходимую сумму для лидерства, и это меня сбило. Возможно, стоило отказаться от четверного сальхова, но я был уверен, что сделаю его, и поэтому рискнул». В целом риск оправдался, поскольку лидер после короткой Егор Рухин ошибался вообще на каждом втором элементе. А серебряным призером неожиданно для всех стал Николай Угожаев, поэтому и комментарий в микст-зоне у него не записывали. Обязательно исправимся в Софии, главное, чтобы Николай дал позитивный повод.