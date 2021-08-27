Непредсказуемое начало сезона. Перешедшая к Плющенко фигуристка выиграла, подопечные Тутберидзе вдали от подиума

В академию чемпиона снова пришел новичок, который выигрывает, — где-то мы это уже видели.

Первенство Москвы среди юниоров

Девушки

1. Анастасия Зинина — 209,05

2. Мария Захарова — 198,13

3. Софья Титова — 197,03

Юноши

1. Лев Лазарев — 222,03

2. Григорий Федоров — 207,87

3. Арсений Федотов — 206,61

Начало сезона — всегда пора сенсаций и непрогнозируемых результатов. В свое время Этери Тутберидзе говорила, что подопечные приезжают из отпусков совершенно не такими, какими их видели до вылета в солнечные края.

Отпуска у фигуристов, правда, давно завершились — но в конце августа ожидаемо не все в форме. И это привело к тому, что сенсаций на первом представительном турнире года, первенстве Москвы среди юниоров, хватало.

В представительности сомнений нет — сравните итоговые цифры с проходящим сейчас в Куршевеле этапом юниорского Гран-при, и иностранные юниоры не будут выглядеть фаворитами.

Результаты первого официального российского турнира сезона можно считать сенсационными. Хотя бы по тому, насколько кидало фигуристок по таблице за два дня. Да и по тому факту, что подопечных Тутберидзе среди девушек нет в топ-8.

За победу представительница «Хрустального» боролась — это Мария Захарова, дочь и подопечная Анны Царевой. Но уступила новой ученице Евгения Плющенко.

Кто такая Анастасия Зинина и почему остальные далеко позади?

«Ангелы Плющенко», которые заметно поредели за прошедшее межсезонье («СЭ» подробно об этом писал), все-таки произвели весной один очень удачный трансфер. К ним из «Снежных Барсов» перешла одна из самых талантливых юниорок России Анастасия Зинина, пробовавшая до этого на соревнованиях четверной тулуп. Сегодня она его сделала дважды — единственная среди всех участниц (пусть и пометкой q, то есть недокрут ровно в четверть оборота). Но Зинина не только попрыгунчик — под музыку из фильма «Красная скрипка» в латиноамериканском стиле она двигалась очень здорово. Впрочем, вопрос второй оценки мы оставляем на откуп вам — видео с прокатами основных претенденток мы оставим ниже.

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При этом на первое место Зинина поднялась с четвертого после короткой — первый день не менее сенсационно выиграла Мария Парамонова из ЦСКА. А Софья Самоделкина невероятным образом заняла итоговое 12-е место — она явно еще далека от пика формы. Правда, учитывая, что юниорский Гран-при должен был начаться для россиян в Куршевеле, вряд ли это можно считать запланированным. Софа не без труда искала программы для нового сезона, но, кажется, в выбранное не вкатилась, и это было видно уже по контрольным прокатам в Новогорске. Не хочется делать глубоких выводов о пубертате — но катание лидера прошлого сезона явно тяжелое.

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Сегодня у нее недокрут на тройном акселе и, как следствие, отсутствие каскада с тулупом, «бабочка» на сальхове, затем даунгрейд на четверном сальхове (то есть он был засчитан как тройной), падение на лутце, проблемы с ребром на флипе и даже ошибка на вращении, в котором отсутствовала базовая позиция «волчок». Целый ворох неудач, после которого у Сергея Давыдова есть над чем работать. В итоговой таблице Самоделкина проиграла сразу пяти своим партнершам по ЦСКА — кажется, мы стали забывать, что помимо Софьи и Елизаветы Берестовской там множество фигуристок, которые пока не делают ультра-си, но катаются чисто, компонентно и, как Парамонова, способны выигрывать по крайней мере короткую программу. В произвольной, правда, Мария оказалась лишь девятой, но первый день она выиграла по делу.

Некоторые вопросы — удивительно — могли вызвать компоненты подопечных «Хрустального», в частности Алисы Двоеглазовой, которую, как показалось, в первый день придержали. Но сегодня она тут же упала на четверном тулупе (хоть и докрутила), затем с трудом приземлила второй и лишилась каскада — двойной тулуп засчитали только как секвенцию, а затем выбросили из протокола из-за повтора. В общем, Алиса сама выбыла из борьбы за медали.

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Парамонову должна была обходить Титова — и она это сделала, но не смогла исполнить тройной аксель. Кажется, все чаще для подопечных Плющенко этот прыжок становится камнем преткновения. Будь он докручен — юная Софья была бы куда ближе к золоту. Впрочем, вряд ли бы его взяла — сегодня Зинину и во второй оценке знатно поощрили. И не сказать, что не по делу. Она обогнала всех, хотя еще в прошлом сезоне Титова легко по компонентам Настю бы «сделала».

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Вообще рывок Зининой — реально событие. По сравнению с прошлогодним первенством Москвы она улучшила свой результат на 58 (!) баллов, предыдущий личный рекорд — разом на 20. Конечно, для ее успеха многое сделала и Светлана Панова, но по крайней мере пока можно говорить, что дискомфорта из-за перехода в академию, которая находится в труднодоступном Подмосковье, 14-летняя фигуристка не испытывает. Впрочем, так было и с чуть более взрослой Трусовой. Чем все закончилось — мы прекрасно помним, и нет гарантии, что Зинину не ждет тот же путь. Во всяком случае, пока в этом поколении талантов, схожих с Акатьевой/Щербаковой/Медведевой/Загитовой, на Профсоюзной не видно.

У мужчин — триумф ЦСКА

Ну и традиционно (простите, парни) лишь в концовке скажем о мужчинах — там тоже появляется восходящая звезда. Лев Лазарев в прошлом сезоне взял серебро на первенстве России в младшем возрасте, а теперь выиграл 14 баллов у ближайшего конкурента в столице. Ключом стал тройной аксель — Лев сделал его хорошо в произвольной программе и сносно в короткой, а его соперники падали на четверных или делали «бабочки» на том же элементе.

Завалил концовку выступления Артем Ковалев, который со своим возрастом и ростом казался гигантом на фоне молодежи. Николай Колесников сегодня упал четырежды, Марк Лукин не справился с квад-тулупом, Арсений Федотов не рисковал, но исполнил на «минусы» триксель и не сделал лутц. В итоге армейцы взяли даже второе место усилиями Григория Федорова. Но стоит сказать, что для команды Этери Георгиевны в этом году взрослые куда важнее. В «Мегаспорте» появился только Сергей Дудаков, а ребят из первого спортивного разряда выводили родители.

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Единственная отрада команды Тутберидзе как раз на этом уровне — у девушек в первом разряде выиграла Любовь Рубцова. Кажется, юниорское катание после ухода звездного трио Валиева — Усачева — Хромых будет более конкурентным. Но не забываем, что главной примы этого возраста Софьи Акатьевой на Ходынке не было.